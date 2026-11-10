„Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával!” – heves vitát váltott ki a Petőfi hídi emlékmű helyreállításának ötlete

„Állítsuk helyre a Haditengerészeti emlékművet!” – írta közösségi oldalán Varga Dániel vízivárosi önkormányzati képviselő, a Fidesz–KDNP fővárosi bizottsági delegáltja. November 6-ai bejegyezésében jelentette be, hogy előterjesztést nyújtott be a Főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságához, amelyben kezdeményezi, hogy a Petőfi híd felújításával egyidejűleg állítsák helyre az egykori Haditengerészeti emlékművet is.

Varga Dániel fideszes delegált előterjesztette, állítsák helyre az egykori Horthy Miklós hídnál álló Haditengerészeti emlékművet (Forrás: Facebook)

A Petőfi híd felújításának tervezése során cél az eredeti, 1937-es arculat visszaállítása. Szerinte kevesen tudják azonban, hogy a híddal együtt, 1937. október 10-én avatták fel a monumentális Haditengerészeti emlékművet is, amely a hazánkat szolgáló és a tengereken hősi halált halt magyar katonák előtt tisztelgett.

A magyar haditengerészet sajnos már a múlté, de hőseink emléke nem merülhet feledésbe!

– jelentette ki.

Új turisztikai látványossággal bővülne Budapest

Varga Dániel szerint az emlékmű újjáépítésével nemcsak a magyar történelem egy fontos darabját adnánk vissza Budapestnek, hanem egy különleges turisztikai látványossággal is gazdagodna fővárosunk.

Úgy vélte, egy teljes körű rekonstrukció esetén tematikus kiállító terek is létrejöhetnek, sőt akár a világítótorony látogathatóvá tétele is megvalósulhatna „Bízom benne, hogy kezdeményezésem pártpolitikai hovatartozástól függetlenül támogatást kap!” – hangsúlyozta a képviselő.

Nos, mind kiderült, ez naiv ábránd volt.

Na még mit nem?! A Fidesz már a Horthy-korszak emlékművét építené vissza Budapesten! Komolyan, hogy a francba lehet 2026-ban ilyen előterjesztést benyújtani?!

– reagált Varga Dániel előterjesztésére Újpest alpolgármestere. Déri Tibor közösségi oldalán hosszasan ecsetelte, miért tartja elfogathatatlannak a fideszes képviselő felvetését. A szobor visszaállítását már csak azért is abszurdnak tartja, mert a szobor korábban az akkor Horthy Miklós nevét viselő hídnál állt, és amelynek hajóorrát a Horthy által egykor parancsnokolt Novara cirkálóról mintázták.

Horthy Miklós-nosztalgiát vizionál az alpolgármester

„Hát persze! Mi más hiányozhatna Budapestnek, mint egy jó nagy adag Horthy-nosztalgia a Duna-parton?! (…) Bravó, Dániel! Már csak egy korabeli egyenruhás idegenvezető hiányzik, és nyithat is a Horthy-nosztalgia élménypark!” – üzente Déri, majd úgy folytatta: „ha már ennyire visszavágytok a harmincas évekbe, miért állnátok meg itt? Legyen a Petőfi hídból újra Horthy Miklós híd, az Oktogonból Mussolini tér, a Kodály köröndből Adolf Hitler tér, a Bartók Béla útból pedig Horthy Miklós út! Ezek is mind létező korabeli elnevezések voltak. Micsoda fantasztikus városfejlesztés! Vissza a múltba, teljes gázzal!”