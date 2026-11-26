Ma ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek végeztével Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter tartott sajtótájékoztatót. A városvezető ennek kezdetén a hóhelyzet kapcsán hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy kezeljék a helyzetét, több mint 700 ember dolgozik a hó eltakarításán. Mint mondta, Pesten zavartalan a közlekedés, Budán viszont több buszjárat is kimarad – ez miatt az utasok türelmét kéri, az autósokat pedig arra, semmiféleképp ne induljanak útnak nyárigumival.
Ezután rátért a megállapodásokra és bejelentette. a Fővárosi Közgyűlés által korábban elfogadott koncepciót valósítják meg Rákosrendezőn. Mint mondta, a főváros a rákosrendezői terület vételárának első részletén felül többet már nem fizet, így nagyjából 25-30 százaléknyi arányban lesz tulajdonosa a létrejövő, kormánnyal közös projektcégnek.
Az elfogadott tervek szerint a területen egy 21. századi zöld városrész épül majd
– mondta Karácsony Gergely.
A MÁV jól tűri a havazást
A főpolgármester után Vitézy Dávid elmondta, a MÁV életében is okoz gondot a havazás, de országos jelentőségű üzemzavar nincs. Hozzátette: a Budapest-Bécs fővonalon Győr és Mosonmagyaróvár között van korlátozás, itt pótlóbusz közlekedik. Az észak-budapesti agglomerációban, a váci és a veresegyházi vonalon kisebb késésekkel közlekednek a vonatok a havazás miatt.
Közlése szerint jellemzően országosan 20 percnél nagyobb késés a havazás miatt nincs, a MÁV megerősített szolgálattal dolgozik a vasúti közlekedés fenntartásán.
Elmondta azt is, a buszok közlekedésében Vas, Nógrád és Pest megyében okoz fennakadást a havazás, valamint a főváros közelében Budakeszi térségében. Közölte: a Magyar Közút és az autópálya-koncesszorok 200 géppel végzik az utak síkosság-mentesítését.
Egy Volánbusz rögzítette a mezőkövesdi vonatbalesetet
Kitért a Mezőkövesdnél történt vasúti balesetre is. Mint mondta, még tart vizsgálata, a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakembereinek közreműködésével vizsgálják, hogy pontosan mi történt.
Mint mondta, az előírásoknak megfelelően két jegyvizsgáló teljesített szolgálatot a vonaton és volt forgalmi szolgálattevő is, aki megadta a vonat indulására a felhatalmazást. A vasutasok meghallgatását a rendőrség és a vasútbiztonsági szervek végzik, és bár a MÁV-nak már van egy vizsgálati részeredménye, a nyomozóhatóságnak kell feltárnia, mi történt.
Közölte: az ügy megítélése szempontjából érdemi fejlemény, hogy bár szerdán még úgy tudták, nincs felvétel az eseményről, mert sem a vonaton, sem az állomáson nem volt kamera, mostanra kiderült, hogy
egy közeli Volánbusz kamerája felvette az eseményeket, ezt a hatóságoknak átadták. Jelezte: a videófelvétel érdemben megkönnyíti annak megismerését, hogy mi történt pontosan.
Vitézy Dávid közölte, az ülésen több fontos, Budapest jövőjét érintő kérdésről tárgyaltak, egyebek mellett Rákosrendező jövőjéről, az autómentes Városligetről, valamint a rakpart és a Nagykörút fejlesztéséről. A miniszter közölte: Rákosrendezőn zöld, fenntartható, európai lakónegyedet szeretnének létrehozni a fővárossal együttműködve. Hozzátette: az arab befektető „orra elől" megvásárolt telek már a fővárosé, de a vételár még nincs teljes egészében kifizetve, a hátralék rendezése fejében pedig az állam tulajdont szerez.
Úgy folytatta: a kormány hosszú idő óta először közös állásponton van a fővárossal a Városliget fejlesztése kapcsán is. Megállapodtak többek közt abban, hogy a parkban több épület nem lesz, és megtörténik a Hősök tere átfogó zöldítése is – tette hozzá.