Újabb magyarázat merült fel a november közepén lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz eredetére – írja a Magyar Nemzet. Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó egy Facebookon közzétett videójában azt állítja, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak vele alkut kötni.
Fabó György neve már korábban felmerült
Galgóczy állítása azért nagyon lényeges, mert a TV2 Híradója nemrégiben éppen olyan Nógrád megyei helyszíneket mutatott be, amelyek a televízió információi szerint Fabó Györgyhöz és volt feleségéhez köthetők. Egy informátor azt állította, hogy a nyomozók az érintett erdős területen, illetve egy elhagyatott pajtában és más helyszínen találták meg azt a több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt, amit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Seszták-ügy keretében foglalt le.
Az NVVH nem tudja, kié a pénz
A készpénz eredetével kapcsolatos kérdések már a lefoglalás után felmerültek. A hatóság tájékoztatása szerint a 6,5 milliárd forintot a Seszták Miklóssal kapcsolatos Volánbusz-ügy keretében hajtották végre. Unger Anna, az NVVH elnöke november 15-én az RTL Házon kívül című műsorában egyértelműen elismerte, fogalmuk sincs, kié a pénz.
Fuzik-féle számlagyárhoz köthető a kiásott pénz?
Papp Gábor, a volt miniszter védője már a lefoglalást követően hangsúlyozta, a milliárdok nem ügyfeléhez tartoznak. Miután Unger Anna nyilatkozatából is kiderült, hogy a hatóság nem ismeri a pénz tulajdonosát, az ügyvéd a Magyar Nemzetnek egy újabb, alapvető kérdést tett fel:
Ha nem tudjuk, hogy kié a pénz, akkor még az a kérdés is fölmerül, honnan tudjuk, hogy egyáltalán a Seszták-ügyhöz ez kapcsolható?
Hangsúlyozta, hogy nem kíván találgatásokba bocsátkozni, a következtetések levonásához előbb a nyomozati iratokat és a tényeket szeretné megismerni.
Házkutatás a Fabó-villában
Galgóczy elmondása után pedig – különös tekintettel az általa említett hatmilliárd és a lefoglalt 6,5 milliárd forint közötti feltűnő nagyságrendi egyezésre – egyre biztosabb, hogy a lefoglalt vagyon a Fuzik-féle számlagyárügyhöz, illetve Fabó Györgyhöz köthető – írja a Magyar Nemzet. Mindez a hatóság gyanúját is felkelthette, hiszen sajtóhírek szerint a közelmúltban házkutatás volt a férfi otthonában. Ezt erősíti az a körülmény is, hogy Fabó György ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik a Győri Törvényszéken egy sokmilliárdos számlagyár ügyében, a Fuzik-ügy pedig szintén Győr környékéhez köthető, és ugyancsak a Győri Törvényszéken tárgyalják.
Ki ez a Fuzik Zsolt?
Fuzik a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa, valamint a zuglói parkolásüzemeltetésben érdekelt SIS Parking Kft. projektmenedzsere volt. A férfira 2021 nyarán csaptak le bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói. A gyanú szerint társaival olyan számlagyárat működtetett, amelynek keretében 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. Vádalkut kötött a hatóságokkal és a vallomása alapján szocialista politikusok kerültek bíróság elé, többek között Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba korábbi országgyűlési képviselő, Molnár Zsolt MSZP-s politikus és Baja Ferenc volt miniszter ellen emeltek vádat.