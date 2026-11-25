Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős korábbi kormánybiztos az elmúlt hetekben több alkalommal is bírálta a Tisza-kormány vidékpolitikáját. A politikus arra emlékeztetett szerda reggeli sajtótájékoztatóján, hogy Magyar Péter szeptemberben még azt ígérte, hogy a Szent István Vidékfejlesztési Program a már meglévő programok mellett indul el.

Gyopáros Alpár szerint a Tisza átveri a vidéket, amit a költségvetés is tükröz (Fotó: Hírtv/Origo)

Százmilliárdos nagyságrendű forrásokkal támogatta a vidéket az Orbán-kormány

A 2019-ben elindított Magyar Falu Program célja a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése és a vidéken élők életminőségének javítása volt.

Az Orbán-kormány 2025-ben több mint negyvenmilliárd forintot biztosított a program folytatására, a falusi CSOK finanszírozására pedig ennél is nagyobb összeg állt rendelkezésre.

Az Orbán-kormány 2025-ben egyebek mellett:

ötmilliárd forintot biztosított a falusi civil szervezetek támogatására;

tízmilliárd forintot különített el utak és járdák felújítására;

támogatási programot hirdetett a falusi kisboltok és kocsmák számára;

újraindította a falusi templomok felújítását célzó programot;

elindította a vidéki otthonfelújítási programot.