A GTA 6 november 19-i megjelenése nemcsak a videojátékok világában, hanem a magyar belpolitikában is témává vált. Tóth Norbert, a Tisza Párt országgyűlési képviselője ugyanis Facebook-bejegyzésében azzal büszkélkedett, hogy három estén át hajnalig dolgoztak a 2027-es költségvetésen, hogy a következő játék megjelenésekor már kevesebbet kelljen dolgozni annak megvásárlásáért. Ez az ígéret különösen annak fényében keltett visszatetszést, hogy a Tisza-kormány jövő évi költségvetése jelentős kiadáscsökkentéseket és adóemeléseket tartalmaz.

Tóth Norbert tiszás képviselő a GTA 6 megjelenésével kapcsolatban tett közzé bejegyzést, amely éles kritikákat váltott ki (Fotó: Szász Tamás - Origo / Origo)

A GTA 6 árával példálózik a tiszás képviselő, miközben megszorításokra készül a kormány

Tóth Norbert november 18-án este a következő üzenetet tette közzé:

Azért dolgoztunk három este hajnalig a költségvetésen, hogy amikor legközelebb a GTA VII jön ki sokkal kevesebb munka árából meg tudjátok venni. Éjféltől pedig pörögjön, remélem nem felejtette el senki kiírni magát szabadságra!”

A politikus egy térképet is mellékelt, amely azt szemlélteti, hogy az egyes európai országokban hány munkaórát kell dolgozni a videojáték megvásárlásához. A számítás szerint Magyarországon 10,2 órányi munkára van szükség a 80 eurós, hazánkban 31 990 forintért kapható játékhoz, azonban messze nem itthon a legkedvezőtlenebbek a számok.

Az Origo is beszámolt róla, hogy november 19-én, tizenhárom év várakozás után megjelent a GTA 6, amelyet világszerte hatalmas érdeklődés övez.

A képviselő szimpátiavadász bejegyzése azonban meglehetősen szerencsétlen időzítéssel érkezett. A Tisza-kormány ugyanis éppen a 2027-es költségvetés elfogadására készül, amelyben 1465 milliárd forintos kiadáscsökkentési csomag szerepel. A kabinet az adóemelésekből és szigorításokból 929 milliárd forintos többletbevétellel számol.

Ebben a helyzetben különösen visszásan hat, hogy egy kormánypárti képviselő a magyar emberek anyagi helyzetének javulását egy videojáték következő részének megvásárlásával próbálja érzékeltetni. Ráadásul a GTA VII megjelenési dátuma egyelőre nem ismert, így a politikus ígéretének teljesülése is a távoli jövő kérdése.