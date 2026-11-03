Kitiltották a parlamentből a HírTV két munkatársát, Forsthoffer Ágnes további szankciókat helyezett kilátásba

„Az Országház nagyobb fegyelmezettséget kér a sajtó munkatársaitól” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes. Az Országgyűlés elnöke azt írta, április 12-e óta kiemelkedő szabadságot és lehetőséget kapott a sajtó a tudósítások elkészítésére, ugyanis többek között a főemelet nagy társalgóiban, valamint a bizottsági termek előtt is lehet forgatni. Emellett a sajtótermet és a sajtópáholyt is visszakapták, hovatovább az összes páholyba beléphetnek fotózni. Arra is rámutatott, hogy a sajtóbelépő jogosultságához két feltételnek kell megfelelni, emellett megfelelő öltözékbe kell érkezni.

Forsthoffer Ágnes bejelentette, több alkalommal történő, szándékos szabályszegés miatt egy hétre kitiltották a HírTV két munkatársát az Országházból (Forrás: Facebook)

Ugyanakkor leszögezte, egyes területeken továbbra sem engedélyezett a forgatás. Hozzátette, vannak olyanok, akik nem tartják tiszteletben a képviselőket, és akkor is követik őket, ha nem kívánnak nyilatkozni. Jelezte, továbbra is a transzparencia és a köz tájékoztatása a céljuk, az országgyűlési munka zavartalan biztosítása mellett. Elmondása szerint ugyanakkor vannak, akik nem tartják tiszteletben a képviselőket még az étkezőbe vezető folyosón sem. Folyamatosan követik őket akkor is, ha nem kívánnak nyilatkozni. Szerinte ez nem méltó viselkedés, akadályozza és zavarja a munkavégzést. Bejelentette:

több alkalommal történő, szándékos szabályszegés miatt tegnap figyelmeztetésként egy hét kitiltást kapott a HírTV két munkatársa.

A házelnök hangsúlyozta, hamarosan a szabályok is módosulnak. Hozzátette, hogyha egy-egy munkatársnak megér egy kitiltást a provokatív viselkedés, akkor akár az egész szerkesztőség elveszítheti a belépési lehetőségét. Célunk továbbra is a transzparencia, a köz tájékoztatása, az országgyűlési munka zavartalan biztosítása mellett. Kérjük a sajtó képviselőit, hogy legyenek erre tekintettel!” – üzente a házelnök. Az Országgyűlés üléséről az Origo tudósítását ezen cikkben tudja elolvasni.