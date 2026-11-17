Szomorú és megrendítő, hogy ma ilyen ügyben kell sajtótájékoztatót tartani – jelentette ki Panyi Miklós a Fidesz sajtótájékoztatóján, amelyet a 11 éves Martin ügyében tartottak. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a kisfiú interjúja egy megszervezett és megtervezett akció volt.
Elfogadhatatlan és minden határon túl megy ez az interjú, amely elfogadhatatlan körülmények közt hajtottak végre. Ahogy az is elfogadhatatlan, hogy ezt az ügyet a szőnyeg alá akarják söpörni, miközben ez az ügy nem maradhat politikai felelősségre vonás nélkül – jelentette ki Panyi Miklós. Hozzátette: ők úgy dolgoztak, hogy ellenőrizték a hozzájuk beérkezett információk hitelességét, azonban ebben van egy törés és mivel az ügy a hatóságoknál megakadt, ezért tartják a sajtótájékoztatót.
Pócs János kijelentette, hogy a mai sajtótájékoztatónak fontos üzenete van, ugyanis azt ma már mindenki tudja, hogy a „kamu gyermekvédelmi ügy” nélkül a Tisza nem nyert volna, vagy nem lett volna kétharmada.
Aki hazugsággal nyer választást az hazug országot épít
– jelentette ki a Fidesz képviselője. Emlékeztetett: a 11 éves kisfiút a politikai céljaik elérése érdekében Magyar Péterék a gyámja tudta és engedélye nélkül fogva tartották és interjúztatták. „Ez a gyermek kihasználása és gyermekkereskedelem” – tette hozzá.
Hegedűs Barbara kijelentette, hogy egy nagyon súlyos ügyről beszélhetünk, ezért megérdemli a társadalom, hogy tisztán lássunk. A gyermekvédelem kérdése a választási kampánynak az egyik kulcskérdése volt, éppen ezért tisztán kell látnunk, hogy kik a politikai felelősök a 11 éves fiú kihasználásában – mutatott rá.
Elmondta: 4 és fél hónapja tettek feljelentést, azonban az ügyészség határozata semmilyen bűncselekményt nem állapított meg. Eszerint a kisfiú szabad akaratából volt ott, miközben az elszállásolásának körülményeit, vagy éppen azt, hogy miért kellett pszichiátriára mennie az eset után azt nem vizsgálták.
Jelezte: Magyar Péter és Bódis Kriszta megszegték a felügyeleti kötelezettségeiket, ugyanis nem értesítették a hatóságokat a szökött gyermekről, miközben politikai fórumra vitték és interjút készítettek vele.
Egy 11 éves gyermektől nem lehet elvárni, hogy észrevegye a különbséget aközött, hogy mi a jó szándék, és mi az, amikor ki akarják használni – tette hozzá.
Itt a politikai felelősség abszolút felmerül
– jelentette ki a képviselő. Hozzátette: Magyar Péternek és Bódis Krisztának válaszolniuk kell arra, hogy miért nem a hatóságokat értesítették a megtalált gyermekről és miért nem vitték vissza a gyámjához. Miért nem vizsgálták meg a hatóságok ezt a kérdést? Ahogy nem vizsgálták meg a kisfiú megtalálásának körülményeit és az orvosi adatait sem.
Panyi Miklós ezzel kapcsolatban leszögezte: önellentmondásos az ügyészség álláspontja, hiszen nem tartják problémának az interjút, miközben az politikai irányultságú volt. Ez szörnyű képet fest a közélet állapotáról – tette hozzá.
Miközben az ügyészségi határozat azt állítja, hogy december 3-án történt a találkozó és csupán két napig tartott, azonban van egy kép, amelyet december másodikán töltöttek fel egy közösségi oldalra. Ráadásul a kép arra is utal, hogy korábban készült, sőt Panyi Miklós szerint feltehetően jóval korábban is készülhetett, amely azt jelenti, hogy a találkozó valójában nem 2 napig tartott.
A képviselő a nyilvánosan elérhető információk alapján bemutatta, hogy a kisfiú megtalálásának körülményei is gyanúsak, ugyanis a képen szereplő egyik férfinak – aki aktívan támogatja a Tiszát és a kisfiú egyik megtalálója –, a volt felesége 7 percre üzemeltet kisboltot a kisfiú lakhelyétől, ráadásul a férfinek korábban prostitúcióval kapcsolatos ügyei voltak és börtönviselt is.
A képviselő szerint bár lehetett óriási véletlen a kisfiú megtalálása, azonban a jelek szerint inkább szervezett akciónak tűnik.
A körülményekből csak erre lehet következtetni – jegyezte meg. Hozzátette: élnek azzal a gyanúperrel, hogy nem a képen szereplő megtalálók fejéből pattant ki az ötlet, hanem ez egy irányított akció volt.
Az a megdöbbentő, hogy az ügyészség a rengeteg ellentmondás és gyanús körülmény ellenére sem volt hajlandó vizsgálni az ügyet.
A Tiszának és legfőképpen Bódis Krisztának ki kell állnia a nyilvánosság elé és számot kell adnia arról, hogy pontosan mi is történt és kik is azok az emberek, akik a kisfiút odavitték nekik. Ez az ügy nem maradhat felelősségre vonás nélkül, hiszen ilyen a rendszerváltás óta nem történt – jelentette ki Panyi Miklós. A képviselő jelezte, hogy jogi lépésekkel fog élni, hogy a nyomozás tovább folytatódjon.
Kérdés, hogy van-e még valami ami ezek után elhihető a Tisza Pártnak
– jelentette ki.
Régóta húzódik az ügy
Emlékezetes, még tavaly decemberben állt elő a Tisza Párt a szolnoki lakásotthonból megszökött 11 éves „Martin” ügyében, akit állítólag a nagyobbak rendszeresen bántalmaztak és arra is rákényszerítették, hogy betörjön egy hamburgerezőbe. A történet szerint a Tisza egyik szimpatizánsa „véletlenül rátalált” az Oktogonon, aki gondjába vette. A vége az lett, hogy a gyermeket a törvényes gyámja tudta nélkül Bódis Kriszta és Magyar Péter meginterjúztatta, hogy napirenden tartsa a gyermekvédelem ügyét.
A Fidesz 4,5 hónapja tett feljelentést az ügyben, a rendőrség azonban nem lépett érdemben az ügyben. „A hatóságok szerint ma Magyarországon egy 11 éves gyermeket idegen felnőttek napokig szállodáztathatnak, utaztathatnak politikai fórumokra, és interjúba tehetnek. Akkor is, ha ezt követően a gyermek egy hétre kórházba, pszichiátriai osztályra kerül. Mindezt következmények nélkül. Szerintük ez rendben van, hiszen a gyerek kapott enni-inni és új telefont is” – írták hétfői Facebook-bejegyzésükben. A keddre szervezett sajtótájékoztatón azt ígérték, „a Tisza eddigi legnagyobb átverését” bemutatják az egész országnak. „Az emberek pedig meg fogják érteni, mi folyik a tiszás színfalak mögött valójában” – fogalmaztak.