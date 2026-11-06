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forsthoffer ágnes

Újabb vagyonnyilatkozati eljárás indulhat Forsthoffer Ágnessel szemben

2026. november 06. 11:25
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Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Forsthoffer Ágnes házelnökkel szemben az Országgyűlés mentelmi bizottságánál. A politikus szerint Forsthoffer Ágnes korábban már javított vagyonnyilatkozatából egy újabb lényeges adat maradt ki.
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Németh Balázs pénteki Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a házelnök, Forsthoffer Ágnes nem tüntette fel: 2026 márciusáig egy milliárdos forgalmú cég ügyvezetője volt. A fideszes képviselő ezért kezdeményezte az újabb vagyonnyilatkozati eljárást.

Forsthoffer Ágnes
Az Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 30-án. Forsthoffer Ágnes, a Magyar Országgyűlés elnöke vezeti az ülést.
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Korábban már kiegészítette vagyonnyilatkozatát Forsthoffer Ágnes

Hidvéghi Balázs fideszes országgyűlési képviselő korábban szintén eljárást kezdeményezett Forsthoffer Ágnessel szemben. A házelnök ezt követően részletes kiegészítést nyújtott be eredeti vagyonnyilatkozatához.

Forsthoffer Ágnes október 19-én közösségi oldalán azt írta, hogy a kiegészítés nem érintette vagyoni helyzetének eredeti bemutatását. Hangsúlyozta, hogy nincs rejtegetnivalója, és visszautasította Hidvéghi Balázs szerinte valótlan és megtévesztő állításait.

A házelnök korábban azzal érvelt, hogy nyitó vagyonnyilatkozatát a 2026. május 9-i állapotnak megfelelően adta le, és abban minden addig megszerzett vagyonát feltüntette a jogszabályok és az útmutató szerint.

 

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