Fidesz: A Tisza ismét, ma is átveri a magyar embereket

– A Tisza ismét, ma is átveri a magyar embereket – jelentette ki szerda reggeli Facebook-videójában Bóka János. Szerdán hozták nyilvánosságra az ügynökakták egy részét, amelynek kapcsán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett: pártja azért jött létre, hogy Magyarországon a kommunista önkényuralmi rendszert megdöntse, és a magyar emberek szabad emberként élhessenek független hazájukban. Leszögezte, a kommunizmus bűneit a Fidesz politikai közösségének nem kell bemutatni.

Ma nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat (Fotó: Mediaworks)

Mint mondta, a Fidesz tagjait és mindenkit, aki együttműködött a Fidesszel, a kommunista rendszer megfigyelte, lehallgatta, megfélemlítette és bebörtönözte. – Hogy ki, miért és hogyan működött együtt a kommunista rendszerrel, ma már nem fogjuk pontosan megtudni. Az érintettek közül sokan nem élnek, a dokumentumok egy része eltűnt, megsemmisült, megsemmisítették, vagy azok a mai napig nem nyilvánosak – mondta, hozzátéve: az elérhető dokumentumokat az érintettek eddig is megismerhették, azokat a kutatók szabadon vizsgálhatták.

Ma a Tisza több tízezer dokumentumot hoz nyilvánosságra minden elemzés, értékelés nélkül, az összefüggéseiből kiragadva

– emelte ki, majd hangsúlyozta: nem hinné, hogy ez közelebb visz bennünket a múltunk megismeréséhez, megértéséhez és feldolgozásához. – Hogy ez helyreállítja-e több tízezer ártatlanul megfigyelt magyar ember emberi méltóságát nem hinném. Arra viszont tökéletesen alkalmas ez az akció, hogy újra politikai cirkuszt generáljon, és elvegye az emberek figyelmét a valóban fontos problémáktól. Újra politikai cirkusz van, mert úgy tűnik, kenyérre a 2027-es költségvetési tervezet alapján egyre kisebb az esély – hangsúlyozta Bóka János.