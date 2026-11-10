„Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával!” – heves vitát váltott ki a Petőfi hídi emlékmű helyreállításának ötlete

„Állítsuk helyre a Haditengerészeti emlékművet!” – írta közösségi oldalán Varga Dániel vízivárosi önkormányzati képviselő, a Fidesz–KDNP fővárosi bizottsági delegáltja. November 6-ai bejegyezésében jelentette be, hogy előterjesztést nyújtott be a Főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságához, amelyben kezdeményezi, hogy a Petőfi híd felújításával egyidejűleg állítsák helyre az egykori Haditengerészeti emlékművet is.
A Petőfi híd felújításának tervezése során cél az eredeti, 1937-es arculat visszaállítása. Szerinte kevesen tudják azonban, hogy a híddal együtt, 1937. október 10-én avatták fel a monumentális Haditengerészeti emlékművet is, amely a hazánkat szolgáló és a tengereken hősi halált halt magyar katonák előtt tisztelgett.
A magyar haditengerészet sajnos már a múlté, de hőseink emléke nem merülhet feledésbe!
– jelentette ki.
Új turisztikai látványossággal bővülne Budapest
Varga Dániel szerint az emlékmű újjáépítésével nemcsak a magyar történelem egy fontos darabját adnánk vissza Budapestnek, hanem egy különleges turisztikai látványossággal is gazdagodna fővárosunk.
Úgy vélte, egy teljes körű rekonstrukció esetén tematikus kiállító terek is létrejöhetnek, sőt akár a világítótorony látogathatóvá tétele is megvalósulhatna „Bízom benne, hogy kezdeményezésem pártpolitikai hovatartozástól függetlenül támogatást kap!” – hangsúlyozta a képviselő.
Nos, mind kiderült, ez naiv ábránd volt.
Na még mit nem?! A Fidesz már a Horthy-korszak emlékművét építené vissza Budapesten! Komolyan, hogy a francba lehet 2026-ban ilyen előterjesztést benyújtani?!
– reagált Varga Dániel előterjesztésére Újpest alpolgármestere. Déri Tibor közösségi oldalán hosszasan ecsetelte, miért tartja elfogathatatlannak a fideszes képviselő felvetését. A szobor visszaállítását már csak azért is abszurdnak tartja, mert a szobor korábban az akkor Horthy Miklós nevét viselő hídnál állt, és amelynek hajóorrát a Horthy által egykor parancsnokolt Novara cirkálóról mintázták.
Horthy Miklós-nosztalgiát vizionál az alpolgármester
„Hát persze! Mi más hiányozhatna Budapestnek, mint egy jó nagy adag Horthy-nosztalgia a Duna-parton?! (…) Bravó, Dániel! Már csak egy korabeli egyenruhás idegenvezető hiányzik, és nyithat is a Horthy-nosztalgia élménypark!” – üzente Déri, majd úgy folytatta: „ha már ennyire visszavágytok a harmincas évekbe, miért állnátok meg itt? Legyen a Petőfi hídból újra Horthy Miklós híd, az Oktogonból Mussolini tér, a Kodály köröndből Adolf Hitler tér, a Bartók Béla útból pedig Horthy Miklós út! Ezek is mind létező korabeli elnevezések voltak. Micsoda fantasztikus városfejlesztés! Vissza a múltba, teljes gázzal!”
Az alpolgármester leszögezte, a haditengerészet hősi halottai megérdemlik az emlékezést, ugyanakkor szerinte a történelmi emlékezet nem egyenlő a Horthy-korszak monumentális díszleteinek újjáépítésével.
Kedves Dániel, kedves Fidesz! Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával! Ha ennyire visszavágytok a két világháború közé, építsetek otthon makettet! De Budapestet ne használjátok már a történelmi szerepjátékotok díszletének!
– üzente a fideszes képviselőnek Déri Tibor.
A tiszás bizottsági tag megpróbálta összemosni az emlékművet a holokauszttal
Hasonlóképpen vélekedett Balogh Balázs is: mint írta, a Fidesz visszaállítaná a Horthy Miklós emlékművet, „teszi mindezt a kristályéjszaka évfordulóján.” Elképesztőnek nevezte, hogy a Fidesz „már tényleg nyíltan előznék a szélsőjobbon a Mi Hazánkot”. Hozzátette bejegyzéséhez azt is, „a rengeteg fasiszta hozzászólás” miatt korlátoznia kellett a kommentszekciót. Nem is meglepő a korlátozás, ugyanis a legkedveltebb hozzászólásokban kiálltak az emlékmű újraépítése mellett, elutasítva a fasiszta vádakat.
Az ügyben megkerestük Varga Dánielt, hogy miképp reagál az előterjesztését ért kritikákra. A Fidesz-KDNP delegáltja szerint Balogh Balázsnak már ott megbotlik az érvelése, hogy azt állítja, a kristályéjszaka évfordulóján nyújtottak be az előterjesztést. Ő ugyanis péntek este nyújtotta be javaslatát, amelyet szerdán tárgyal a bizottság, a kristályéjszaka évfordulója pedig hétfőre esett.
Nincs tehát semmilyen összefüggés a kettő között, ráadásul ezzel a megjegyzéssel gyakorlatilag összemossa a holokausztot az első világháborús hősi emlékművel
– mutatott rá.
Az támadások az SZDSZ korszakát idézik
Szerinte az, hogy az emlékmű egykor a Horthy Miklós hídként ismert átkelő budai hídfőjénél állt, még nem indokolja a kezdeményezés összekapcsolását Horthy Miklós kormányzó személyével. Mint mondta, Déri Tibor és Balogh Balázs reakciói az SZDSZ korszakát idézik, amikor egy emlékművet összemosnak egy történelmi személlyel.
A haditengerészeti emlékmű a tengereken elesett katonáknak állít emléket, Horthy Miklós pedig ugyan a haditengerészet tagja volt, de nem esett el a háborúban.
– mutatott rá.
Hangsúlyozta: emlékezetpolitikai szempontból azért tartja indokoltnak a kezdeményezést, mert a magyar haditengerészetnek jelenleg nincs emlékműve. Az emlékmű azoknak a tengerészeknek állítana méltó emléket, akik a háborúban a tengeren vesztették életüket, és akiknek családjai sok esetben nem tudtak hol megemlékezni szeretteikről. Ugyanakkor elismerte, az eredeti emlékmű egy ponton valóban kapcsolódott Horthy Miklóshoz: a hajóorrként megformált alkotás a Novara cirkálót ábrázolta, amelynek egykor Horthy volt a parancsnoka.
Szerinte azonban ez a kapcsolat az újratervezés során is könnyen áthidalható lenne.
Felvetette például, hogy a Novara helyett a Szent István vagy egy másik jelentős magyar hajó szolgálhatna az új emlékmű alapjául, így az alkotás ezen a ponton sem kötődne a kormányzó személyéhez.
Turisztikai lehetőségek is vannak az emlékműben
Hangsúlyozta azt is, hogy városfejlesztési és turisztikai lehetőséget is lát a rekonstrukcióban, mivel szerinte a Petőfi híd budai hídfőjénél jelenleg alig található látványosság.
Kifejtette: az eredeti emlékmű talapzatában egy, a magyar haditengerészet történetét bemutató kiállítás működött, amely nemcsak az első világháború, hanem az azt megelőző időszak eseményeit is felidézte. A látogatók a világítótoronyba is felmehettek. – Korábban több tanulmány is foglalkozott azzal, miként lehetne ismét látogathatóvá tenni az építményt, akár kiállítótérként is hasznosítva azt. A tervek szerint szintenként egyszerre akár tizenhat látogató tartózkodhatna benne – mondta.
– Tehát Horthy Miklós történelmi szerepének megítélése külön vita tárgya, amelyet nem kell összekeverni a haditengerészeti hősi emlékmű helyreállításával. A tervezésbél fel kell mérni a rekonstrukció költségeit, és az sem kizárt, hogy a beruházás hosszabb távon a főváros számára is megtérülő lehet – összegzett Varga Dániel.