Ma ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek végeztével Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter tartott sajtótájékoztatót. A városvezető ennek kezdetén a hóhelyzet kapcsán hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy kezeljék a helyzetét, több mint 700 ember dolgozik a hó eltakarításán. Mint mondta, Pesten zavartalan a közlekedés, Budán viszont több buszjárat is kimarad – ez miatt az utasok türelmét kéri, az autósokat pedig arra, semmiféleképp ne induljanak útnak nyárigumival.

Fontos budapesti fejlesztésekről és Rákosrendező jövőjéről is megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa novemberi ülésén (Forrás: Képernyőkép)

Ezután rátért a megállapodásokra és bejelentette. a Fővárosi Közgyűlés által korábban elfogadott koncepciót valósítják meg Rákosrendezőn. Mint mondta, a főváros a rákosrendezői terület vételárának első részletén felül többet már nem fizet, így nagyjából 25-30 százaléknyi arányban lesz tulajdonosa a létrejövő, kormánnyal közös projektcégnek.

Az elfogadott tervek szerint a területen egy 21. századi zöld városrész épül majd

– mondta Karácsony Gergely.

A MÁV jól tűri a havazást

A főpolgármester után Vitézy Dávid elmondta, a MÁV életében is okoz gondot a havazás, de országos jelentőségű üzemzavar nincs. Hozzátette: a Budapest-Bécs fővonalon Győr és Mosonmagyaróvár között van korlátozás, itt pótlóbusz közlekedik. Az észak-budapesti agglomerációban, a váci és a veresegyházi vonalon kisebb késésekkel közlekednek a vonatok a havazás miatt.

Közlése szerint jellemzően országosan 20 percnél nagyobb késés a havazás miatt nincs, a MÁV megerősített szolgálattal dolgozik a vasúti közlekedés fenntartásán.

Elmondta azt is, a buszok közlekedésében Vas, Nógrád és Pest megyében okoz fennakadást a havazás, valamint a főváros közelében Budakeszi térségében. Közölte: a Magyar Közút és az autópálya-koncesszorok 200 géppel végzik az utak síkosság-mentesítését.

Egy Volánbusz rögzítette a mezőkövesdi vonatbalesetet

Kitért a Mezőkövesdnél történt vasúti balesetre is. Mint mondta, még tart vizsgálata, a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakembereinek közreműködésével vizsgálják, hogy pontosan mi történt.