Hosszabb kihagyás után a Nemzeti Kommunikációs Hálózat Nemzeti kibeszélő című fórumán szólalt meg Gulyás Gergely, aki a korábbi kormányok alatt mintegy kétszáz kormányinfót vezetett. Az Index beszámolója szerint a volt miniszter elsősorban a Tisza-kormány sajtóhoz való viszonyát és a parlamenti viták színvonalát kifogásolta.

Gulyás Gergely felidézte, hogy a korábbi kormányinfókon rendszeresen lehetőséget kaptak a kormánnyal szemben kritikus újságírók is (Fotó: Facebook)

Gulyás Gergely szerint háttérbe szorult az ellenzéki sajtó

A volt miniszter felidézte, hogy a korábbi kormányinfókon rendszeresen lehetőséget kaptak a kormánnyal szemben kritikus újságírók is. Állítása szerint ezzel szemben a Tisza-kormány idején már jóval ritkábban tartanak ilyen sajtótájékoztatókat, és azokon is korlátozottan kérdezhetnek a jobboldali médiumok.

Ha valaki megnézte azokat a kormányinfókat, amiket mi tartottunk – egyébként nemcsak én, hanem Lázár János is –, ott legalább felerészben, de megkockáztatom, inkább kétharmadrészben ellenzéki sajtó kérdezett, és kritikus kérdéseket tett fel”

– fogalmazott Gulyás Gergely.

A politikus több problémát is megnevezett: