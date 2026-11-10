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„Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával!” – heves vitát váltott ki a Petőfi hídi emlékmű helyreállításának ötlete

Horthy Miklós kormányzó

„Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával!” – heves vitát váltott ki a Petőfi hídi emlékmű helyreállításának ötlete

1 órája
Olvasási idő: 13 perc
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Varga Dániel, a Fidesz–KDNP fővárosi bizottsági delegáltja felvetette, a Petőfi híd felújításával együtt egyidejűleg állítsák helyre az egykori Haditengerészeti emlékművet is, amely az átkelő budai hídfőjénél állt. A politikus szerint ezzel nemcsak a magyar történelem egy fontos darabját adnák vissza Budapestnek, hanem egy különleges turisztikai látványossággal is gazdagodna a főváros. Déri Tibor újpesti alpolgármester, fővárosi képviselő úgy reagált: „Kedves Fidesz! Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával!”
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Horthy Miklós kormányzóVarga DánielPetőfi híd

„Állítsuk helyre a Haditengerészeti emlékművet!” – írta közösségi oldalán Varga Dániel vízivárosi önkormányzati képviselő, a Fidesz–KDNP fővárosi bizottsági delegáltja. November 6-ai bejegyezésében jelentette be, hogy előterjesztést nyújtott be a Főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságához, amelyben kezdeményezi, hogy a Petőfi híd felújításával egyidejűleg állítsák helyre az egykori Haditengerészeti emlékművet is.

Varga Dániel fideszes delegált előterjesztette, állítsák helyre az egykori Horthy Miklós hídnál álló Haditengerészeti emlékművet (Forrás: Facebook)
Varga Dániel fideszes delegált előterjesztette, állítsák helyre az egykori Horthy Miklós hídnál álló Haditengerészeti emlékművet (Forrás: Facebook)

A Petőfi híd felújításának tervezése során cél az eredeti, 1937-es arculat visszaállítása. Szerinte kevesen tudják azonban, hogy a híddal együtt, 1937. október 10-én avatták fel a monumentális Haditengerészeti emlékművet is, amely a hazánkat szolgáló és a tengereken hősi halált halt magyar katonák előtt tisztelgett.

A magyar haditengerészet sajnos már a múlté, de hőseink emléke nem merülhet feledésbe!

– jelentette ki.

Új turisztikai látványossággal bővülne Budapest

Varga Dániel szerint az emlékmű újjáépítésével nemcsak a magyar történelem egy fontos darabját adnánk vissza Budapestnek, hanem egy különleges turisztikai látványossággal is gazdagodna fővárosunk. 

Úgy vélte, egy teljes körű rekonstrukció esetén tematikus kiállító terek is létrejöhetnek, sőt akár a világítótorony látogathatóvá tétele is megvalósulhatna „Bízom benne, hogy kezdeményezésem pártpolitikai hovatartozástól függetlenül támogatást kap!” – hangsúlyozta a képviselő.

Nos, mind kiderült, ez naiv ábránd volt.

Na még mit nem?! A Fidesz már a Horthy-korszak emlékművét építené vissza Budapesten! Komolyan, hogy a francba lehet 2026-ban ilyen előterjesztést benyújtani?! 

– reagált Varga Dániel előterjesztésére Újpest alpolgármestere. Déri Tibor közösségi oldalán hosszasan ecsetelte, miért tartja elfogathatatlannak a fideszes képviselő felvetését. A szobor visszaállítását már csak azért is abszurdnak tartja, mert a szobor korábban az akkor Horthy Miklós nevét viselő hídnál állt, és amelynek hajóorrát a Horthy által egykor parancsnokolt Novara cirkálóról mintázták. 

Horthy Miklós-nosztalgiát vizionál az alpolgármester

„Hát persze! Mi más hiányozhatna Budapestnek, mint egy jó nagy adag Horthy-nosztalgia a Duna-parton?! (…) Bravó, Dániel! Már csak egy korabeli egyenruhás idegenvezető hiányzik, és nyithat is a Horthy-nosztalgia élménypark!” – üzente Déri, majd úgy folytatta: „ha már ennyire visszavágytok a harmincas évekbe, miért állnátok meg itt? Legyen a Petőfi hídból újra Horthy Miklós híd, az Oktogonból Mussolini tér, a Kodály köröndből Adolf Hitler tér, a Bartók Béla útból pedig Horthy Miklós út! Ezek is mind létező korabeli elnevezések voltak. Micsoda fantasztikus városfejlesztés! Vissza a múltba, teljes gázzal!”

Az alpolgármester leszögezte, a haditengerészet hősi halottai megérdemlik az emlékezést, ugyanakkor szerinte a történelmi emlékezet nem egyenlő a Horthy-korszak monumentális díszleteinek újjáépítésével. 

