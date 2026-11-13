Fidesz a Seszták-ügyről: Aki a törvényeket nem tartja be, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2026. november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a dr. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében. A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5.071.632.000 forint, 2.658.350 euró és 1.257.100 USA dollár – közölte az NVVH. A hivatal részéről hozzátették, hogy készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették.

A Fidesz péntek késő este reagált az ügyre, a párt kiemelte:

a rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. A Fidesz bízik benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz.

Seszták Miklóst egy több mint 11 milliárd forintos korrupciógyanús ügyben tartóztatták le 2026. szeptember 30-án. A nyomozás szerint a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül, több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőjétől. A bíróság ezt követően október 28-án január 30-ig meghosszabbította a volt miniszter letartóztatását. Döntésében a szökés, valamint a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélyére hivatkozott.