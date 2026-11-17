Szomorú és megrendítő, hogy ma ilyen ügyben kell sajtótájékoztatót tartani – jelentette ki Panyi Miklós a Fidesz sajtótájékoztatóján, amelyet a 11 éves Martin ügyében tartottak. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a kisfiú interjúja egy megszervezett és megtervezett akció volt.

A Fidesz szerint vállalniuk kell a politikai felelősséget a 11 éves gyermeket interjúztató Magyar Péternek és Bódis Krisztának Fotó: Facebook/Panyi Miklós

Elfogadhatatlan és minden határon túl megy ez az interjú, amely elfogadhatatlan körülmények közt hajtottak végre. Ahogy az is elfogadhatatlan, hogy ezt az ügyet a szőnyeg alá akarják söpörni, miközben ez az ügy nem maradhat politikai felelősségre vonás nélkül – jelentette ki Panyi Miklós. Hozzátette: ők úgy dolgoztak, hogy ellenőrizték a hozzájuk beérkezett információk hitelességét, azonban ebben van egy törés és mivel az ügy a hatóságoknál megakadt, ezért tartják a sajtótájékoztatót.

Pócs János kijelentette, hogy a mai sajtótájékoztatónak fontos üzenete van, ugyanis azt ma már mindenki tudja, hogy a „kamu gyermekvédelmi ügy” nélkül a Tisza nem nyert volna, vagy nem lett volna kétharmada.

Aki hazugsággal nyer választást az hazug országot épít

– jelentette ki a Fidesz képviselője. Emlékeztetett: a 11 éves kisfiút a politikai céljaik elérése érdekében Magyar Péterék a gyámja tudta és engedélye nélkül fogva tartották és interjúztatták. „Ez a gyermek kihasználása és gyermekkereskedelem” – tette hozzá.

Hegedűs Barbara kijelentette, hogy egy nagyon súlyos ügyről beszélhetünk, ezért megérdemli a társadalom, hogy tisztán lássunk. A gyermekvédelem kérdése a választási kampánynak az egyik kulcskérdése volt, éppen ezért tisztán kell látnunk, hogy kik a politikai felelősök a 11 éves fiú kihasználásában – mutatott rá.

Elmondta: 4 és fél hónapja tettek feljelentést, azonban az ügyészség határozata semmilyen bűncselekményt nem állapított meg. Eszerint a kisfiú szabad akaratából volt ott, miközben az elszállásolásának körülményeit, vagy éppen azt, hogy miért kellett pszichiátriára mennie az eset után azt nem vizsgálták.

Jelezte: Magyar Péter és Bódis Kriszta megszegték a felügyeleti kötelezettségeiket, ugyanis nem értesítették a hatóságokat a szökött gyermekről, miközben politikai fórumra vitték és interjút készítettek vele.