Jövő hét csütörtökön ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa: a napirenden források, projektek megvalósítása, közlekedési és infrastrukturális fejlesztések, valamint lakhatási kérdések is szerepelnek – mondta el egy, a budapesti Városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Kiss Ambrus egy háttérbeszélgetésen elmondta, jövő héten ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (Fotó: Mediaworks)

Mint mondta, a főváros közben már a 2027-es költségvetés tervezésén dolgozik. Szeptember óta rendszeresen egyeztetnek az érintett szervezetekkel, hetente tartanak megbeszéléseket, és folyamatosan tájékoztatják őket a tervezés állásáról. A költségvetés összeállításával ugyanakkor meg kell várni a központi költségvetés elfogadását is – ennek részletei már ismertek, ugyanakkor bizonyos változások még elképzelhetők.

A Fővárosi Közgyűlés majd csak jövőre tárgyalja a költségvetést

Kiemelte:

a Fővárosi Közgyűlés januárban fogadja majd el a 2027-es költségvetést.

Ennek oka egy korábbi törvénymódosítás, amely szerint a központi költségvetés elfogadásáig az önkormányzatoknak nem kell benyújtaniuk saját költségvetésüket. A központi költségvetés elfogadását december 15-re tervezték. A fővárosnak ezt követően kell elkészítenie a saját tervezetét. A szabályozás szerint a költségvetést 21 nappal a közgyűlési tárgyalás előtt be kell nyújtani, ezért a főváros január utolsó péntekén tárgyalhatja a 2027-es büdzsét, a tervezetet január 8-ig kell nyilvánosságra hozni.