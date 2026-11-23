Hosszabb kihagyás után a Nemzeti Kommunikációs Hálózat Nemzeti kibeszélő című fórumán szólalt meg Gulyás Gergely, aki a korábbi kormányok alatt mintegy kétszáz kormányinfót vezetett. Az Index beszámolója szerint a volt miniszter elsősorban a Tisza-kormány sajtóhoz való viszonyát és a parlamenti viták színvonalát kifogásolta.
Gulyás Gergely szerint háttérbe szorult az ellenzéki sajtó
A volt miniszter felidézte, hogy a korábbi kormányinfókon rendszeresen lehetőséget kaptak a kormánnyal szemben kritikus újságírók is. Állítása szerint ezzel szemben a Tisza-kormány idején már jóval ritkábban tartanak ilyen sajtótájékoztatókat, és azokon is korlátozottan kérdezhetnek a jobboldali médiumok.
Ha valaki megnézte azokat a kormányinfókat, amiket mi tartottunk – egyébként nemcsak én, hanem Lázár János is –, ott legalább felerészben, de megkockáztatom, inkább kétharmadrészben ellenzéki sajtó kérdezett, és kritikus kérdéseket tett fel”
– fogalmazott Gulyás Gergely.
A politikus több problémát is megnevezett:
- A kormányinfók szerinte jelentősen megritkultak.
- A jobboldali, konzervatív sajtóorgánumok kevesebb kérdezési lehetőséget kapnak.
- A parlamenti viták színvonala állítása szerint folyamatosan romlik.
- Az érdemi politikai párbeszéd helyét egyre inkább a nyilvánosságnak szóló kommunikáció veszi át.
„Ez az embernek a kedvét veszi el az egésztől”
Gulyás Gergely a parlamenti vitakultúra változásáról is beszélt. Felidézte, hogy amikor 2010-ben országgyűlési képviselő lett, valamennyi frakcióban akadtak olyan politikusok, akikkel érdemi szakmai vitákat lehetett folytatni.
Elismerte, hogy a viták színvonala már a korábbi kormányzás idején is romlott, ugyanakkor úgy véli, a jelenlegi helyzet minden korábbinál kedvezőtlenebb.
Példaként az esemény utáni tablettákról folytatott parlamenti szóváltást említette.
Egyszerűen az ember azt gondolja, hogy azért nincs már mélyebb, mert a föld túloldalán fog kijönni az, aki továbbhalad azokkal, akik idesüllyednek”
– jelentette ki.
A volt miniszter szerint ellenzékből különösen nehéz megélni a parlamenti viták kiüresedését, mivel az ellenzéki képviselők munkájának jelentős része az Országgyűléshez kötődik. Úgy látja, az érdemi párbeszéd helyett ma már elsősorban a választóknak szánt üzenetek dominálnak, amelyek színvonalát szintén kifogásolta.
Ez az embernek a kedvét veszi el az egésztől”
– összegezte véleményét Gulyás Gergely.