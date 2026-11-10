Tüntetésre készülnek Ferihegy miatt: Vitézy Dávid minisztériuma elé vonulnak a civilek

A Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület békés demonstrációt szervez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elé, ahol az éjszakai repülések betiltását és a ferihegyi repülőtér fejlesztésének leállítását követelik. A szervezők szerint a tiltakozásnak különös jelentőséget ad, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a közelmúltban kártérítést ítélt meg a magyar állammal szemben egy 14 éve húzódó, repülőgépzajjal kapcsolatos jogi eljárás elhúzódása miatt – számolt be róla a Világgazdaság.

Különleges demonstrációval tiltakoznak a ferihegyi repülőtér zajterhelése és tervezett fejlesztései ellen november 13-án (Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto)

Kialvatlan emberrel demonstrálnak Vitézy Dávid minisztériuma előtt

A november 13-i demonstráció középpontjában egy szokatlan utcaszínházi előadás áll majd. A szervezők egy színész segítségével mutatják be, milyen körülmények között élnek azok, akiknek mindennapjait a repülőgépek zaja keseríti meg.

A performansz során egy színész tábori ágyon fekve, hangos repülőgép-morajlás közepette alakítja a „kialvatlan embert”. A groteszk, humoros elemekkel átszőtt jelenet a szervezők szándéka szerint a folyamatos zajterhelés okozta kimerültségre és tehetetlenségre hívja fel a figyelmet.

Frik Zoltán Gábor, a Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület elnöke szerint a civilek évek óta küzdenek azért, hogy érdemben foglalkozzanak a panaszaikkal.

A Strasbourgi Bíróság befogadta a panaszunkat a több mint 14 éve tartó hazai jogi eljárás ésszerűtlen elhúzódása miatt, és megítélte a kártérítést a magyar állam ellen. Ehhez képest felháborítónak tartjuk, hogy Vitézy Dávid a civilek és a károsultak teljes kizárásával, a fejünk felett dönt a repülőtér jövőjéről”

– fogalmazott az egyesület elnöke.

A demonstrálók a rendezvény végén ötpontos petíciót kívánnak átadni a miniszternek vagy képviselőjének. Követeléseik a következők:

Éjszakai repülési tilalom: a légi forgalom tényleges korlátozása 23 és 6 óra között, a lakosság egészségének védelmében.

A repülőtér fejlesztésének leállítása: azonnali beruházási stop és új, átfogó környezetvédelmi eljárás megindítása.

Szigorúbb környezetvédelmi ellenőrzések: a zajhatárértékek és védőövezetek felülvizsgálata, valamint hivatalos levegőminőségi mérések elvégzése.

Alternatív repülőtér vizsgálata: egy Budapest környéki másik repülőtér kijelölésének érdemi megfontolása a forgalom egy részének elterelésére.

A repülési útvonalak felülvizsgálata: a sűrűn lakott területeket érintő fel- és leszállási eljárások független ellenőrzése, a lakossági szempontok előtérbe helyezésével.

A civilek szerint a repülőtér jövőjéről szóló döntésekben a környéken élők érdekeit is figyelembe kell venni, különösen a folyamatosan növekvő légi forgalom mellett.