„Felelőtlenség volt előkészítés nélkül nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat” – Hegedűs Barbara szerint a Tisza akadályozza az igazság feltárását

Hétfő reggel összeült az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága, hogy tisztázza a nyilvánosságra hozott állambiztonsági adatbázis körül kialakult helyzetet. Az ülésen megjelentek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetői is, a Tisza képviselői azonban Magyar Péter miniszterelnök előzetes bejelentésének megfelelően távol maradtak. Apáti István, a bizottság elnöke néhány perccel a kezdés után megállapította a határozatképtelenséget, majd a megjelenteknek nyilvános, kötetlen beszélgetést ajánlott fel. Az ezt követő sajtótájékoztatón Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője élesen bírálta a kormánypárti politikusok távolmaradását, és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának politikai felelősségét hangsúlyozta.
Hegedűs Barbara: Hatalmas felelőtlenség volt az ügynökakták előkészítés nélküli nyilvánosságra hozatala
A képviselő szerint a történtek egyértelműen megmutatták, milyen súlyos következményekkel járhat, ha megfelelő szakmai előkészítés és értelmezés nélkül tesznek közzé történelmi jelentőségű adatokat.
Hatalmas felelőtlenség volt előkészítés nélkül, értelmezés, magyarázat nélkül nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat”
– fogalmazott Hegedűs Barbara, aki szerint a Tisza lépése tovább mélyítette a társadalmi megosztottságot és az emberek közötti bizalmatlanságot.
A politikus kitért arra is, hogy a levéltár főigazgatójának tájékoztatása alapján az intézmény mindössze október 5-én kapta meg az adatokat, miközben a jogszabályban rögzített november 4-i határidőt kellett teljesítenie.
A rendkívül szűk időkeret miatt a szükséges ellenőrzéseket nem tudták maradéktalanul elvégezni. Hegedűs Barbara szerint ez vezethetett ahhoz a helyzethez, hogy több mint 160 olyan ember neve is az elkövetők közé került, akik valójában a kommunista állambiztonsági rendszer áldozatai voltak.
Ezeket az embereket a korábbi rendszerben meghurcolták, megfenyegették, megfélemlítették, és most összemosták őket az elkövetőkkel”
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az érintetteknek joguk van a tisztességes eljáráshoz, a történtek teljes körű feltárásához és a felelősök megnevezéséhez.
A sajtótájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a levéltár vezetőjétől több lényeges kérdésre nem kaptak választ. Ezek között szerepelt:
- Történt-e politikai nyomásgyakorlás a levéltár vezetésére?
- Kivel tartották a kapcsolatot a kormányzaton belül?
- Milyen visszajelzés érkezett a szakmai aggályokra és a szűk határidővel kapcsolatos figyelmeztetésekre?
- Ki ellenőrizte a nyilvánosságra hozott adatbázist, és ki adta meg a végső hozzájárulást a közzétételhez?
A politikus arról is beszámolt, hogy a levéltár főigazgatója közölte: benyújtotta lemondását. Hegedűs ugyanakkor egyértelművé tette, hogy álláspontja szerint az elsődleges felelősség nem a szakmai végrehajtókat, hanem a politikai döntéshozókat terheli.
Itt a politikai felelősöké a főfelelősség, és őnekik kell a felelősséget vállalniuk”
– jelentette ki.
A Fidesz-KDNP parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi
A sajtótájékoztatón az Origo arra volt kíváncsi, milyen üzenete van annak, hogy a Tisza képviselői nem jelentek meg a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, illetve milyen eredményeket vár a Fidesz–KDNP által kezdeményezett parlamenti vizsgálóbizottság munkájától. Hegedűs Barbara válaszában élesen bírálta a kormánypárti képviselők döntését.
A tiszás képviselőktől ez egy nagyon gyáva megfutamodás volt, és azt gondolom, hogy felháborító”
– fogalmazott.
A politikus szerint a távolmaradás célja a bizottság munkájának akadályozása volt, amivel egyúttal azt is megnehezítették, hogy a magyar társadalom választ kapjon az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kérdésekre.
Hegedűs Barbara elmondta, bízott abban, hogy a Tisza képviselői végül részt vesznek az ülésen, hiszen a kommunista állambiztonsági múlt feltárásának közös társadalmi érdeknek kellene lennie.
A Fidesz–KDNP ezért parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, amelynek feladata a történtek körülményeinek és a politikai felelősség kérdésének tisztázása lenne.
Hegedűs Barbara hangsúlyozta, hogy a vizsgálatnak nem csupán a több mint 160 érintett ügyére kell kiterjednie, hanem arra is, milyen döntések és mulasztások vezettek a kialakult helyzethez, illetve hogyan lehet megakadályozni a hasonló esetek megismétlődését. A képviselő szerint a kommunista múlt feldolgozásának nem politikai kampányérdekeket, hanem a történelmi igazság feltárását kell szolgálnia.
Ez ne egy politikai nyomásgyakorlás miatt, ne egy politikai gyűlöletkampánynak legyen része, hanem valóban arról szóljon, hogy hogyan tudjuk feldolgozni ezeket az eseményeket”
– szögezte le.
Hegedűs Barbara végül reményét fejezte ki, hogy a kormánypárti képviselők a tervezett vizsgálóbizottság munkájában már részt vesznek, és a nyilvánosság előtt is tisztázhatóvá válik, kik hozták meg az ügynökakták közzétételéhez vezető politikai döntéseket.