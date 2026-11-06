Nadia Calviño-t, az Európai Beruházási Bank (EIB) elnökét fogadta ma Budapesten Magyar Péter. A kormányfő Facebook oldalára feltöltött beszámolójából kiderül: több beruházás finanszírozásáról tárgyaltak, olyanokról mint a megfizethető lakhatás és évtizedek óta nem látott kollégium- és bérlakásépítési program; sok milliárd euró vasúti és más tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztés; vízügyi és zöldítési beruházások; KKV és start-up támogatási programok; kórház építési és fejlesztési programok; energiahatékonysági és megújuló energia programok.

Kármán András beismerte: tényleg hitelt akarnak felvenni az európai banktól

Nem sokkal a miniszterelnök bejegyzése után jelentkezett a Facebookon Kármán András pénzügyminiszter is.

"Magyarország és az EIB eltávolodott egymástól, és 2024-re töredékére esett vissza a Bank magyarországi hitelezése."

Kármán szerint ideje új lapot nyitni a magyar gazdaság történetében. Szerinte az Európai Beruházási Bank hosszú lejáratú, kedvező feltételű finanszírozásával jelentős infrastrukturális beruházásokat tudunk megvalósítani. Bejelentette: a Magyar Fejlesztési Bank mintegy 250 milliárd forintot az EIB-vel közösen finanszírozott, a hazai termelékenységet növelő befektetésekre fog fordítani.

Erdőbényén már felmerült a nemzetközi hitelfelvétel

A Magyar Nemzet szerint mindez megerősíti korábbi értesüléseiket, hogy óriási összegű külföldi hitelfelvételre készül a kormány. A lap szerint a kormány különböző pénzügyi intézményekkel folytat egyeztetéseket egy jelentősebb hitelfelvétel lehetőségéről. Ennek egyik lehetséges célja az uniós támogatásokból megvalósuló beruházások előfinanszírozása, illetve az azokhoz szükséges önerő biztosítása lehet. A portál szerint az Erdőbényén tartott háromnapos kihelyezett kormányülésen a 2027-es költségvetés mellett egy esetleges állami hitelfelvétel kérdése is napirendre kerülhetett. A lap információi szerint a kormányzatnak az uniós források felhasználásához szükséges projektek előfinanszírozása okozhat komoly fejtörést. Az uniós támogatások ugyanis számos esetben csak a beruházások előrehaladását követően érkeznek meg, miközben a fejlesztések elindításához már korábban jelentős összegeket kell biztosítani, ezért külső finanszírozási forrás bevonása is felmerült. A tárgyalások kapcsán nemzetközi pénzügyi intézmények,

köztük a Nemzetközi Valutaalap (IMF),

valamint uniós szereplők is szóba kerültek.