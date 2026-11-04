Fidesz: A Tisza ismét, ma is átveri a magyar embereket

– A Tisza ismét, ma is átveri a magyar embereket – jelentette ki szerda reggeli Facebook-videójában Bóka János. Szerdán hozták nyilvánosságra az ügynökakták egy részét, amelynek kapcsán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett: pártja azért jött létre, hogy Magyarországon a kommunista önkényuralmi rendszert megdöntse, és a magyar emberek szabad emberként élhessenek független hazájukban. Leszögezte, a kommunizmus bűneit a Fidesz politikai közösségének nem kell bemutatni.
Mint mondta, a Fidesz tagjait és mindenkit, aki együttműködött a Fidesszel, a kommunista rendszer megfigyelte, lehallgatta, megfélemlítette és bebörtönözte. – Hogy ki, miért és hogyan működött együtt a kommunista rendszerrel, ma már nem fogjuk pontosan megtudni. Az érintettek közül sokan nem élnek, a dokumentumok egy része eltűnt, megsemmisült, megsemmisítették, vagy azok a mai napig nem nyilvánosak – mondta, hozzátéve: az elérhető dokumentumokat az érintettek eddig is megismerhették, azokat a kutatók szabadon vizsgálhatták.
Ma a Tisza több tízezer dokumentumot hoz nyilvánosságra minden elemzés, értékelés nélkül, az összefüggéseiből kiragadva
– emelte ki, majd hangsúlyozta: nem hinné, hogy ez közelebb visz bennünket a múltunk megismeréséhez, megértéséhez és feldolgozásához. – Hogy ez helyreállítja-e több tízezer ártatlanul megfigyelt magyar ember emberi méltóságát nem hinném. Arra viszont tökéletesen alkalmas ez az akció, hogy újra politikai cirkuszt generáljon, és elvegye az emberek figyelmét a valóban fontos problémáktól. Újra politikai cirkusz van, mert úgy tűnik, kenyérre a 2027-es költségvetési tervezet alapján egyre kisebb az esély – hangsúlyozta Bóka János.
A Tisza-kormány nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat
Szerda délelőtt elérhetővé vált az egykori állambiztonsági iratok adatbázisa. Az évtizedeken át titkosított dokumentumok bárki számára hozzáférhetővé válnak. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója ugyanakkor az iratok óvatos értelmezésére figyelmeztetett, mivel az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nem jelenti azt, hogy minden névhez egyértelmű történet társul és az iratok jelentős része hiányos.