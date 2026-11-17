Magyarország biztonságát és gazdasági érdekeit is veszélyeztetheti a háború támogatása – figyelmeztetett keddi közleményében a Fidesz. A párt szerint Magyar Péter háborús politikája súlyos következményekkel járhat, különösen annak fényében, hogy nemrég drónbecsapódás történt a kárpátaljai Munkácson.

A Fidesz szerint Magyar Péter háborús politikája súlyos következményekkel járhat (A képen a miniszterelnök)

A munkácsi drónbecsapódásra reagált a Fidesz

A párt közleményében arról számolt be, hogy Munkács egyik gyártelepére drón csapódott be, ami szerintük újabb figyelmeztetés a háború veszélyeire.

A Fidesz úgy véli, a Tisza-kormány szakított a korábbi békepolitikával, és a semlegesség helyett az ukrajnai háború támogatását választotta.

Azt is kifogásolták, hogy az európai költségvetésből a magyarok pénzét is az ukrajnai háború finanszírozására fordítják.

Háborús politika vagy békemisszió?

Felidézték, hogy Orbán Viktor 2024-ben békemissziót indított, amelynek során az ukrán, az amerikai, a kínai és az orosz vezetéssel is tárgyalt a béke megteremtéséről.

A párt szerint az Európai Unió azóta tovább fokozta háborús elkötelezettségét, miközben Magyarország korábbi békepolitikája a konfliktus lezárását szorgalmazta. A Fidesz ezért felszólította a Tisza-kormányt, hogy térjen vissza a semlegesség és a béke politikájához – olvasható a Fidesz apunknak eljuttatott sajtóközleményében.