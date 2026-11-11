Újabb tiszás kulcsember távozik, ezúttal Hegedűs Zsolt vesztette el a bizalmasát

Távozik az egészségügyi minisztériumból Gilly Gyula politikai főtanácsadó december elsejei hatállyal – tudta meg a Népszabadság. Hegedűs Zsolt tanácsadója a lap megkeresésére megerősítette távozását, amelyet közös döntésként jellemzett, a részletekről azonban nem kívánt nyilatkozni.

Távozik Hegedűs Zsolt tanácsadója Fotó: Ladóczki Balázs

Gilly Gyula már a kormányváltás előtt is a Tisza körül mozgott, ugyanis ő is segített a pártnak egészségpolitikai programjának kidolgozásában, a párt 2025 októberében, a váci egészségpolitikai konferenciáján az ágazatirányítás, a rendszerszintű átalakítások és az integrált ellátás szakértőjeként mutatta be. Azonban ekkor már hónapok óta ő fogta össze a háttérben zajló szakmai munkát.

A kormányalakítás idején a neve lehetséges egészségügyi államtitkárként is felmerült, végül azonban nem kapott államtitkári kinevezést. Politikai főtanácsadóként, bizalmasként kapcsolódott be az egészségügyi minisztérium munkájába.

A Tisza parlamenti frakciójához Gilly Gyulát ugyanakkor erős szakmai és személyes kapcsolatok fűzik.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy a minisztériumból történő távozása után szerepet vállal-e a frakció egészségpolitikai munkájában.

Gilly Gyula háziorvosi szakvizsgával rendelkező orvos, egészségügyi menedzser. Korábban az első Orbán-kormány idején is dolgozott kormányzati pozícióban, részt vett a magyar diákhitelrendszer kialakításában, és Magyar Péter egyik elődje, a Diákhitel Központ első vezetője volt.

Gilly Gyula egészségpénztári és magánegészségügyi projektekben is dolgozott, valamint szerepet vállalt a hazai egészségügyi menedzserképzés elindításában. Egészségpolitikai elképzeléseiben a finanszírozás növelését, a korszerű ágazatirányítást és az ellátórendszer szervezeti átalakítását hangsúlyozta. Október közepén, a Semmelweis Egyetem egészségügyi karrier- és állásbörzéjén még a kormány egészségpolitikai terveiről beszélt. Akkor egyebek mellett a valós költségeket fedező teljesítményfinanszírozás helyreállítását és a betegutak regionális átszervezését említette. Arról is beszélt, hogy mintegy kétezer milliárd forint hiányzik az egészségügyből. Egyelőre nem ismert, hogy ki veszi át a politikai főtanácsadó feladatait, illetve Gilly Gyula a továbbiakban részt vesz-e az egészségpolitikai döntések előkészítésében.