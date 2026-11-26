Havas Henrik élesen bírálta Magyar Pétert a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártyás támogatás miatt. Az ismert magyar közéleti szereplő Facebook-bejegyzésében azt kifogásolta, hogy a juttatást nem lehet élelmiszerboltokban és gyógyszertárakban elkölteni, pedig szerinte sok idős embernek éppen ezekre a kiadásokra lenne szüksége.

Magyar Péter (képünkön) kemény bírálatot kapott Havas Henriktől

Fotó: Mediaworks

Péter, te valamit nagyon elb@sztál!

– ezekkel a sorokkal kezdte Facebook-bejegyzését Havas Henrik. Az ismert újságíró szerint felháborító, ahogyan a kormány a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártyás támogatást bevezeti, pedig magát a kezdeményezést egyébként támogatja.

Havas Henrik szerint komoly baj van a nyugdíjasok támogatásával

A tervek szerint 2027-től a kisnyugdíjasok 50 ezer, az 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők pedig 25 ezer forint értékű SZÉP-kártyát kapnak.

Havas a saját példáját is felhozta: 481 ezer forintos nyugdíjával ő is a 25 ezer forintos kategóriába tartozik, amiből akár egy éttermi ebédet is kifizethetne. Az újságíró szerint azonban a kisnyugdíjasoknak sokkal nagyobb segítséget jelentene, ha mindennapi szükségleteikre fordíthatnák az összeget.

Egy kisnyugdíjas 2, de akár 3 »nagybevásárlást« fizethetne ki a Szép-kártyájával, de nem teheti! Fizethetne a gyógyszertárban a kártyájával, de nem teheti!

– írta.

Kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A támogatás jelenlegi feltételei szerint a pénzt szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, valamint kulturális és szabadidős szolgáltatásokra lehet felhasználni. Havas Henrik a bejegyzésében közvetlenül a miniszterelnököt is számonkérte.

Magyar Péternek meg a minisztereinek nincs nyugdíjas rokona, ismerőse?

– tette fel a kérdést.

Majd még keményebben fogalmazott:

Figyelj, Péter! Ezzel a nyugdíjas Szép-kártyával nagyon kib@szunk a nyugdíjasokkal. Találj már ki valamit, az isten áldjon meg!

Az újságíró hozzátette, hogy ha a kormány körül dolgozna, biztosan jelezte volna a problémát, de erre nem kérték fel.