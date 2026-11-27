Elsírta magát a Tisza egyik képviselője az Országgyűlés plenáris ülésén – számolt be róla a Blikk. Göröghné Bocskai Éva elismerte a lapnak, hogy valóban eltörött nála a mécses a nap elején. Elmondása szerint megviselték a csütörtöki produkcióját bemutató videóra érkezett reakciók. A kormánypárti képviselő szerint sosem lesz belőle jó politikus. Hozzátette ugyanakkor, hogy április óta megfeszített tempóban dolgozik, valószínűleg a fáradtság is benne van abban, hogy ilyen heves reakciókat váltottak ki belőle a kommentek.

Göröghné Bocskai Éva

Fotó: TRENKA ATTILA / Facebook

Göröghné Bocskai Éva nem most kezdte

Göröghné Bocskai Éva nem teljesen zöldfülű politikus. 2024 és 2026 között Hajdúböszörmény polgármestere volt, majd a Tisza színeiben lett képviselő. A Vidék- és Településfejlesztési Bizottság alelnöke, csütörtökön ő vezette a bizottság ülését, és meglehetősen sokat bakizott. Ezt vágták össze egy videóba, és az erre a videóra adott reakciók váltották ki belőle a heves érzelmi reakciót.