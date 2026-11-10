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deák dániel

A leszámolás mint figyelemelterelés – a szakértő szerint visszatérő mintát követ Magyar Péter és kormánya

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A múlt heti tiszás ügynökbotrány után hétfőn már az Orbán Viktor testvérét érintő ügy került a figyelem középpontjába. Deák Dániel politikai elemző az Origónak adott interjújában arról beszélt, hogy a hétfőn nyilvánosságra került hatósági akció időzítése aligha a véletlen műve, és több körülmény is összehangolt kommunikációs figyelemelterelésre utal.
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deák dánielkontrollorbán viktortiszás ügynökbotrányfigyelemelterelésMagyar Péter

A Tisza-kormány számára rendkívül kellemetlenné vált az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, miután kiderült, hogy a kommunista diktatúra áldozatai közül többeket tévesen a hálózati személyek közé soroltak. Deák Dániel politikai elemző felidézte, hogy Magyar Péter november 4-én még jelentős politikai eseményként mutatta be az akták megnyitását, másnapra azonban már komoly botrány alakult ki. Az elemző szerint a hétfőn nyilvánosságra került, Orbán Viktor testvérét érintő hatósági akció időzítése aligha a véletlen műve.

Deák Dániel szerint több körülmény is a Tisza-kormány összehangolt kommunikációs figyelemelterelésére utal A képen: Magyar Péter a parlamentben Fotó: Hatlaczki Balazs
Deák Dániel szerint több körülmény is a Tisza-kormány összehangolt kommunikációs figyelemelterelésére utal A képen: Magyar Péter a parlamentben Fotó: Hatlaczki Balazs
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Az elemző felidézte, hogy Magyar Péter november 4-én Ruff Bálinttal, Görög Márta igazságügyi miniszterrel és Tarr Zoltánnal közösen mutatta be az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A kezdetben politikai sikerként kommunikált intézkedés azonban hamar botrányba fulladt. Mint az Origó korábban megírta, Lezsák Sándor neve is tévesen került a hálózati személyek közé, később pedig kiderült, hogy összesen 164 embert érintett a hiba.

A történtek miatt Magyar Péter magyarázkodásra és bocsánatkérésre kényszerült, pénteken pedig már Ruff Bálinttal és Tóth Péterrel folytatott egyeztetéséről számolt be. Az elemző hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök akkori bejegyzésében már egy közelgő, nemzetbiztonsági szempontból fontos ügyre utalt.

Már valamit előrejelzett, hogy egy más téma, más ügy lesz majd napirenden”

 – fogalmazott Deák Dániel.

Az elemző szerint most úgy tűnik, hogy ez az Orbán Áront érintő ügy lehetett.

Ez az időzítés tökéletes Magyar Péter számára, hiszen a számára kellemetlen ügy lekerülhet a napirendről, és az Orbán család vagy a Fidesz kerül ismét fókuszba”

 – mondta.

Hozzátette, hogy ezzel a miniszterelnök ismét az elszámoltatás képviselőjeként jelenhet meg a nyilvánosság előtt.

A Kontroll már a rendőrségi közlemény előtt beszámolt az akcióról

Deák Dániel szerint további kérdéseket vet fel, hogy Magyar Péter testvérének híroldala, a Kontroll már a hivatalos rendőrségi tájékoztatás előtt hírt adott a hétfői hatósági akcióról. A Kontroll 9 óra 45 perckor jelentette meg értesülését, míg a rendőrség közleménye 9 óra 59 perckor látott napvilágot. Magyar Péter ezt követően, 10 óra 9 perckor posztolt arról, hogy sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét.

Az elemző szerint a pénteki előzmények és a hétfői események időrendje együttesen figyelemre méltó.

Ezek mind olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy összehangolt kommunikációs húzásról, figyelemelterelésről lehet szó”

 – fogalmazott lapunknak.

Deák Dániel szerint tehát az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli politikai botrány helyett ismét az ellenzék és Orbán Viktor családja került a közbeszéd középpontjába.

Magyar Péter a parlamentben is hárította a felelősséget

Az elemző a hétfői parlamenti eseményekre is kitért. Magyar Péter felszólalásában azzal érvelt, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nem a kormány, hanem az Országgyűlés hatásköréhez kapcsolódik.

„Ez egy tipikus felelősségáthárítás a részéről, hiszen ha nem a kormánynak lenne a felelőssége, akkor nem ők vettek volna részt a szerdai bemutatón”

 – hangsúlyozta.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló jogszabályt a Tisza képviselői terjesztették elő, és a kormánytöbbség biztosította annak elfogadását. Ráadásul Magyar Péter egyik legfontosabb politikai vállalása volt az állambiztonsági iratok megnyitása, Ruff Bálint pedig korábban szintén a teljes aktanyilvánosság mellett érvelt. Deák Dániel szerint ezek fényében nehezen tartható az a magyarázat, hogy a kialakult botrányért a kormánynak ne lenne politikai felelőssége.

A hétfői eseményekhez az is hozzátartozik, hogy a Tisza képviselőinek távolmaradása miatt határozatképtelenné vált a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése, amelyet éppen az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli problémák tisztázására hívtak össze.

Az elemző szerint Magyar Péter mindent megpróbál annak érdekében, hogy a tiszás ügynökbotrány politikai következményei ne őt és kormányát terheljék.

 

Elszámoltatás helyett leszámolás
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