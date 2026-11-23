Filep Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról tájékoztatott, hogy hatóság félrevezetése vétségének gyanúja miatt fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) Magyar Péterrel szemben.

Filep Dávid a Központi Nyomozó Főügyészségen tett feljelentést Magyar Péterrel szemben

(Fotó: Facebook/Filep Dávid)

A feljelentés alapja a miniszterelnök november 13-i Facebook-bejegyzése, amelyben azt állította, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Seszták Miklós elásott milliárdjairól tett közzé felvételeket. Filep Dávid rámutatott: ezt követően, november 15-én a hivatal vezetője egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy a hatóság nem tudja, kinek a pénzéről van szó. A volt tárcavezető védője is vitatta, hogy a szóban forgó vagyon a védencéé lenne, sajtóértesülések pedig arra utaltak, hogy a helyszínek egy harmadik személy érdekeltségébe tartozó ingatlanhoz köthetőek.

Véleményem szerint tehát Magyar Péter bejegyzése a lefoglalt vagyon tulajdonosi hovatartozását olyan tényként tüntette fel, amely a közzététel időpontjában hatóságilag nem volt megállapítva, és amelyet maga az eljáró hatóság vezetője sem erősített meg”

– közölte a Kopasz.

A Büntető Törvénykönyvet idézte, és a hatalomnak is üzent Filep Dávid

Bejegyzésében Filep Dávid idézte a Büntető Törvénykönyv 271. § (1) bekezdését is, amely szerint: „Aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 268. § esete nem áll fenn –, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A feljelentő azt is jelezte, hogy amennyiben a KNYF megalapozottnak találja a beadványt, kéri a Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány előterjesztését a jogszabályoknak megfelelően.

A jobboldali véleményvezér posztjában úgy fogalmazott, tisztázni kell, mire alapozta a miniszterelnök a kijelentéseit, kihez köthetők az elásott pénzek, valamint azt is, hogy egy jogállamban megengedhető-e nyilvánosan ilyen súlyos állításokat megfogalmazni.

A hatalomnak pedig üzenem, hogy ne próbáljon meg menekülni a felelősségre vonás elől és ne próbálkozzon pitiáner fenyegetőzésekkel és elhallgattatással, mert nem fog működni.”

Végül hozzátette: azért hozta létre a Nemzeti Kommunikációs Hálózatot, hogy ellensúlyozza a közbeszédet szerinte uralni próbáló hazugsághadjáratot, ezért a jövőben is minden szükséges feljelentést meg fog tenni.