- Orosz drónok támadták Munkács és Ungvár térségét Kárpátalján.
- A Fidesz és a KDNP is határozottan elítélte az orosz támadást.
- Rétvári Bence és Hidvéghi Balázs a kárpátaljai magyarok biztonságára figyelmeztetett.
- A Fidesz bírálta a Tisza-kormány háborúval kapcsolatos politikáját, és a békepolitikához való visszatérést követelte.
Az orosz-ukrán háború Kárpátalján is egyre közvetlenebb fenyegetést jelent, miután kedden orosz drónok támadták Munkács és Ungvár térségét. A történtekre a Fidesz és a KDNP is határozottan reagált: elítélték az orosz támadást, együttérzésüket fejezték ki a kárpátaljai magyarokkal, és figyelmeztettek a háború folytatásának veszélyeire. Magyar Péter kormányát a korábbi békepolitikához való visszatérésre szólították fel.
A kárpátaljai magyarok biztonságára figyelmeztettek
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében elítélte a Munkácsot ért orosz dróntámadást, és mielőbbi békét sürgetett. A politikus felidézte, hogy néhány héttel korábban Kárpátalján járt, ahol az óvóhelyeket meglátogatva személyesen szembesült a háborús fenyegetéssel.
Minden nap, ami a háború árnyékában telik, félelmet hoz a kárpátaljai magyaroknak. Fontos, hogy érezzék, mögöttük állunk, számíthatnak ránk. A háborúnak minél hamarabb véget kell érnie
– fogalmazott Rétvári Bence.
Hidvéghi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szintén határozottan elítélte az orosz támadást:
Minden olyan lépés, amely ezt a háborút elnyújtja, kiszélesíti, veszélyes Magyarország és a magyar közösség szempontjából és el kell utasítani.
Magyar Péter politikáját is bírálták
Hidvéghi szerint a munkácsi dróntámadás ismét megmutatta, hogy Magyarország és a kárpátaljai magyar közösség számára a békepolitika az egyetlen felelős választás.
A politikus Magyar Péter miniszterelnököt is bírálta, amiért szerinte nem utasította el határozottan a Magyarország részvételére vonatkozó német követelést Ukrajna finanszírozásában.
A Fidesz korábbi közleményében arra figyelmeztetett, hogy a Tisza-kormány háborúval kapcsolatos politikája biztonsági és gazdasági veszélyeket jelenthet. A párt az ukrajnai háború uniós finanszírozását is kifogásolta, és a korábbi békepolitikához való visszatérést követelte.
Háború Kárpátalján: orosz drónok támadták Munkács térségét
Mint arról az Origo korábban beszámolt, kedden délelőtt légiriadót rendeltek el Kárpátalján. Az iskolások óvóhelyekre vonultak, a lakosságot pedig arra figyelmeztették, hogy maradjanak biztonságos helyen.
Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint három hullámban érkeztek orosz drónok, amelyek közül többet lelőtt az ukrán légvédelem. Dróntalálatokról is érkeztek jelentések, a károk felmérése megkezdődött.
Magyar Péter közben bejelentette, hogy november 17-én és 18-án leállítják a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között.