A GTA 6 november 19-i megjelenése nemcsak a videojátékok világában, hanem a magyar belpolitikában is témává vált. Tóth Norbert, a Tisza Párt országgyűlési képviselője ugyanis Facebook-bejegyzésében azzal büszkélkedett, hogy három estén át hajnalig dolgoztak a 2027-es költségvetésen, hogy a következő játék megjelenésekor már kevesebbet kelljen dolgozni annak megvásárlásáért. Ez az ígéret különösen annak fényében keltett visszatetszést, hogy a Tisza-kormány jövő évi költségvetése jelentős kiadáscsökkentéseket és adóemeléseket tartalmaz.
A GTA 6 árával példálózik a tiszás képviselő, miközben megszorításokra készül a kormány
Tóth Norbert november 18-án este a következő üzenetet tette közzé:
Azért dolgoztunk három este hajnalig a költségvetésen, hogy amikor legközelebb a GTA VII jön ki sokkal kevesebb munka árából meg tudjátok venni. Éjféltől pedig pörögjön, remélem nem felejtette el senki kiírni magát szabadságra!”
A politikus egy térképet is mellékelt, amely azt szemlélteti, hogy az egyes európai országokban hány munkaórát kell dolgozni a videojáték megvásárlásához. A számítás szerint Magyarországon 10,2 órányi munkára van szükség a 80 eurós, hazánkban 31 990 forintért kapható játékhoz, azonban messze nem itthon a legkedvezőtlenebbek a számok.
Az Origo is beszámolt róla, hogy november 19-én, tizenhárom év várakozás után megjelent a GTA 6, amelyet világszerte hatalmas érdeklődés övez.
A képviselő szimpátiavadász bejegyzése azonban meglehetősen szerencsétlen időzítéssel érkezett. A Tisza-kormány ugyanis éppen a 2027-es költségvetés elfogadására készül, amelyben 1465 milliárd forintos kiadáscsökkentési csomag szerepel. A kabinet az adóemelésekből és szigorításokból 929 milliárd forintos többletbevétellel számol.
Ebben a helyzetben különösen visszásan hat, hogy egy kormánypárti képviselő a magyar emberek anyagi helyzetének javulását egy videojáték következő részének megvásárlásával próbálja érzékeltetni. Ráadásul a GTA VII megjelenési dátuma egyelőre nem ismert, így a politikus ígéretének teljesülése is a távoli jövő kérdése.
„Ez most komoly?” – záporoznak a felháborodott hozzászólások
A bejegyzés alatt számos kritikus komment jelent meg. Többen értetlenül fogadták, hogy egy kormánypárti politikus egy videojátékkal próbálja népszerűsíteni a költségvetési munkát.
Ez a színvonal, amit meg tudtok ütni, hogy a GTA 6-tal szeditek a lájkokat?”
– tette fel a kérdést az egyik hozzászóló.
Egy másik kommentelő szintén hitetlenkedve reagált:
Ez most komoly? Vagy tényleg ilyen egy tiszás politikus?”
Mások közvetlenül a Tisza-kormány gazdaságpolitikai intézkedéseit kérték számon Tóth Norberten.
A 28 adónem emelésén vagy az 1400 milliárdos megszorításon dolgoztok ilyen keményen?”
– írta egy felháborodott hozzászóló.
Egy másik felhasználó részletesebben is megfogalmazta kifogásait:
Akkor lenne egy kérdésem: a költségvetés tervezésekor miért nem merült fel az adók csökkentése, hogy a magyar emberek kevesebb pénzért juthassanak hozzá ugyanazokhoz a termékekhez és szolgáltatásokhoz?”
Akadt, aki a kormány egészének megítélését hozta szóba:
Ez most komoly? Tiszások a GTA-t promózzák? Emberek, hol vagyunk? Egy országnak sincs ekkora szégyen kormánya!”
A hozzászólások között többen egyenesen a bejegyzés törlését javasolták, mások szégyenteljesnek és komolyan vehetetlennek nevezték a politikus megszólalását. A reakciók jól mutatják, hogy egy videojáték népszerűségére építő politikai kommunikáció nem feltétlenül találkozik a választók elvárásaival.