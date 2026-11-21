Hortay Olivér szerint az E.ON lehet az intézkedés legnagyobb nyertese

A szakértő Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányzati bejelentések ellenére a megemelt alapdíjakból származó bevételek nem tűnnek el, csupán a finanszírozás módja változik.

Hortay szerint a tízszeresére emelt alapdíjból származó többletbevétel jelentős része a legnagyobb villamosenergia-elosztóhoz, a német E.ON-hoz kerülhet. A szakértő számításai alapján ez évente mintegy 40 milliárd forintot jelenthet a vállalat számára.

A konstrukció lényege tehát, hogy miközben a kormány a lakosság teljes kompenzációját ígéri, a megemelt díjak költségét végső soron az állami költségvetés, vagyis közvetetten az adófizetők viselhetik. Hortay Olivér így foglalta össze a történteket:

A történet vége tehát, hogy az energiamulti mindenképpen megkapja a pénzét, csak nem közvetlenül a háztartásoktól, hanem közvetetten az adófizetőktől.”

A szakértő értelmezése szerint tehát a többszöri kormányzati irányváltás végén a lakosság közvetlen terhei ugyan elmaradhatnak, a megemelt díjakból származó bevétel azonban továbbra is az energiaszolgáltatói szektorhoz kerülhet, miközben a költségeket az állam fizeti meg.