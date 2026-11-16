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Magyar Péter

Csendre intés, szómegvonás, felszólítás – Forsthoffer Ágnes így próbált rendet tenni a parlamentben

48 perce
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A szokásosnál is feszültebb volt a hangulat ma az Országgyűlésben. Forsthoffer Ágnes Magyar Péter miniszterelnöktől is megvonta a szót, egy nyilvánvaló szabálytalanság miatt.
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Magyar PéterországgyűlésForsthoffer Ágnestoroczkai lászló

Ügyrendi kérdésben kért szót a parlamenti vitában Magyar Péter. Majd amikor megkapta a szót, arról kezdett beszélni, hogy Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere kilép a KDNP-ből és feloszlatják a KDNP-alapszervezetet. „Ő csak az első” – mondta a miniszterelnök. Ekkor szakította meg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke: „Elnézést miniszterelnök úr, ez nem ügyrendi javaslat volt. Köszönjük!"

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.06.30. Forsthoffer Ágnes, ForsthofferÁgnes
Az Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 30-án. Forsthoffer Ágnes, a Magyar Országgyűlés elnöke vezeti az ülést
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

 

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16. Magyar Péter, MagyarPéter
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.16.
Galéria: Vádaskodás, adok-kapok: így durvult el a vita a parlamentben 
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Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése

Toroczkai László Varga Judittal vágott vissza

Toroczkai László személyes érintettség miatt kért szót. Magyar Péter ugyanis azt állította, hogy rosszul vezeti a végrehajtásai visszaéléseket vizsgáló bizottságot. A Mi Hazánk elnöke ezt határozottan visszautasította, és azzal vágott vissza: 

„Értem, hogy önt elragadják az érzelmei, mégiscsak a volt feleségének volt a meghallgatása, de azt a Tisza képviselői is megszavazták”

 – utalt Varga Judit meghallgatására Toroczkai, amikor Magyar Péter volt felesége alaposan kipakolt a kormányfő viselt dolgairól. Forsthoffer Ágnes a Mi Hazánk elnökétől is megvonta a szót. 

Parlament
Toroczkai László a volt feleségével szúrt oda Magyar Péternek
Fotó: Mediaworks

Paprikás hangulat a parlamentben 

Amint arról beszámoltunk: Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetőjének felszólalása alatt is hatalmas hangzavar alakult ki a Tisztelt Házban. Rétvári a Seszták-ügyben elhangzott ellentmondásokra is felhívta a figyelmet. Miközben Unger Anna, az ügyben nyomozó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi hivatal vezetője szerint egyelőre nem tudni, kihez tartozik a lefoglalt pénz, Magyar Péter már Seszták Miklós vagyonaként beszél róla.

Forsthoffer Ágnesnek itt is többször is közbe kellett avatkoznia.

 "Csendet szeretnék kérni, egyáltalán nem lehet követni, hogy mi történik, viselkedjen mindenki méltó módon”

 – mondta a házelnök. 

"Magyar Péter három másodpercet nem bír ki, hogy ne beszéljen bele. A német kancellárral, meg Ursula von der Leyennel legyen ilyen bátor” 

– szúrt oda Rétvári a miniszterelnöknek, berlini látogatását is felemlegetve.

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