A havazás miatt a MÁV megerősített szolgálattal dolgozik a vasúti közlekedés fenntartásán – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése utáni sajtótájékoztatón. Közlése szerint a hó miatti késések jellemzően nem haladják meg a 20 percet.

Havazás: pótlóbusz jár Győr és Mosonmagyaróvár között.

Fotó: Szendi Péter / MW

A havazás a buszközlekedést is nehezíti

A miniszter szerint a buszjáratok közlekedésében Vas, Nógrád és Pest vármegyében, köztük Budakeszi térségében is fennakadásokat okoz a havazás. A Magyar Közút és az autópálya-koncessziók üzemeltetői összesen 200 géppel végzik az utak síkosságmentesítését.

Vitézy arra kérte az autósokat, hogy nyári gumival ne induljanak útnak.