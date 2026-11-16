Csendre intés, szómegvonás, felszólítás – Forsthoffer Ágnes így próbált rendet tenni a parlamentben

Toroczkai László Varga Judittal vágott vissza

Toroczkai László személyes érintettség miatt kért szót. Magyar Péter ugyanis azt állította, hogy rosszul vezeti a végrehajtásai visszaéléseket vizsgáló bizottságot. A Mi Hazánk elnöke ezt határozottan visszautasította, és azzal vágott vissza:

„Értem, hogy önt elragadják az érzelmei, mégiscsak a volt feleségének volt a meghallgatása, de azt a Tisza képviselői is megszavazták”

– utalt Varga Judit meghallgatására Toroczkai, amikor Magyar Péter volt felesége alaposan kipakolt a kormányfő viselt dolgairól. Forsthoffer Ágnes a Mi Hazánk elnökétől is megvonta a szót.

Toroczkai László a volt feleségével szúrt oda Magyar Péternek

Fotó: Mediaworks

Paprikás hangulat a parlamentben

Amint arról beszámoltunk: Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetőjének felszólalása alatt is hatalmas hangzavar alakult ki a Tisztelt Házban. Rétvári a Seszták-ügyben elhangzott ellentmondásokra is felhívta a figyelmet. Miközben Unger Anna, az ügyben nyomozó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi hivatal vezetője szerint egyelőre nem tudni, kihez tartozik a lefoglalt pénz, Magyar Péter már Seszták Miklós vagyonaként beszél róla.

Forsthoffer Ágnesnek itt is többször is közbe kellett avatkoznia.

"Csendet szeretnék kérni, egyáltalán nem lehet követni, hogy mi történik, viselkedjen mindenki méltó módon”

– mondta a házelnök.

"Magyar Péter három másodpercet nem bír ki, hogy ne beszéljen bele. A német kancellárral, meg Ursula von der Leyennel legyen ilyen bátor”

– szúrt oda Rétvári a miniszterelnöknek, berlini látogatását is felemlegetve.