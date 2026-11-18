Kedd este váratlanul megváltoztatta arculatát a Fidesz és a párt országgyűlési frakciója. Az új Fidesz logó a párt közösségi oldalain jelent meg, előzetes tájékoztatás nélkül. A korábban meghatározó narancssárga szín helyett az új emblémán már a szürke és a fekete dominál, míg a hagyományos pártszín csupán az embléma aláhúzásában maradt meg.
A változtatás azért is figyelemre méltó, mert a narancssárga hosszú időn keresztül a Fidesz egyik legfontosabb vizuális védjegyének számított. A párt egyelőre nem adott részletes magyarázatot az arculatváltásra.
2006 óta használta ikonikus logóját a Fidesz
A Fidesz 2006 óta használta meghatározó arculati elemként a narancssárga körben elhelyezett fehér pártnevet. Az embléma az elmúlt húsz évben a párt plakátjain és kiadványain is rendszeresen megjelent, és az egyik legismertebb politikai jelképpé vált – írja a Magyar Nemzet.
A párt színvilága ugyanakkor korábban is változott. A kezdeti időszakban a szürke és fehér plakátokon narancssárga betűk és grafikai elemek szerepeltek, később azonban a narancssárga egyre hangsúlyosabbá vált.
Az évek során ez a szín lett a Fidesz arculatának meghatározó eleme. A mostani változtatással a párt jelentősen eltért az elmúlt két évtizedben megszokott megjelenésétől.