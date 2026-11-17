"Ezek között megtalálható a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a TEK, a Legfőbb ügyész, az Országgyűlés, a közmédia, az Állami Számvevőszék és az ÁBTL, a Történeti Levéltár is. Magyar Péter, mit a kommunisták, semmilyen normát nem ismer el, semmilyen korlátot nem vesz figyelembe, a jogállami kereteket nem tartja be. Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy az ellenzéki képviselőket megalázza és gyalázza. Magyar Pétert nem a korrupció érdekli, mert akkor saját háza táján kellene söprögetnie. Nem a magyar emberek problémáival foglalkozik, mert az nem érdekli. Ő kizárólag új epizódokat gyárt a politikai fimszínházához, amelyben fenyeget, megfélemlít, hogy kialakíthassa az egypártrendszert" – fogalmaz a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség által közreadott közlemény, mely kiemeli:

Magyar Péter az ellenzék megsemmisítésére törekszik, de jó, ha tudja, ahogyan a Fidesz frakcióvezetője mondta: "A miniszterelnök, ha akarja, rám küldheti az ÁVH-t, várom őket, jöjjenek! Mi itt vagyunk, itt leszünk, képviselni fogjuk a közösségünket, számíthatnak ránk!"