Kedd este váratlanul megváltoztatta arculatát a Fidesz és a párt országgyűlési frakciója. Az új Fidesz logó a párt közösségi oldalain jelent meg, előzetes tájékoztatás nélkül. A korábban meghatározó narancssárga szín helyett az új emblémán már a szürke és a fekete dominál, míg a hagyományos pártszín csupán az embléma aláhúzásában maradt meg.

A Fidesz logó új változata

Fotó: Facebook

A változtatás azért is figyelemre méltó, mert a narancssárga hosszú időn keresztül a Fidesz egyik legfontosabb vizuális védjegyének számított. A párt egyelőre nem adott részletes magyarázatot az arculatváltásra.