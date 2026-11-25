Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős korábbi kormánybiztos az elmúlt hetekben több alkalommal is bírálta a Tisza-kormány vidékpolitikáját. A politikus arra emlékeztetett szerda reggeli sajtótájékoztatóján, hogy Magyar Péter szeptemberben még azt ígérte, hogy a Szent István Vidékfejlesztési Program a már meglévő programok mellett indul el.
Százmilliárdos nagyságrendű forrásokkal támogatta a vidéket az Orbán-kormány
A 2019-ben elindított Magyar Falu Program célja a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése és a vidéken élők életminőségének javítása volt.
Az Orbán-kormány 2025-ben több mint negyvenmilliárd forintot biztosított a program folytatására, a falusi CSOK finanszírozására pedig ennél is nagyobb összeg állt rendelkezésre.
Az Orbán-kormány 2025-ben egyebek mellett:
- ötmilliárd forintot biztosított a falusi civil szervezetek támogatására;
- tízmilliárd forintot különített el utak és járdák felújítására;
- támogatási programot hirdetett a falusi kisboltok és kocsmák számára;
- újraindította a falusi templomok felújítását célzó programot;
- elindította a vidéki otthonfelújítási programot.
Szintén 2025-ben indult el a Versenyképes Járások Program, amely a települések közötti együttműködést, a térségi fejlesztéseket és a területi különbségek mérséklését szolgálta.
Gyopáros Alpár: A vidékkel fizetteti meg a Tisza a költségvetés árát
A Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezetében már sem a Magyar Falu Program, sem a Versenyképes Járások Program nem rendelkezik önálló előirányzattal. Helyettük a Szent István Fejlesztési Alap szerepel a dokumentumban, hetvenmilliárd forintos kiadási és harmincmilliárd forintos bevételi előirányzattal
– figyelmeztetett a politikus.
Egyelőre nem tisztázott, hogy az új konstrukció milyen mértékben biztosítja a korábbi támogatások folytatását. Gyopáros Alpár november közepén a kormány vidékpolitikája miatt már Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter távozását is követelte.
A vidéki településeket érintő változások közé tartozik a szociális tüzelőanyag-program átalakítása is: a kormány a támogatási keret megduplázása mellett a pályázatra jogosult települések körét is jelentősen kibővítette.