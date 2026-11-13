A közleményben azt írták, az ügynökakták előkészítetlen, hibás és felelőtlen nyilvánosságra hozatala politikai megrendelésre és politikai nyomás alatt történt, felelősként pedig megnevezték Magyar Péter miniszterelnököt, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert.

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Fidesz-KDNP a tiszás ügynökbotrány körülményeinek feltárására A képen: Bóka János Fotó: Hatlaczki Balazs

A Fidesz a kormánytagokat arra szólította fel, hogy „ne meneküljenek tovább a felelősség elől: ne egy levéltárost áldozzanak be, hanem nézzenek szembe az embertelenül és tisztességtelenül meghurcolt ártatlan magyar emberekkel, és vállalják a felelősséget tetteikért”, valamint, hogy ne akadályozzák a vizsgálóbizottság felállítását.

Amint arról korábban beszámoltunk, Rétvári Bence közölte: Magyar Pétert a levéltár vezetőjével viteti el a balhét a tiszás ügynökbotrány miatt. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Beáldozzák Cseh Gergő Bendegúzt, hogy mentsék Magyar Pétert, Ruff Bálintot és Tarr Zoltánt.”