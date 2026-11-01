Akár a 750 forintot is elérheti a gázolaj átlagára, lassan nem lesz mit tankolni – figyelmeztet a szakértő

Október 30-ra a gázolaj ára elérte a a 721 forintos átlagárat – derül ki a holtankoljak.hu oldaláról. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, Egri Gábor szerint akár a 750 forintos lélektani határt is jelentősen túllépheti a gázolaj ára Magyarországon, miközben az üzemanyaghiány és a finomítói leállások tovább nehezíthetik az ellátást. A szakértő az Origónak arról beszélt, hogy Európa rendkívüli gázolajhiánnyal küzd, a magyarországi árak pedig jelenleg nem követik a nemzetközi piaci folyamatokat. Szerinte a mesterségesen alacsonyan tartott árak visszafogják az importot, miközben a hazai tulajdonú kisebb benzinkutak egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. A szakértő úgy látja, hogy az előttünk álló tél különösen nehéz lehet, de a következő év sem ígér sokkal kedvezőbb kilátásokat.
Egri Gábor szerint jócskán 750 forint fölé emelkedhet a gázolaj ára
Egri Gábor szerint az európai üzemanyagpiac egyik legsúlyosabb problémája jelenleg a gázolajhiány. Mint fogalmazott, Európa rendkívül szűkében van ennek az üzemanyagnak, miközben az Egyesült Államokban is magasak a gázolajárak. Olyannyira, hogy még orosz importra is rászorult.
A nemzetközi ellátási nehézségek Magyarországot is érintik.
Egri szerint a helyzetet tovább súlyosbíthatják a MOL-csoportnál várható finomítói leállások, miközben a hazai gázolajárak jelentősen elmaradnak a nemzetközi árszintektől.
A szakértő elmondása alapján a magyarországi kiskereskedelmi gázolajár jelenleg mintegy 50–60 forinttal alacsonyabb annál, mint amennyiért a nemzetközi jegyzésárak alapján Magyarországra lehetne importálni az üzemanyagot. Ez jelentősen visszafogja a behozatalt, hiszen az importőrök számára ilyen feltételek mellett nem éri meg gázolajat szállítani az országba.
A benzin esetében valamivel kedvezőbb a helyzet. Egri szerint itt versenyképesebbek a hazai árak, ezért minimális mértékben ugyan, de már megindulhatott az import.
A két üzemanyagtípus eltérő piaci helyzete miatt azonban a benzin ára inkább csökkenő, a gázolajé pedig emelkedő tendenciát mutat.
Arra a kérdésünkre, hogy a következő hetekben és hónapokban akár a 750 forintot is elérheti-e a gázolaj literenkénti ára, a szakértő egyértelmű választ adott:
Én azt gondolom, hogy nemcsak elérheti, hanem jócskán meg is haladhatja.”
Egri Gábor szerint több tényező is hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő időszakban tovább emelkedjen a gázolaj ára Magyarországon:
- Európai gázolajhiány: a kontinensen nincs elegendő üzemanyag a kereslet kielégítésére.
- Visszafogott import: a magyarországi árak jelenleg 50–60 forinttal alacsonyabbak annál, mint amennyiért a nemzetközi piacról gázolajat lehetne behozni.
- Finomítói leállások: a MOL-csoportnál várható leállások tovább szűkíthetik az ellátást.
- Árpolitikai bizonytalanság: a szakértő szerint a piaci áraktól való eltérés akadályozza az importot, és hosszabb távon ellátási problémákhoz vezethet.
A szakértő úgy véli, hogy a kormánypárt és az ellenzék egyaránt politikai kérdést csinál az üzemanyagárakból. Miközben az egyik oldal a védett árak visszaállítását követeli, a másik politikai okokból nem engedi az árak megfelelő emelkedését.
Egri szerint azonban a fogyasztókat nem az árak mesterséges visszatartásával, hanem célzott támogatásokkal kellene védeni.
A lengyel példát követné a szakértő
A kormány havi ötezer forintos, dízelautósoknak szánt támogatásával kapcsolatban Egri Gábor úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak inkább a lengyel példát kellene követnie.
