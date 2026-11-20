Hajdu Ferenc, a Többségben Tatabányáért Egyesület önkormányzati képviselője meglehetősen szokatlan módját választotta a tiltakozásnak a tatabányai közgyűlés november 19-i ülésén. A politikus női ruhában, fekete harisnyában és kitömött mellrésszel jelent meg az ülésteremben, miközben a képviselők a kiskorúak védelmével kapcsolatos előterjesztést tárgyalták. Az esetről Horváth Kristóf fideszes önkormányzati képviselő osztott meg videófelvételt Facebook-oldalán.

Hajdu Ferenc női ruhában jelent meg a tatabányai közgyűlés csütörtöki ülésén Fotó: Facebook / Hajdu Ferenc)

Hajdu Ferenc női ruhában tiltakozott a gyermekvédelmi előterjesztés ellen

A közösségi médiában közzétett felvételen jól látható, ahogy Hajdu Ferenc hátratolja a székét, majd feláll, ekkor pedig teljes egészében láthatóvá válik zöld női ruhája és fekete harisnyája. A képviselő a ruhája mellrészét is kitömte, távozás közben pedig még odaintett képviselőtársainak.

A jelenetet Horváth Kristóf fideszes képviselő is megdöbbenve fogadta.

Mindenre számítottam ma a Tatabányai közgyűlésen, de hogy Hajdú Ferenc képviselő nőnek öltözik, amikor a kiskorúak védelméről van szó!”

– írta Facebook-bejegyzésében.

A rendhagyó akciónak végül Szücsné Posztovics Ilona polgármester vetett véget, aki felszólította a képviselőt, hogy hagyja el az üléstermet.

Nem adtam szót, képviselő úr, szeretném kérni, hogy menjen ki a teremből, és a közgyűlésnek megfelelő öltözetben jöjjön vissza!”

– hallható a felvételen.

A szokatlan jelenet hátterében a Mi Hazánk képviselője, Boda Bánk László által benyújtott önálló indítvány állt. Az előterjesztés azt szorgalmazta, hogy a nem megváltoztatását, a születési nemtől eltérő nemi önazonosságot, valamint a különböző szexuális irányultságokat népszerűsítő és megjelenítő tartalmakat tartsák távol az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményektől.

Hajdu Ferenc az indítvány ellen tiltakozott a női ruhás megjelenésével.

A közgyűlés végül nem fogadta el az előterjesztést: az eredeti határozati javaslat nyolc igen, hat nem és két tartózkodás mellett nem kapta meg az elfogadásához szükséges támogatást.