Tatabányán Boda Bánk László, a Mi Hazánk képviselője tett önálló indítványt azért, hogy az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ne jelenhessenek meg a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, illetve a különböző szexuális irányultságokat népszerűsítő tartalmak. Hajdu Ferenc, a Többségben Tatabányáért egyesület képviselője ez ellen tiltakozott ilyen módon.

Hajdu Ferenc tatabányai önkormányzati képviselő elárverezi a női ruhát, amit viselt

Az esetről videói is készült.

Hajdu Ferenc szerint nem valós veszély a genderpropaganda

Hajdu Ferenc most is azzal érvel, hogy csak a szélsőjobboldaliak lázálmaiban szerepel az, hogy női ruhás férfiak menjenek be Magyarországon az óvodákba. A ruha elárverezéséből származó bevételt a Tatabányai Szivárvány Óvodának ajánlotta fel, a kikiáltási ár 30 ezer forint volt.

Az Országgyűlés Tiszás többsége október 13-án módosította úgy a gyermekvédelmi törvényt, hogy az LMBTQ-szervezetek újra bemehetnek érzékenyíteni a magyar oktatási intézményekbe. A módosítás után már aznap érzékenyítést tartott egy LMBTQ-szervezet a baranyai Ujpetrei Általános Iskola második, harmadik és negyedik osztályos tanulóinak.

Tatabányán sem szavazták meg az LMBTQ-propaganda tilalmát az oktatási intézményekben

Hajdu Ferenc látványos performansza után a vita tatabányai közgyűlésben folytatódott. John Katalin, a Fidesz–KDNP képviselője módosító javaslatot tett, amely szerint a szülők előzetes hozzájárulását kellene kérni ahhoz, hogy gyermekük részt vegyen az ilyen témájú előadásokon. A javaslatot azonban nyolc igen, hat nem és két tartózkodás mellett elutasították.