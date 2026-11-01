Akár a 750 forintot is elérheti a gázolaj átlagára, lassan nem lesz mit tankolni – figyelmeztet a szakértő

Október 30-ra a gázolaj ára elérte a a 721 forintos átlagárat – derül ki a holtankoljak.hu oldaláról. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, Egri Gábor szerint akár a 750 forintos lélektani határt is jelentősen túllépheti a gázolaj ára Magyarországon, miközben az üzemanyaghiány és a finomítói leállások tovább nehezíthetik az ellátást. A szakértő az Origónak arról beszélt, hogy Európa rendkívüli gázolajhiánnyal küzd, a magyarországi árak pedig jelenleg nem követik a nemzetközi piaci folyamatokat. Szerinte a mesterségesen alacsonyan tartott árak visszafogják az importot, miközben a hazai tulajdonú kisebb benzinkutak egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. A szakértő úgy látja, hogy az előttünk álló tél különösen nehéz lehet, de a következő év sem ígér sokkal kedvezőbb kilátásokat.

Súlyos gázolajhiány fenyegeti Európát, Magyarországon pedig tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak, miközben egyre több kisebb benzinkút kerül a bezárás szélére (Fotó: Shutterstock)

Egri Gábor szerint jócskán 750 forint fölé emelkedhet a gázolaj ára

Egri Gábor szerint az európai üzemanyagpiac egyik legsúlyosabb problémája jelenleg a gázolajhiány. Mint fogalmazott, Európa rendkívül szűkében van ennek az üzemanyagnak, miközben az Egyesült Államokban is magasak a gázolajárak. Olyannyira, hogy még orosz importra is rászorult.

A nemzetközi ellátási nehézségek Magyarországot is érintik.

Egri szerint a helyzetet tovább súlyosbíthatják a MOL-csoportnál várható finomítói leállások, miközben a hazai gázolajárak jelentősen elmaradnak a nemzetközi árszintektől.

A szakértő elmondása alapján a magyarországi kiskereskedelmi gázolajár jelenleg mintegy 50–60 forinttal alacsonyabb annál, mint amennyiért a nemzetközi jegyzésárak alapján Magyarországra lehetne importálni az üzemanyagot. Ez jelentősen visszafogja a behozatalt, hiszen az importőrök számára ilyen feltételek mellett nem éri meg gázolajat szállítani az országba.

A benzin esetében valamivel kedvezőbb a helyzet. Egri szerint itt versenyképesebbek a hazai árak, ezért minimális mértékben ugyan, de már megindulhatott az import.

A két üzemanyagtípus eltérő piaci helyzete miatt azonban a benzin ára inkább csökkenő, a gázolajé pedig emelkedő tendenciát mutat.

Arra a kérdésünkre, hogy a következő hetekben és hónapokban akár a 750 forintot is elérheti-e a gázolaj literenkénti ára, a szakértő egyértelmű választ adott:

Én azt gondolom, hogy nemcsak elérheti, hanem jócskán meg is haladhatja.”

Egri Gábor szerint több tényező is hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő időszakban tovább emelkedjen a gázolaj ára Magyarországon:

Európai gázolajhiány: a kontinensen nincs elegendő üzemanyag a kereslet kielégítésére.

Visszafogott import: a magyarországi árak jelenleg 50–60 forinttal alacsonyabbak annál, mint amennyiért a nemzetközi piacról gázolajat lehetne behozni.

Finomítói leállások: a MOL-csoportnál várható leállások tovább szűkíthetik az ellátást.

Árpolitikai bizonytalanság: a szakértő szerint a piaci áraktól való eltérés akadályozza az importot, és hosszabb távon ellátási problémákhoz vezethet.

A szakértő úgy véli, hogy a kormánypárt és az ellenzék egyaránt politikai kérdést csinál az üzemanyagárakból. Miközben az egyik oldal a védett árak visszaállítását követeli, a másik politikai okokból nem engedi az árak megfelelő emelkedését.

Egri szerint azonban a fogyasztókat nem az árak mesterséges visszatartásával, hanem célzott támogatásokkal kellene védeni.