Megjelent a genderideológia az óvodákban is: a gyermekek játék közbeni viselkedését is vizsgálhatják egy kérdőívvel

„Lannert Judit az óvónőktől tudakolja, melyik kisgyerek játszik a nemi hovatartozásától eltérően. Viszik be a genderszemléletet már az óvodákba is” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence. A KDNP képviselője azt írta, a 3 és 6 év közötti gyerekek óvónőitől azt tudakolják az oviKRÉTA rendszerben, hogy az óvodás kislány vagy kisfiú mennyire követi a nemi hovatartozásának megfelelő szerepet a játékokban.

Megjelent a genderideológia az óvodákban is: a gyermekek játék közbeni viselkedését is vizsgálhatják egy új kérdőívvel A képen: óvodás gyerekek - képünk illusztráció

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„Mindezt természetesen a szülők tudta nélkül. Sem a hozzátartozókat, sem a szakmát, se a nyilvánosságot nem tájékoztatták, hogy mi zajlik az óvodákban. Egyáltalán milyen felhatalmazás alapján gyűjtenek ilyen genderszemléletű adatokat egy országos állami nyilvántartásban a gyerekekről?” – mutatott rá a képviselő, hozzátéve: „elképesztő, hogy ez már ilyen szinten megy a Tisza-kormányban”.

Nem tudják békén hagyni a gyerekeket. Mindenbe beleszövik a gendert. A genderlejtőn nincs megállás. Az óvónők felháborodása miatt a kérdőívet vissza kellett vonnia a tárcának

– írta.

Rétvári Bence állításaira Lannert Judit Facebook-oldalán reagált. Az oktatási miniszter bejegyzésében azt írta:

„A nemi identitás játékban történő kifejeződése a kognitív, szociális és érzelmi fejlődés meghatározó mérföldköve. Fejlődéspszichológiailag hozzá tartozik a gyermek identitásának kialakulásához. Azért fontos rákérdezni, mert ezzel lehet ellenőrizni, hogy megvan-e a gyermek identitása, így a pedagógus kap egy fontos visszajelzést arról, hogy milyen módon és hol tart a gyermek fejlődése.” A tárcavezető hozzátette, ilyen típusú kérdőív az előző kormány idején is alkalmaztak és küldtek az intézményeknek, s ez Lannert Judit szerint szakmailag helyes volt.

Az iskolákba már elkezdett begyűrűzni a genderpropaganda

Ugyan óvodákról – eddig –nem sokat lehetett hallani az utóbbi időben a genderideológiával összefüggésben, viszont iskolákról annál inkább: mostanában hetente érkeznek beszámolók arról, hogy érzékenyítő foglalkozást tartanak fiataloknak. A Fidesz már korábban rámutatott, a gyermekvédelmi törvény módosítása megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt. Rétvári Bence akkor bejelentette, pártja online petíciót indít a gendertörvény ellen. Arra hívott fel mindenkit, tiltakozzanak együtt, lépjenek fel „az iskolákat elárasztó genderrel szemben”, védjék meg a magyar családokat, a magyar iskolákat, a magyar gyerekeket.

Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel, hogy a genderátnevelés tömegesen elinduljon a magyar iskolákban

– közölte.