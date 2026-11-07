Erősítené az önkormányzatiság értékeit a Fidesz

A párt MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a tizenegy pontos javaslat rögzíti, hogy az 1989/1990-es rendszerváltás utáni demokratikus állami berendezkedés egyik legfontosabb értéke a helyi közösségek önrendelkezése és saját vezetőik megválasztásának joga.

Országgyűlési határozati javaslatról döntött a Fidesz Fotó: Hatlaczki Balazs

A dokumentum kimondja, hogy az Országgyűlés ezért megerősíti elkötelezettségét a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában megfogalmazott és az 1989/1990-es rendszerváltást követő magyar alkotmányozási folyamatok során is töretlenül deklarált alapelvek - különösen az önkormányzati autonómia, a szubszidiaritás, a demokratikus helyi önkormányzás és a helyi közösségek önrendelkezésének elve - mellett.

Megerősítenék azt a meggyőződést, hogy a helyi önkormányzatok védelme és megerősítése hozzájárulás egy olyan Európa építéséhez, amely a demokrácia és a hatalom decentralizációjának elvén alapul.

A javaslat szerint az Országgyűlés kinyilvánítaná, hogy a választópolgárok szabad választáshoz való joga sérthetetlen, és tiszteletben tartja annak érvényesülését az önkormányzati választásokon, ezért támogatja, hogy a választópolgárok szabad akarattal meghozott döntése alapján mindenkor megválasztott önkormányzati képviselők és vezetők kitölthessék a választáskor hatályos törvényben meghatározott megbízatási idejüket.

Kinyilvánítanák azt is, hogy minden olyan nyilatkozat, amely a 2029. évig tartó önkormányzati mandátumok idő előtti megszüntetését helyezi kilátásba, komoly alkotmányossági, jogállamisági aggályokat vet föl, súlyosan sérti a népszuverenitás elvét.

Úgy folytatták: a Fidesz önkormányzati fórumán elfogadott javaslat szerint "az Országgyűlés nem támogatja a polgármesterek, a megyei közgyűlések elnökei és más választott önkormányzati tisztségviselők és képviselők újraválaszthatóságának törvényi korlátozását".

Az önkormányzati rendszer felülvizsgálatára, korrekciójára, az önkormányzati feladatok finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára pedig csak az érintett önkormányzatokkal történő érdemi szakmai tárgyalások és társadalmi egyeztetések eredményeként kerülhet sor

– húzták alá, kiemelve:

az Országgyűlés kiáll amellett, hogy Magyarország minden települése rendelkezzen saját önkormányzattal és saját, közvetlenül választott polgármesterrel. Ugyanígy támogatja, hogy a megyék választópolgárainak közössége megyei önkormányzattal rendelkezzen, melynek képviselő-testülete tagjait a jövőben is szabad, közvetlen és titkos választás útján válassza meg

– fűzték hozzá.