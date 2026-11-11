Végleges, hogy 2027. február 1-ig letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

Amint arról korábban beszámoltunk, a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája október 28-án újabb három hónappal meghosszabbította Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint egykori államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatását. A Kecskeméti Törvényszék most azt közölte az Indexszel, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírájának döntését, amivel a két gyanúsított letartóztatását három hónappal meghosszabbította. Így véglegessé vált, hogy az október elsején letartóztatott Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika 2027. február 1-jéig biztosan a rácsok mögött marad.

Hankó Balázst és Varga-Bajusz Veronikát október elsején tartóztatták le (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ezzel gyanúsítják Hankó Balázst és Varga-Bajusz Veronikát

A volt kulturális és innovációs minisztert, valamint egykori államtitkárát a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A nyomozó hatóságok gyanúja szerint Hankó Balázs hatáskörét túllépve, a jogszabályokat és a belső előírásokat megszegve döntött több mint 17,3 milliárd forint kiosztásáról. A gyanú szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 alkalommal használták fel az NKA forrásait a törvényben meghatározott céloktól eltérően.

A botrány áprilisban robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy milliárdos támogatásokat ítéltek oda a korábbi kormányhoz közel álló művészeknek, előadóknak és kulturális rendezvényeknek.

Hankó Balázs ugyanakkor következetesen tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A volt miniszter szerint a támogatások jogszerűek voltak, az eljárás pedig politikai indíttatású.