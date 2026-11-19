– Úgy döntöttem, hogy az előttünk álló időszakban nekiállok felmérni, hogy van-e valódi igény, valódi szándék és lehetőség egy igazi felelős ellenzéki párt létrehozására – jelentette be csütörtök délelőtti Facebook-videójában Hadházy Ákos. Az egykori országgyűlési képviselő, a civil munkahelyéről, egy állatorvosi rendelőből jelentkezett be, ahol állítása szerint elmúlt hónapokban azonban sokan jelezték neki, és ő maga is beszélt arról, hogy az országnak nemcsak felelős kormányra, hanem felelős ellenzékre is szüksége van.

Hadházy Ákos új ellenzéki párt alapítását fontolgatja (Fotó: Mediaworks)

Szerinte jelenleg azonban a parlamentben egy felelős kormány mellett csak egy „teljesen hiteltelen, bűnszervezetként működő Fidesz, illetve annak vállalhatatlan fiókpártja” jelenti az ellenzéket.

Gyakorlatilag tehát egy egypártrendszer jött létre, ez pedig soha sehol nem vezetett még jóra

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: a hatalom ellenőrzése és számonkérése a demokrácia alapvetése, és a teljhatalom akkor is kockázatot jelent, ha a kormánypárt a választáson valódi legitimációt kapott. Mint mondta, amennyiben van igény egy új pártra, azt a támogatóival fogja megalapítani, bár mellette továbbra is állatorvos marad.