Ma ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés. A Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentése, a budapesti közbiztonsági helyzet, de még karácsonyi ajándékozós húzás is napirendre kerül az ülésen. A képviselők összesen harminc előterjesztésről tárgyalhatnak, többek között a frekventált közterületek problémáiról és a hajléktalanellátás fejlesztéséről is.
Az ülés kezdete előtt egy rövid sajtótájékoztatót tartott a Fidesz frakció vezetője, Szepesfalvy Anna. Elmondta, négy előterjesztéssel készülnek a Fővárosi Közgyűlés ülésére. A képviselők kezdeményezik a közbiztonsági vészhelyzet kimondását és egy komplex, a közbiztonságra, a köztisztaságra és a szociális problémák kezelésére egyaránt kiterjedő intézkedési terv kidolgozását.
Ennek összehangolására egy külön szakmai bizottság felállítását is javasolják, amely a Fidesz szerint már 2010 és 2014 között is működött. A frakció azt szeretné,
ha a főváros a kormány felé vállalt húszmilliárd forintos kiadáscsökkentésből csak tízmilliárdot takarítana meg, a fennmaradó összeget pedig a három terület fejlesztésére fordítaná.
A képviselők emellett felvetették, hogy a megtakarításokat ne elsősorban létszámleépítésekkel, hanem például a fővárosi cégek vezetői juttatásainak felülvizsgálatával érjék el. További javaslatuk, hogy a közgyűlési frakciók közösen teljesítsék a kárpátaljai Mezőkaszony óvodájának és bölcsődéjének 27 gyermeke karácsonyi kívánságait, valamint kezdeményezik a BKK független cégértékelését és a BKM belső ellenőrzési feladatainak kiszervezésével kapcsolatos ügy kivizsgálását.
Az Origo azon kérdésére, hogy pontosan milyen intézkedésekre fordítanák a javasolt tízmilliárd forintot, a Fidesz képviselője azt válaszolta, hogy ennek kidolgozása éppen a felállítandó szakmai bizottság feladata lenne. Hangsúlyozta, hogy a közbiztonsági, köztisztasági és szociális problémákat összehangoltan kell kezelni, és az intézkedéseket mérhetővé, számonkérhetővé kell tenni.
Ezután az ülés mindenféle külső rendbontás és bekiabálás nélkül, rendben elkezdődött. A közgyűlés ugyan határozatképes, de kissé foghíjasak az ülőhelyek: több képviselő nincs jelen, Baranyai Krisztina polgármester, az MKKP frakcióvezetője pedig kezdés után egy 10 perc késéssel esett be.
Karácsony Gergely egy kis poénkodással kezdte az ülést, megjegyzést tett Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselőnek, hogy szakállat növesztett, amire kuncogással reagáltak a képviselők. Ezután a napirend előtti felszólalásokat Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője kezdte. Gál József a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) előző napi üléséről beszélt, amelyen felkérték a kormányt és a közgyűlést, hogy dolgozzák ki a Rákosrendező fejlesztését lebonyolító, közös tulajdonú nonprofit társaság létrehozásának feltételeit. Hangsúlyozta: az FKT nem vonja el a közgyűlés jogköreit, ugyanakkor szükség van egy ilyen egyeztető fórumra egy ekkora léptékű beruházás esetében.
Szerinte Rákosrendező lehetőséget teremt egy új városrész kialakítására, az elhanyagolt terület megújítására és a budapesti lakhatási válság enyhítésére.
Hozzátette: az egyszerű bérlakások mellett kollégiumokra, szolgálati lakásokra és szociális bérlakásokra is szükség van, a fejlesztésnél pedig a közérdeket kell a magánérdek elé helyezni.
Keszthelyi Dorottya DK-s képviselő ezután a fővárost érintő elvonásokról beszélt. Szerinte míg a Fidesz korábban 97 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást vont el Budapesttől, addig a Tisza-kormány 77 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást és további mintegy 20 milliárd forintos működési elvonást terhelne a fővárosra. Hangsúlyozta, hogy a Tisza képviselőinek még van lehetőségük módosítani a központi költségvetésen, ellenkező esetben szerinte az Orbán-kormányokéhoz hasonló mértékű elvonásokkal kell számolnia Budapestnek.
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