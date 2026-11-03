Megtartotta ígéretét Gulyás Gergely

— Megkapta és átutalta a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak a miniszteri végkielégítését Gulyás Gergely – mondta el a Telexnek a korábban Miniszterelnökséget vezető politikus. A Fidesz volt frakcióvezetője elárulta: közel három hete kapta meg a 16 millió forintos összeget, amit ígéretéhez híven forintra pontosan tovább is utalt.

Jótékony célra fordította miniszteri végkielégítését Gulyás Gergely Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter miniszterelnök a kormányváltás után jelentette be, hogy a szokásjogot és a jogszabályokat felrúgva nem fizetik ki az ilyenkor szokásos járandóságukat a volt kormány tagjainak. Felszólította őket, hogy nyilatkozzanak: nem veszik fel a végkielégítést. Illetve figyelmeztette őket: ha nem tesznek ilyen nyilatkozatot, akkor sem fogják megkapni a pénzüket, mert az új kormány nem fogja aláírni a kiutalásokat.

A történet azonban nem várt fordulatot vett, amikor Gulyás Gergely vezetésével az előző kormány tagjai bejelentették: nem engednek a zsarolásnak és felveszik a hatályos jogszabályok szerint minden munkavállalót megillető juttatást, de azt jótékonykodásra kívánják fordítani. Gulyás Gergely már akkor jelezte, hogy a volt miniszterek kedvezményezettje a kárpátaljai gyermekotthon lesz.

Fotó: Facebook

Kormányai tagjaihoz hasonlóan Orbán Viktor volt miniszterelnök is ennek az intézménynek ajánlotta fel 38 millió forintos végkielégítését.