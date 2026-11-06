Megjelent a genderideológia az óvodákban is: a gyermekek játék közbeni viselkedését is vizsgálhatják egy kérdőívvel

„Lannert Judit az óvónőktől tudakolja, melyik kisgyerek játszik a nemi hovatartozásától eltérően. Viszik be a genderszemléletet már az óvodákba is” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence. A KDNP képviselője azt írta, a 3 és 6 év közötti gyerekek óvónőitől azt tudakolják az oviKRÉTA rendszerben, hogy az óvodás kislány vagy kisfiú mennyire követi a nemi hovatartozásának megfelelő szerepet a játékokban.
„Mindezt természetesen a szülők tudta nélkül. Sem a hozzátartozókat, sem a szakmát, se a nyilvánosságot nem tájékoztatták, hogy mi zajlik az óvodákban. Egyáltalán milyen felhatalmazás alapján gyűjtenek ilyen genderszemléletű adatokat egy országos állami nyilvántartásban a gyerekekről?” – mutatott rá a képviselő, hozzátéve: „elképesztő, hogy ez már ilyen szinten megy a Tisza-kormányban”.
Nem tudják békén hagyni a gyerekeket. Mindenbe beleszövik a gendert. A genderlejtőn nincs megállás. Az óvónők felháborodása miatt a kérdőívet vissza kellett vonnia a tárcának
– írta.
Rétvári Bence állításaira Lannert Judit Facebook-oldalán reagált. Az oktatási miniszter bejegyzésében azt írta:
„A nemi identitás játékban történő kifejeződése a kognitív, szociális és érzelmi fejlődés meghatározó mérföldköve. Fejlődéspszichológiailag hozzá tartozik a gyermek identitásának kialakulásához. Azért fontos rákérdezni, mert ezzel lehet ellenőrizni, hogy megvan-e a gyermek identitása, így a pedagógus kap egy fontos visszajelzést arról, hogy milyen módon és hol tart a gyermek fejlődése.” A tárcavezető hozzátette, ilyen típusú kérdőív az előző kormány idején is alkalmaztak és küldtek az intézményeknek, s ez Lannert Judit szerint szakmailag helyes volt.
Az iskolákba már elkezdett begyűrűzni a genderpropaganda
Ugyan óvodákról – eddig –nem sokat lehetett hallani az utóbbi időben a genderideológiával összefüggésben, viszont iskolákról annál inkább: mostanában hetente érkeznek beszámolók arról, hogy érzékenyítő foglalkozást tartanak fiataloknak. A Fidesz már korábban rámutatott, a gyermekvédelmi törvény módosítása megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt. Rétvári Bence akkor bejelentette, pártja online petíciót indít a gendertörvény ellen. Arra hívott fel mindenkit, tiltakozzanak együtt, lépjenek fel „az iskolákat elárasztó genderrel szemben”, védjék meg a magyar családokat, a magyar iskolákat, a magyar gyerekeket.
Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel, hogy a genderátnevelés tömegesen elinduljon a magyar iskolákban
– közölte.
A petíciót már több mint 60 ezren írták alá. A keresztény szemléletű szervezetek is hasonlóan vélekedtek: például az Axióma Központ nyílt állásfoglalást tett közzé a Vasárnap.hu katolikus hírportálon. Hangsúlyozták: a Tisza-kormánynak meg kellett volna őriznie a 2021-es gyermekvédelmi szabályozásnak a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése tekintetében előírt tilalmait. Giró-Szász Áron jogász, a szervezet alapító-elnöke az Origo megkeresésére kifejtette, miért tartja veszélyesnek az új gyermekvédelmi törvényt és szerinte milyen konkrét változás miatt kellene aggódniuk a szülőknek. A teljes interjút ezen cikkünkben lehet elolvasni.