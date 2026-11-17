Orosz drónok támadták Munkács és Ungvár térségét Kárpátalján.

A Fidesz és a KDNP is határozottan elítélte az orosz támadást.

Rétvári Bence és Hidvéghi Balázs a kárpátaljai magyarok biztonságára figyelmeztetett.

A Fidesz bírálta a Tisza-kormány háborúval kapcsolatos politikáját, és a békepolitikához való visszatérést követelte.

Az orosz-ukrán háború Kárpátalján is egyre közvetlenebb fenyegetést jelent, miután kedden orosz drónok támadták Munkács és Ungvár térségét. A történtekre a Fidesz és a KDNP is határozottan reagált: elítélték az orosz támadást, együttérzésüket fejezték ki a kárpátaljai magyarokkal, és figyelmeztettek a háború folytatásának veszélyeire. Magyar Péter kormányát a korábbi békepolitikához való visszatérésre szólították fel.

Az orosz-ukrán háború egyre súlyosabb veszélyeire figyelmeztetett a Fidesz és KDNP – bírálták a jelenlegi magyar kormány külpolitikáját is (A képen Rétvári Bence) Fotó: Mediaworks

A kárpátaljai magyarok biztonságára figyelmeztettek

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében elítélte a Munkácsot ért orosz dróntámadást, és mielőbbi békét sürgetett. A politikus felidézte, hogy néhány héttel korábban Kárpátalján járt, ahol az óvóhelyeket meglátogatva személyesen szembesült a háborús fenyegetéssel.

Minden nap, ami a háború árnyékában telik, félelmet hoz a kárpátaljai magyaroknak. Fontos, hogy érezzék, mögöttük állunk, számíthatnak ránk. A háborúnak minél hamarabb véget kell érnie

– fogalmazott Rétvári Bence.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szintén határozottan elítélte az orosz támadást:

Minden olyan lépés, amely ezt a háborút elnyújtja, kiszélesíti, veszélyes Magyarország és a magyar közösség szempontjából és el kell utasítani.

Magyar Péter politikáját is bírálták

Hidvéghi szerint a munkácsi dróntámadás ismét megmutatta, hogy Magyarország és a kárpátaljai magyar közösség számára a békepolitika az egyetlen felelős választás.

A politikus Magyar Péter miniszterelnököt is bírálta, amiért szerinte nem utasította el határozottan a Magyarország részvételére vonatkozó német követelést Ukrajna finanszírozásában.