Utolsó előtti ülését tartja ma a Fővárosi Közgyűlés. A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint november 27-i ülés egyik legfontosabb témája a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentése lehet. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése szerint a hivatal személyi jellegű kiadásait egymilliárd forinttal mérsékelnék, hogy teljesíteni tudják a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában vállalt, 2027-re vonatkozó húszmilliárd forintos működésiköltség-csökkentést.

Ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Mediaworks)

A javaslat mintegy száz álláshely megszüntetését irányozza elő. A húszmilliárdos megtakarítás része annak a megállapodásnak, amelynek keretében a főváros az állami támogatásról és a pénzügyi helyzet rendezéséről egyeztetett a kormánnyal. A létszámcsökkentésről a Fővárosi Közgyűlés dönthet.

A közbiztonsági helyzetről is vitázhatnak

A közgyűlés elé kerül a Fidesz-frakció javaslata is, amely a budapesti közbiztonsági vészhelyzet közgyűlési megállapítását és egy átfogó közbiztonsági cselekvési terv kidolgozását kezdeményezi. Az előterjesztők azt szeretnék, hogy a főpolgármester készítsen elő egy 12–24 hónapos időtávra szóló, komplex közbiztonsági cselekvési tervet. A javaslat szerint ennek nemcsak rendészeti, hanem szociális és köztisztasági intézkedéseket is tartalmaznia kellene.

A Fidesz emellett azt is kezdeményezi, hogy a főváros módosítsa a húszmilliárd forintos kiadáscsökkentésre vonatkozó vállalását, és a megtakarításból tízmilliárd forintot igazolható módon a közbiztonsági cselekvési terv megvalósítására fordítson.

Több közterületi és szociális kérdés is napirendre kerül

A képviselők a frekventált közterületeken tapasztalható problémákról is tárgyalhatnak. Balogh Balázs és Kollár Kinga előterjesztése többek között a Blaha Lujza tér, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér környékére vonatkozó közterület-felügyeleti megállapodások felülvizsgálatát szorgalmazza. A javaslat célja, hogy egyértelműbbé váljon a különböző rendészeti szervezetek feladatmegosztása, és ne maradjanak gazdátlanul egyes közterületek..

Napirenden szerepel továbbá a budapesti a hajléktalanellátás fejlesztése, az időskorúak számára biztosított kedvezmények egységes, pénzügyileg fenntartható rendszerének kialakítása, a fővárosi reklámelhelyezési tilalmak érvényesítése, valamint a BKK cégértékelésének előkészítése is.