Egyre nagyobb a zűrzavar a villanyszámlák körül. Hétfőn jelentették be, hogy a villamosenergia-alapdíj a tízszeresére emelkedik, ami éles ellentétben áll a Tisza korábbi ígéretével, miszerint nem nyúlnak a lakossági rezsidíjakhoz. A felháborodást követően négy nappal Kapitány István már arról beszélt, hogy a kormány kompenzálni fogja a háztartásokat, ennek részleteiről azonban nem adott tájékoztatást. Végül a minisztérium közölte, hogy az állam teljes egészében átvállalja a lakosságra háruló többletköltségeket. Hortay Olivér országgyűlési képviselő azonban felhívta a figyelmet: a multik járnak a legjobban.
Hortay Olivér szerint az E.ON lehet az intézkedés legnagyobb nyertese
A szakértő Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányzati bejelentések ellenére a megemelt alapdíjakból származó bevételek nem tűnnek el, csupán a finanszírozás módja változik.
Hortay szerint a tízszeresére emelt alapdíjból származó többletbevétel jelentős része a legnagyobb villamosenergia-elosztóhoz, a német E.ON-hoz kerülhet. A szakértő számításai alapján ez évente mintegy 40 milliárd forintot jelenthet a vállalat számára.
A konstrukció lényege tehát, hogy miközben a kormány a lakosság teljes kompenzációját ígéri, a megemelt díjak költségét végső soron az állami költségvetés, vagyis közvetetten az adófizetők viselhetik. Hortay Olivér így foglalta össze a történteket:
A történet vége tehát, hogy az energiamulti mindenképpen megkapja a pénzét, csak nem közvetlenül a háztartásoktól, hanem közvetetten az adófizetőktől.”
A szakértő értelmezése szerint tehát a többszöri kormányzati irányváltás végén a lakosság közvetlen terhei ugyan elmaradhatnak, a megemelt díjakból származó bevétel azonban továbbra is az energiaszolgáltatói szektorhoz kerülhet, miközben a költségeket az állam fizeti meg.