Elmondása szerint Lengyelországban az Orlen olajipari vállalat nyereségének 60 százalékát elvonták, az így rendelkezésre álló forrásokból pedig jelentősen csökkentették a jövedéki adókat. Állítása szerint mindezt úgy sikerült végrehajtani, hogy közben a magántulajdonban lévő benzinkutak működését sem lehetetlenítették el.
Egri ezzel szemben úgy látja, hogy Magyarországon a politikai döntések súlyos károkat okoznak a hazai tulajdonú üzemanyag-kiskereskedelmi vállalkozásoknak.
A szakértő szerint a jelenlegi rendszer nemcsak az ellátásbiztonságot veszélyezteti, hanem a magyar kis- és középvállalkozások működését is.
Hangsúlyozta, hogy ezek a vállalkozások nem kizárólag üzemanyag-értékesítéssel foglalkoznak, hanem a gazdasági növekedéshez is hozzájárulhatnának. A gazdaság általános helyzetéről szólva Egri arról beszélt, hogy a vidéki kollégáiktól érkező visszajelzések alapján országszerte jelentős az elégedetlenség a gazdaságpolitikával szemben:
Megy a show, elvisznek embereket, ennek lehet örülni, de közben leáldozik a magyar gazdaság és fél év múlva nagyon sok éhes száj lesz.”
Hetente zárnak be benzinkutak, már több mint húsz töltőállomás bezárt
Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a Független Benzinkutak Szövetsége szeptemberben Törökbálinton, a MOL székháza előtt szervezett demonstrációt, hogy felhívja a figyelmet a kisebb töltőállomások egyre súlyosabb helyzetére.
Egri Gábor lapunknak elmondta, hogy a tüntetésen részt vevő kollégák már akkor mintegy húsz benzinkút bezárásáról számoltak be. A folyamat azóta sem állt meg, állítása szerint gyakorlatilag heti rendszerességgel szűnnek meg töltőállomások.
A szakértő október 30-án a Pénzügyminisztériumban folytatott egyeztetésről is beszámolt. Elmondása szerint a találkozón ismét felvetették a magyar tulajdonú üzemanyag-kiskereskedelmi vállalkozások adóterheinek problémáját.
Egri szerint a kormányzat más ágazatokban sávos adózással igyekszik segíteni a kis- és középvállalkozásokat, az üzemanyag-kiskereskedelemben azonban továbbra is magas adóterheket tart fenn.
A szakértő ezt hátrányos megkülönböztetésnek tartja, amely különösen a kisebb, magyar tulajdonú benzinkutakat sújtja.
A minisztériumi egyeztetés eredményéről elmondta, hogy egyelőre konkrét döntés nem született.
Nehéz tél jöhet: az üzemanyag-ellátás is veszélybe kerülhet
A szakértő az előttünk álló téli időszakot illetően sem fogalmazott derűlátóan. Szerinte a gázolajellátás továbbra is szűkös maradhat, és a finomítói kapacitások körüli problémák további nehézségeket okozhatnak.
Egri Gábor információi szerint a MOL-csoport szlovákiai finomítójában is várható egy időszakos leállás, ami tovább ronthatja az ellátási helyzetet.
A szakértő hangsúlyozta, hogy nemcsak az idei tél, hanem a következő év is komoly kihívásokat tartogathat az üzemanyagpiacon. Úgy véli, a gázolaj hazai árát minél előbb a nemzetközi árszintekhez kellene igazítani, mert az import ösztönzése nélkül egyre nehezebbé válhat az ország folyamatos ellátásának biztosítása.
Egri szerint a MOL és a kormányzat jelenlegi árpolitikája komoly kockázatokat hordoz, és ha nem történik változás, annak végül a magyar autósok láthatják a kárát.
A szakértő arra figyelmeztetett, hogy ha egyszer elfogy az üzemanyag a benzinkutakról, az már nem pusztán árkérdés lesz, hanem az ország ellátásbiztonságát érintő súlyos probléma.