„Felelőtlenség volt előkészítés nélkül nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat” – Hegedűs Barbara szerint a Tisza akadályozza az igazság feltárását

Hétfő reggel összeült az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága, hogy tisztázza a nyilvánosságra hozott állambiztonsági adatbázis körül kialakult helyzetet. Az ülésen megjelentek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetői is, a Tisza képviselői azonban Magyar Péter miniszterelnök előzetes bejelentésének megfelelően távol maradtak. Apáti István, a bizottság elnöke néhány perccel a kezdés után megállapította a határozatképtelenséget, majd a megjelenteknek nyilvános, kötetlen beszélgetést ajánlott fel. Az ezt követő sajtótájékoztatón Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője élesen bírálta a kormánypárti politikusok távolmaradását, és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának politikai felelősségét hangsúlyozta.

Hegedűs Barbara az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése utáni sajtótájékoztatón gyáva megfutamodásnak nevezte a Tisza távolmaradását (Fotó: Mediaworks)

Hegedűs Barbara: Hatalmas felelőtlenség volt az ügynökakták előkészítés nélküli nyilvánosságra hozatala

A képviselő szerint a történtek egyértelműen megmutatták, milyen súlyos következményekkel járhat, ha megfelelő szakmai előkészítés és értelmezés nélkül tesznek közzé történelmi jelentőségű adatokat.

Hatalmas felelőtlenség volt előkészítés nélkül, értelmezés, magyarázat nélkül nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat”

– fogalmazott Hegedűs Barbara, aki szerint a Tisza lépése tovább mélyítette a társadalmi megosztottságot és az emberek közötti bizalmatlanságot.

A politikus kitért arra is, hogy a levéltár főigazgatójának tájékoztatása alapján az intézmény mindössze október 5-én kapta meg az adatokat, miközben a jogszabályban rögzített november 4-i határidőt kellett teljesítenie.

A rendkívül szűk időkeret miatt a szükséges ellenőrzéseket nem tudták maradéktalanul elvégezni. Hegedűs Barbara szerint ez vezethetett ahhoz a helyzethez, hogy több mint 160 olyan ember neve is az elkövetők közé került, akik valójában a kommunista állambiztonsági rendszer áldozatai voltak.

Ezeket az embereket a korábbi rendszerben meghurcolták, megfenyegették, megfélemlítették, és most összemosták őket az elkövetőkkel”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az érintetteknek joguk van a tisztességes eljáráshoz, a történtek teljes körű feltárásához és a felelősök megnevezéséhez.