Kedves Dániel, kedves Fidesz! Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával! Ha ennyire visszavágytok a két világháború közé, építsetek otthon makettet! De Budapestet ne használjátok már a történelmi szerepjátékotok díszletének!

– üzente a fideszes képviselőnek Déri Tibor. 

A tiszás bizottsági tag megpróbálta összemosni az emlékművet a holokauszttal

Hasonlóképpen vélekedett Balogh Balázs is: mint írta, a Fidesz visszaállítaná a Horthy Miklós emlékművet, „teszi mindezt a kristályéjszaka évfordulóján.” Elképesztőnek nevezte, hogy a Fidesz „már tényleg nyíltan előznék a szélsőjobbon a Mi Hazánkot”. Hozzátette bejegyzéséhez azt is, „a rengeteg fasiszta hozzászólás” miatt korlátoznia kellett a kommentszekciót. Nem is meglepő a korlátozás, ugyanis a legkedveltebb hozzászólásokban kiálltak az emlékmű újraépítése mellett, elutasítva a fasiszta vádakat.

Forrás: Képernyőkép

Az ügyben megkerestük Varga Dánielt, hogy miképp reagál az előterjesztését ért kritikákra. A Fidesz-KDNP delegáltja szerint Balogh Balázsnak már ott megbotlik az érvelése, hogy azt állítja, a kristályéjszaka évfordulóján nyújtottak be az előterjesztést. Ő ugyanis péntek este nyújtotta be javaslatát, amelyet szerdán tárgyal a bizottság, a kristályéjszaka évfordulója pedig hétfőre esett.

Nincs tehát semmilyen összefüggés a kettő között, ráadásul ezzel a megjegyzéssel gyakorlatilag összemossa a holokausztot az első világháborús hősi emlékművel

– mutatott rá.

Az támadások az SZDSZ korszakát idézik

Szerinte az, hogy az emlékmű egykor a Horthy Miklós hídként ismert átkelő budai hídfőjénél állt, még nem indokolja a kezdeményezés összekapcsolását Horthy Miklós kormányzó személyével. Mint mondta, Déri Tibor és Balogh Balázs reakciói az SZDSZ korszakát idézik, amikor egy emlékművet összemosnak egy történelmi személlyel. 

A haditengerészeti emlékmű a tengereken elesett katonáknak állít emléket, Horthy Miklós pedig ugyan a haditengerészet tagja volt, de nem esett el a háborúban.

– mutatott rá.

Hangsúlyozta: emlékezetpolitikai szempontból azért tartja indokoltnak a kezdeményezést, mert a magyar haditengerészetnek jelenleg nincs emlékműve. Az emlékmű azoknak a tengerészeknek állítana méltó emléket, akik a háborúban a tengeren vesztették életüket, és akiknek családjai sok esetben nem tudtak hol megemlékezni szeretteikről. Ugyanakkor elismerte, az eredeti emlékmű egy ponton valóban kapcsolódott Horthy Miklóshoz: a hajóorrként megformált alkotás a Novara cirkálót ábrázolta, amelynek egykor Horthy volt a parancsnoka. 

Szerinte azonban ez a kapcsolat az újratervezés során is könnyen áthidalható lenne.

Felvetette például, hogy a Novara helyett a Szent István vagy egy másik jelentős magyar hajó szolgálhatna az új emlékmű alapjául, így az alkotás ezen a ponton sem kötődne a kormányzó személyéhez. 

Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Petőfi híd, Petőfihíd
Galéria: A Petőfi híd egykor és most
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1936 – a híd építése

 

Turisztikai lehetőségek is vannak az emlékműben

Hangsúlyozta azt is, hogy városfejlesztési és turisztikai lehetőséget is lát a rekonstrukcióban, mivel szerinte a Petőfi híd budai hídfőjénél jelenleg alig található látványosság. 

Kifejtette: az eredeti emlékmű talapzatában egy, a magyar haditengerészet történetét bemutató kiállítás működött, amely nemcsak az első világháború, hanem az azt megelőző időszak eseményeit is felidézte. A látogatók a világítótoronyba is felmehettek. – Korábban több tanulmány is foglalkozott azzal, miként lehetne ismét látogathatóvá tenni az építményt, akár kiállítótérként is hasznosítva azt. A tervek szerint szintenként egyszerre akár tizenhat látogató tartózkodhatna benne – mondta.

– Tehát Horthy Miklós történelmi szerepének megítélése külön vita tárgya, amelyet nem kell összekeverni a haditengerészeti hősi emlékmű helyreállításával. A tervezésbél fel kell mérni a rekonstrukció költségeit, és az sem kizárt, hogy a beruházás hosszabb távon a főváros számára is megtérülő lehet – összegzett Varga Dániel.

 

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