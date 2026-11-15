Fidesz: Unger Anna nevetségessé és hiteltelenné tette Magyar Péter politikai színházát

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Unger Anna az RTL Házon kívül című műsorában elismerte, hogy egyelőre nem tudják, kié a Seszták Miklóst is érintő nyomozás során lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz. A hivatalvezető azt sem tudta megerősíteni, hogy a megtalált összeg a volt miniszterhez korábban kötött kilencmilliárd forint része lenne.
A Fidesz szerint újabb kérdéseket vet fel Unger Anna nyilatkozata
A Fidesz vasárnap este közzétett állásfoglalásában élesen bírálta a hivatal vezetőjét. A Fidesz szerint az interjúból kiderült, hogy továbbra sem tisztázott a lefoglalt pénz tulajdonosa, illetve az sem, hogy a kutatások helyszínei milyen kapcsolatban állnak Seszták Miklóssal.
A párt úgy véli, hogy az elhangzottak megkérdőjelezik az ügy eddigi létét. Unger Anna az interjúval gyakorlatilag nevetségessé tette Magyar Péter politikai színházát.
A Fidesz közleménye:
Unger Anna, az ÁVH elnöke ma a kormánymédiában lebuktatta, nevetségessé és hiteltelenné tette Magyar Péter politikai színházát a Seszták-ügyben. A politikai rendőrség vezetője - akit nyilván maga a miniszterelnök rendelt be a lakájmédia riporteréhez, hiszen mindent ő irányít - interjújában kénytelen volt bevallani, hogy semmit sem tudnak a megtalált pénzzel kapcsolatban.
„Nem tudják, hogy kinek a pénze, amit a fotókon és videókon bemutattak.
Elismerte, hogy azokat a helyszíneket, ahol a kutatásokat végezték, nem tudják senkihez sem kötni.
Nyíltan kijelentette, nem tud felvilágosítást adni, hogy ki, mit, hogyan csinált ebben az ügyben.
Nem tudja, őrizte-e valaki a pénzt, illetve a helyszínt. Nem is látta a bizonyítékot, mert állítása szerint nem volt ideje vele foglalkozni (!).
Bevallotta, hogy nincs információja arról, hogy a megtalált pénz része-e annak az összegnek, amit Seszták Miklósra kentek, és nem is merné azt állítani, hogy a pénz Seszták Miklós széfjeiből származna.
Az ÁVH-elnök összeomlásszerű interjújában arra sem tudott válaszolni, hogy mióta lehetett a rejtekhelyen a pénz, és arra sem, hogy a letartóztatásban lévő Seszták Miklóst tájékoztatta-e a hivatal vagy bárki más a nyomozati fejleményekről vagy sem.
Unger Anna kínos, önleleplező vallomása után több a gyanús körülmény és a megválaszolatlan kérdés, mint valaha. Egy ilyen kiemelt ügyet ilyen hanyagul, szakszerűtlenül és tájékozatlanul kezelni és vezetni több, mint gyanús. A politikai megrendelés nyilvánvaló, amelynek célja, hogy elterelje a figyelmet Magyar Péter és a Tisza botrányairól és a költségvetésről, amelynek vitája hétfőn kezdődik az Országgyűlésben.
Vajon milyen Tiszás megrendelést teljesít az ÁVH? És vajon meddig tart még ki Magyar Péter politikai színháza, mielőtt összeomlik a hazugságok súlya alatt? Tudjuk, hogy Magyar Péter politikai színházában előbb megnevezik a kiszemelt tettest, és mire a tények napvilágra kerülnek, addigra azok már alig érdekelnek valakit.
Az újkommunisták a régiek módszereit alkalmazzák, hogy kialakíthassák az egypártrendszert. A Fidesz azonban éppen úgy fog harcolni az önkénnyel szemben, mint tette azt a kommunizmus megbuktatásakor! Harcra fel!”