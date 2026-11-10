A leszámolás mint figyelemelterelés – a szakértő szerint visszatérő mintát követ Magyar Péter és kormánya

Magyar Péter és a Tisza-kormány figyelemelterelésre használja a leszámolást

Az elemző felidézte, hogy Magyar Péter november 4-én Ruff Bálinttal, Görög Márta igazságügyi miniszterrel és Tarr Zoltánnal közösen mutatta be az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A kezdetben politikai sikerként kommunikált intézkedés azonban hamar botrányba fulladt. Mint az Origó korábban megírta, Lezsák Sándor neve is tévesen került a hálózati személyek közé, később pedig kiderült, hogy összesen 164 embert érintett a hiba.

A történtek miatt Magyar Péter magyarázkodásra és bocsánatkérésre kényszerült, pénteken pedig már Ruff Bálinttal és Tóth Péterrel folytatott egyeztetéséről számolt be. Az elemző hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök akkori bejegyzésében már egy közelgő, nemzetbiztonsági szempontból fontos ügyre utalt.

Már valamit előrejelzett, hogy egy más téma, más ügy lesz majd napirenden”

– fogalmazott Deák Dániel.

Az elemző szerint most úgy tűnik, hogy ez az Orbán Áront érintő ügy lehetett.

Ez az időzítés tökéletes Magyar Péter számára, hiszen a számára kellemetlen ügy lekerülhet a napirendről, és az Orbán család vagy a Fidesz kerül ismét fókuszba”

– mondta.

Hozzátette, hogy ezzel a miniszterelnök ismét az elszámoltatás képviselőjeként jelenhet meg a nyilvánosság előtt.

A Kontroll már a rendőrségi közlemény előtt beszámolt az akcióról

Deák Dániel szerint további kérdéseket vet fel, hogy Magyar Péter testvérének híroldala, a Kontroll már a hivatalos rendőrségi tájékoztatás előtt hírt adott a hétfői hatósági akcióról. A Kontroll 9 óra 45 perckor jelentette meg értesülését, míg a rendőrség közleménye 9 óra 59 perckor látott napvilágot. Magyar Péter ezt követően, 10 óra 9 perckor posztolt arról, hogy sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét.