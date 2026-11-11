Újabb tiszás kulcsember távozik, ezúttal Hegedűs Zsolt vesztette el a bizalmasát

Távozik az egészségügyi minisztériumból Gilly Gyula politikai főtanácsadó december elsejei hatállyal – tudta meg a Népszabadság. Hegedűs Zsolt tanácsadója a lap megkeresésére megerősítette távozását, amelyet közös döntésként jellemzett, a részletekről azonban nem kívánt nyilatkozni.
Gilly Gyula már a kormányváltás előtt is a Tisza körül mozgott, ugyanis ő is segített a pártnak egészségpolitikai programjának kidolgozásában, a párt 2025 októberében, a váci egészségpolitikai konferenciáján az ágazatirányítás, a rendszerszintű átalakítások és az integrált ellátás szakértőjeként mutatta be. Azonban ekkor már hónapok óta ő fogta össze a háttérben zajló szakmai munkát.
A kormányalakítás idején a neve lehetséges egészségügyi államtitkárként is felmerült, végül azonban nem kapott államtitkári kinevezést. Politikai főtanácsadóként, bizalmasként kapcsolódott be az egészségügyi minisztérium munkájába.
A Tisza parlamenti frakciójához Gilly Gyulát ugyanakkor erős szakmai és személyes kapcsolatok fűzik.
Egyelőre azonban nem tudni, hogy a minisztériumból történő távozása után szerepet vállal-e a frakció egészségpolitikai munkájában.
Gilly Gyula háziorvosi szakvizsgával rendelkező orvos, egészségügyi menedzser. Korábban az első Orbán-kormány idején is dolgozott kormányzati pozícióban, részt vett a magyar diákhitelrendszer kialakításában, és Magyar Péter egyik elődje, a Diákhitel Központ első vezetője volt.
Gilly Gyula egészségpénztári és magánegészségügyi projektekben is dolgozott, valamint szerepet vállalt a hazai egészségügyi menedzserképzés elindításában. Egészségpolitikai elképzeléseiben a finanszírozás növelését, a korszerű ágazatirányítást és az ellátórendszer szervezeti átalakítását hangsúlyozta. Október közepén, a Semmelweis Egyetem egészségügyi karrier- és állásbörzéjén még a kormány egészségpolitikai terveiről beszélt. Akkor egyebek mellett a valós költségeket fedező teljesítményfinanszírozás helyreállítását és a betegutak regionális átszervezését említette. Arról is beszélt, hogy mintegy kétezer milliárd forint hiányzik az egészségügyből. Egyelőre nem ismert, hogy ki veszi át a politikai főtanácsadó feladatait, illetve Gilly Gyula a továbbiakban részt vesz-e az egészségpolitikai döntések előkészítésében.
Nem teljesültek az ígéretek
A Hegedűs Zsolt tanácsadója által korábban elmondottak azért is érdekesek, ugyanis a Tisza hatalmas bérrendezést és finanszírozásnövelést ígért az egészségügyben. Ehhez képest sok egészségügyi szakdolgozó többet várt a Tisza-kormány 2027-re bejelentett, átlagosan 17 százalékos béremelésénél.
Az egészségügyben azonban nemcsak a fizetések jelentenek problémát:
a Független Egészségügyi Szakszervezet szerint a súlyos túlterheltség és a várható nyugdíjazások miatt mintegy húszezer új szakdolgozó felvételére lenne szükség.
Hegedűs Zsolt ezután azzal védekezett, hogy nem ígértek azonnali 20–25 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozóknak Az egészségügyi miniszter korábban viszont még azt nyilatkozta: a humán erőforrás hiánya a legnagyobb probléma, sok magyar szakdolgozó ment el külföldre, ezért az ő béremelésükkel kell kezdeni a munkát. Ennek legalább 20-25 százaléknak kell lennie, hogy megérezzék, a béremelés alapját a felszabadított uniós pénzek adhatják, ebből pedig már év végéig megtörténhet az egészségügyi szakdolgozók béremelése.
Nem csak Hegedűs Zsolt tanácsadója távozott
Az elmúlt időszakban többen is távoztak a kormány környezetéből. Volt lemondás államtitkári és helyettes államtitkári részről, de volt olyan vizsgálóbizottsági tiszás elnök, akit menesztettek pozíciójából. A lemondások és az ezekből adódó feszültségek következményeivel kapcsolatban az Origo korábban megkereste Dornfeld Lászlót. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint mindez egy nagyobb strukturális problémából ered, abból, hogy fél év alatt nem sikerült egy működőképes államszervezetet kiépíteni a Tiszának. Emlékeztetett: A Tiszának belső pártszervezete sem nagyon van, hiszen nagyjából 28-an vannak, az emberek nagy része párton kívüli. Most pedig mindenhonnan beültek emberek a minisztériumokba, de őket igazából nem köti össze semmi.