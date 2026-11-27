Utolsó előtti ülését tartja ma a Fővárosi Közgyűlés. A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint november 27-i ülés egyik legfontosabb témája a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentése lehet. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése szerint a hivatal személyi jellegű kiadásait egymilliárd forinttal mérsékelnék, hogy teljesíteni tudják a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában vállalt, 2027-re vonatkozó húszmilliárd forintos működésiköltség-csökkentést.
A javaslat mintegy száz álláshely megszüntetését irányozza elő. A húszmilliárdos megtakarítás része annak a megállapodásnak, amelynek keretében a főváros az állami támogatásról és a pénzügyi helyzet rendezéséről egyeztetett a kormánnyal. A létszámcsökkentésről a Fővárosi Közgyűlés dönthet.
A közbiztonsági helyzetről is vitázhatnak
A közgyűlés elé kerül a Fidesz-frakció javaslata is, amely a budapesti közbiztonsági vészhelyzet közgyűlési megállapítását és egy átfogó közbiztonsági cselekvési terv kidolgozását kezdeményezi. Az előterjesztők azt szeretnék, hogy a főpolgármester készítsen elő egy 12–24 hónapos időtávra szóló, komplex közbiztonsági cselekvési tervet. A javaslat szerint ennek nemcsak rendészeti, hanem szociális és köztisztasági intézkedéseket is tartalmaznia kellene.
A Fidesz emellett azt is kezdeményezi, hogy a főváros módosítsa a húszmilliárd forintos kiadáscsökkentésre vonatkozó vállalását, és a megtakarításból tízmilliárd forintot igazolható módon a közbiztonsági cselekvési terv megvalósítására fordítson.
Több közterületi és szociális kérdés is napirendre kerül
A képviselők a frekventált közterületeken tapasztalható problémákról is tárgyalhatnak. Balogh Balázs és Kollár Kinga előterjesztése többek között a Blaha Lujza tér, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér környékére vonatkozó közterület-felügyeleti megállapodások felülvizsgálatát szorgalmazza. A javaslat célja, hogy egyértelműbbé váljon a különböző rendészeti szervezetek feladatmegosztása, és ne maradjanak gazdátlanul egyes közterületek..
Napirenden szerepel továbbá a budapesti a hajléktalanellátás fejlesztése, az időskorúak számára biztosított kedvezmények egységes, pénzügyileg fenntartható rendszerének kialakítása, a fővárosi reklámelhelyezési tilalmak érvényesítése, valamint a BKK cégértékelésének előkészítése is.
Idén is jöhet a karácsonyi húzás
A komolyabb várospolitikai témák mellett egy könnyedebb napirendi pont is szerepel az ülésen: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőcsoportja idén is kezdeményezte a közgyűlés karácsonyi ajándékozós, úgynevezett húzós játékát.
A javaslat elfogadása esetén Karácsony Gergely a közgyűlés végén egy mikulássapkával járná körbe a képviselőket, akik kihúznák egymás nevét. A résztvevőknek ezt követően ajándékkal kellene kedveskedniük egymásnak, karácsonyi zene kíséretében. Az előterjesztés szerint a közgyűlés elhatárolódna azoktól, akik nem szeretnének részt venni a játékban.