Pótlóbusz közlekedik Győr és Mosonmagyaróvár között, a váci és a veresegyházi vonalon pedig kisebb késésekkel járnak a vonatok. A havazás fennakadásokat okoz a vasúton, de Vitézy Dávid szerint nincs országos jelentőségű üzemzavar.
A havazás miatt a MÁV megerősített szolgálattal dolgozik a vasúti közlekedés fenntartásán – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése utáni sajtótájékoztatón. Közlése szerint a hó miatti késések jellemzően nem haladják meg a 20 percet.
A havazás a buszközlekedést is nehezíti
A miniszter szerint a buszjáratok közlekedésében Vas, Nógrád és Pest vármegyében, köztük Budakeszi térségében is fennakadásokat okoz a havazás. A Magyar Közút és az autópálya-koncessziók üzemeltetői összesen 200 géppel végzik az utak síkosságmentesítését.
Vitézy arra kérte az autósokat, hogy nyári gumival ne induljanak útnak.