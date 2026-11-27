Ma ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés. A Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentése, a budapesti közbiztonsági helyzet, de még karácsonyi ajándékozós húzás is napirendre kerül az ülésen. A képviselők összesen harminc előterjesztésről tárgyalhatnak, többek között a frekventált közterületek problémáiról és a hajléktalanellátás fejlesztéséről is.

Ma ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Mediaworks)

Az ülés kezdete előtt egy rövid sajtótájékoztatót tartott a Fidesz frakció vezetője, Szepesfalvy Anna. Elmondta, négy előterjesztéssel készülnek a Fővárosi Közgyűlés ülésére. A képviselők kezdeményezik a közbiztonsági vészhelyzet kimondását és egy komplex, a közbiztonságra, a köztisztaságra és a szociális problémák kezelésére egyaránt kiterjedő intézkedési terv kidolgozását.

Ennek összehangolására egy külön szakmai bizottság felállítását is javasolják, amely a Fidesz szerint már 2010 és 2014 között is működött. A frakció azt szeretné,

ha a főváros a kormány felé vállalt húszmilliárd forintos kiadáscsökkentésből csak tízmilliárdot takarítana meg, a fennmaradó összeget pedig a három terület fejlesztésére fordítaná.

A képviselők emellett felvetették, hogy a megtakarításokat ne elsősorban létszámleépítésekkel, hanem például a fővárosi cégek vezetői juttatásainak felülvizsgálatával érjék el. További javaslatuk, hogy a közgyűlési frakciók közösen teljesítsék a kárpátaljai Mezőkaszony óvodájának és bölcsődéjének 27 gyermeke karácsonyi kívánságait, valamint kezdeményezik a BKK független cégértékelését és a BKM belső ellenőrzési feladatainak kiszervezésével kapcsolatos ügy kivizsgálását.

Az Origo azon kérdésére, hogy pontosan milyen intézkedésekre fordítanák a javasolt tízmilliárd forintot, a Fidesz képviselője azt válaszolta, hogy ennek kidolgozása éppen a felállítandó szakmai bizottság feladata lenne. Hangsúlyozta, hogy a közbiztonsági, köztisztasági és szociális problémákat összehangoltan kell kezelni, és az intézkedéseket mérhetővé, számonkérhetővé kell tenni.

Ezután az ülés mindenféle külső rendbontás és bekiabálás nélkül, rendben elkezdődött. A közgyűlés ugyan határozatképes, de kissé foghíjasak az ülőhelyek: több képviselő nincs jelen, Baranyai Krisztina polgármester, az MKKP frakcióvezetője pedig kezdés után egy 10 perc késéssel esett be.