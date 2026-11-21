Újabb magyarázat merült fel a november közepén lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz eredetére – írja a Magyar Nemzet. Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó egy Facebookon közzétett videójában azt állítja, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak vele alkut kötni.

Fabó György neve már korábban felmerült

Galgóczy állítása azért nagyon lényeges, mert a TV2 Híradója nemrégiben éppen olyan Nógrád megyei helyszíneket mutatott be, amelyek a televízió információi szerint Fabó Györgyhöz és volt feleségéhez köthetők. Egy informátor azt állította, hogy a nyomozók az érintett erdős területen, illetve egy elhagyatott pajtában és más helyszínen találták meg azt a több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt, amit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Seszták-ügy keretében foglalt le.

Az NVVH nem tudja, kié a pénz

A készpénz eredetével kapcsolatos kérdések már a lefoglalás után felmerültek. A hatóság tájékoztatása szerint a 6,5 milliárd forintot a Seszták Miklóssal kapcsolatos Volánbusz-ügy keretében hajtották végre. Unger Anna, az NVVH elnöke november 15-én az RTL Házon kívül című műsorában egyértelműen elismerte, fogalmuk sincs, kié a pénz.

Az NVVH elnöke, Unger Anna

Fotó: Polyák Attila / MW

Fuzik-féle számlagyárhoz köthető a kiásott pénz?

Papp Gábor, a volt miniszter védője már a lefoglalást követően hangsúlyozta, a milliárdok nem ügyfeléhez tartoznak. Miután Unger Anna nyilatkozatából is kiderült, hogy a hatóság nem ismeri a pénz tulajdonosát, az ügyvéd a Magyar Nemzetnek egy újabb, alapvető kérdést tett fel:

Ha nem tudjuk, hogy kié a pénz, akkor még az a kérdés is fölmerül, honnan tudjuk, hogy egyáltalán a Seszták-ügyhöz ez kapcsolható?

Hangsúlyozta, hogy nem kíván találgatásokba bocsátkozni, a következtetések levonásához előbb a nyomozati iratokat és a tényeket szeretné megismerni.