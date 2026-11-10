Tüntetésre készülnek Ferihegy miatt: Vitézy Dávid minisztériuma elé vonulnak a civilek

A Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület békés demonstrációt szervez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elé, ahol az éjszakai repülések betiltását és a ferihegyi repülőtér fejlesztésének leállítását követelik. A szervezők szerint a tiltakozásnak különös jelentőséget ad, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a közelmúltban kártérítést ítélt meg a magyar állammal szemben egy 14 éve húzódó, repülőgépzajjal kapcsolatos jogi eljárás elhúzódása miatt – számolt be róla a Világgazdaság.
Kialvatlan emberrel demonstrálnak Vitézy Dávid minisztériuma előtt
A november 13-i demonstráció középpontjában egy szokatlan utcaszínházi előadás áll majd. A szervezők egy színész segítségével mutatják be, milyen körülmények között élnek azok, akiknek mindennapjait a repülőgépek zaja keseríti meg.
A performansz során egy színész tábori ágyon fekve, hangos repülőgép-morajlás közepette alakítja a „kialvatlan embert”. A groteszk, humoros elemekkel átszőtt jelenet a szervezők szándéka szerint a folyamatos zajterhelés okozta kimerültségre és tehetetlenségre hívja fel a figyelmet.
Frik Zoltán Gábor, a Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület elnöke szerint a civilek évek óta küzdenek azért, hogy érdemben foglalkozzanak a panaszaikkal.
A Strasbourgi Bíróság befogadta a panaszunkat a több mint 14 éve tartó hazai jogi eljárás ésszerűtlen elhúzódása miatt, és megítélte a kártérítést a magyar állam ellen. Ehhez képest felháborítónak tartjuk, hogy Vitézy Dávid a civilek és a károsultak teljes kizárásával, a fejünk felett dönt a repülőtér jövőjéről”
– fogalmazott az egyesület elnöke.
A demonstrálók a rendezvény végén ötpontos petíciót kívánnak átadni a miniszternek vagy képviselőjének. Követeléseik a következők:
- Éjszakai repülési tilalom: a légi forgalom tényleges korlátozása 23 és 6 óra között, a lakosság egészségének védelmében.
- A repülőtér fejlesztésének leállítása: azonnali beruházási stop és új, átfogó környezetvédelmi eljárás megindítása.
- Szigorúbb környezetvédelmi ellenőrzések: a zajhatárértékek és védőövezetek felülvizsgálata, valamint hivatalos levegőminőségi mérések elvégzése.
- Alternatív repülőtér vizsgálata: egy Budapest környéki másik repülőtér kijelölésének érdemi megfontolása a forgalom egy részének elterelésére.
- A repülési útvonalak felülvizsgálata: a sűrűn lakott területeket érintő fel- és leszállási eljárások független ellenőrzése, a lakossági szempontok előtérbe helyezésével.
A civilek szerint a repülőtér jövőjéről szóló döntésekben a környéken élők érdekeit is figyelembe kell venni, különösen a folyamatosan növekvő légi forgalom mellett.
Milliárdos fejlesztések kerülhetnek veszélybe Ferihegyen
A tiltakozás egy olyan időszakban érkezik, amikor a légi közlekedés világszerte jelentős növekedést mutat.
A Világgazdaság beszámolója szerint 2026 nyarán a globális utasforgalom már 12 százalékkal meghaladta a koronavírus-járvány előtti, 2019-es szintet.
A Budapest Airport szintén folyamatosan emelkedő utasszámról számol be, a növekvő kereslet pedig jelentős fejlesztéseket indokolhat.
A tervek között szerepel a repülőtéri gyorsvasút megépítése, valamint a harmadik terminál kialakítása, amelynek alapkövét 2026 februárjában tették le. A hosszú távú cél az évi 30 milliós utasforgalom elérése.
A beruházások ugyanakkor egyre nagyobb ellenállásba ütköznek a környezetvédő szervezetek részéről: október elején a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) és a bécsi központú Stay Grounded közös műhelykonferencián foglalkozott a repülőtér bővítésének lehetséges következményeivel.
Marton Miklós, az MTVSZ programfelelőse arra figyelmeztetett, hogy a repülőtér környezetvédelmi engedélyének jogi helyzete évek óta rendezetlen, miközben további kapacitásbővítéseket terveznek.
Komoly aggodalomra ad okot, hogy a budapesti repülőtér, amelynek harmadik éve jogilag rendezetlen a környezetvédelmi engedélye, olyan fejlesztéseket tervez, amely lehetővé tenné akár óriásgépek, sőt katonai repülőgépek fogadását is”
– jelentette ki a szakember.
A konferencián Michaela Leitner, a Stay Grounded munkatársa a repülőtéri zajterhelés egészségügyi és társadalmi következményeiről beszélt.
Elmondása szerint a repülőterek közelében élők körében gyakrabban jelentkezhetnek alvászavarok és halláskárosodás, a légszennyezés pedig további egészségügyi kockázatokat hordozhat.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a problémák aránytalanul sújthatják az alacsonyabb jövedelműeket, mivel a repülési útvonalak mentén csökkenő ingatlanárak miatt ezeken a területeken gyakran olcsóbb a lakhatás. A bécsi repülőtér fejlesztéseinek megakadályozásában korábban szerepet vállaló szervezet tapasztalatai a magyar tiltakozók számára is mintaként szolgálhatnak.
A pénteki demonstráció így túlmutathat egy egyszerű lakossági tiltakozáson: a ferihegyi fejlesztések jövője körüli vita újabb fejezetét nyithatja meg, amelyben a gazdasági érdekek és a környéken élők életminősége kerülhet szembe egymással.