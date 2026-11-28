Elront mindent, amihez hozzányúl, miközben minden erővel igyekszik megfelelni a brüsszeli elvárásoknak – írta a párt.

Üzent a Fidesz a kormánynak: „A magyar embereket kell szolgálni és nem Brüsszelt!” Fotó: MEDIAWORKS

Ugyanakkor a gazdaság a mélyben, a növekedés megállt, az építőipar zuhanásban, a vállalkozások kivárnak, mert nem kapnak segítséget, emelkedik az államadósság, a kormány pedig - élén a miniszterelnökkel - Facebookozik, és olyan költségvetést igyekszik elfogadni, amely hátrányba kényszeríti, kivérezteti a magyar vállalkozásokat, miközben a multikat segíti

– emelték ki.

A Fidesz szerint nem politikai színházat kell csinálni, hanem kormányozni.

A párt közleménye úgy fogalmazott: „Erre kaptak felhatalmazást. ”

A tervezett adóemelésekre reagálva a Fidesz hangsúlyozta:

Nem az adókat kell emelni, mindjárt huszonhatot, hanem adócsökkentéssel beindítani a gazdaságot, megvédeni a munkahelyeket és újakat teremteni.

Pénzügyminisztérium: folyamatos az egyeztetés az Európai Bizottsággal

A Pénzügyminisztérium folyamatosan egyeztet az Európai Bizottság illetékeseivel, hogy a Magyarország számára kijelölendő fiskális pálya tükrözze a gazdasága sajátosságait, növekedési kilátásait, céljai pedig összhangba kerüljenek a kormány középtávú terveivel – írta a Pénzügyminisztérium MTI-hez eljuttatott közleményében, amelyben arra a hírre reagált, hogy az Európai Bizottság kedden a Magyarországgal és Bulgáriával szembeni túlzottdeficit-eljárás szigorítását javasolta.

A tárca válasza szerint a bizottság döntése a nehéz költségvetési örökség következménye, „az előző kormány ugyanis megalapozatlan költségvetéseket készített és fogadott el 2025-re, de különösen 2026-ra, amelyekben a tényleges folyamatok jelentősen eltértek a kitűzött céloktól. Magyarország nem teljesítette az uniós fiskális előírásokat, amelyek az érvényes szabályrendszer értelmében a kiadások növekedési ütemére határoztak meg plafonértékeket.”

„A kormány nyári költségvetési átvilágítása megállapította, hogy az örökölt hiány kormányváltás nélkül a GDP 8,3 százaléka lett volna, ezt sikerült a GDP 7,5 százalékára mérsékelni az elmúlt hónapokban. Látható tehát, hogy az új kormány hiánycsökkentő intézkedései azok, amik az uniós fiskális szabályok betartása felé segítik Magyarországot” – tették hozzá.