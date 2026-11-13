ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Viszony - Marsi Anikóval: Rubint Réka megrázó vallomása a műtétjéről: „Nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez”

Rendkívüli

Súlyos baleset az Erzsébet körúton: embert gázolt a villamos

horváth lóránt

Elmaradt a rendszerváltás a Budapesti Ügyvédi Kamarában: újraválasztották Hankó Balázs ügyvédjét

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem hozott változást a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökválasztása: a testület élén továbbra is Tóth M. Gábor marad. A Hankó Balázs ügyvédjeként is ismert jogász újraválasztását egyik kihívója, az aranykonvojt védő Horváth Lóránt csalódottan fogadta.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
horváth lórántelnökügyvédkörhankó balázsukrán aranykonvojbudapesti ügyvédi kamaraTóth M Gáborügyvéd

A Budapesti Ügyvédi Kamara pénteki tisztújításán ismét bizalmat kapott a szervezetet nyolc éve vezető Tóth M. Gábor, aki egyben Hankó Balázs ügyvédje is. A mintegy nyolcezer ügyvédet képviselő testület elnöki posztjáért hárman indultak: a hivatalban lévő elnök mellett Gerő Tamás, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért elnöke, valamint Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke szállt versenybe, aki korábban az ukrán aranykonvoj védelmére kelt. A jogász a választás eredményét követően közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy más kimenetelben reménykedett.

Horváth Lóránt
Horváth Lóránt csalódottan vette tudomásul vereségét, szerinte elmaradt a rendszerváltás a budapesti ügyvédségnél (Fotó: Facebook/Dr. Horváth Lóránt)
Felfüggesztették Fürcht Pált, ez újabb fordulatot jelent az aranykonvojügyben
Magyar Péter nekiment Fürcht Pálnak, a kormányváltás egyik legnagyobb támogatója állt ki a volt főügyész mellett
„Ha ez így van, nem találok szavakat” – kifakadt az egykori legfőbb ügyész, aki ellen fegyelmi eljárás indult az aranykonvoj ügy miatt

Horváth Lóránt szerint a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást

A választást megelőző napokban komoly figyelem övezte a Budapesti Ügyvédi Kamara tisztújítását. A HVG beszámolója szerint a jelöltek nyilvános vitáján a hivatalban lévő Tóth M. Gábor és Gerő Tamás vett részt, míg a harmadik induló, Horváth Lóránt távol maradt az eseménytől.

A pénteki szavazás végül nem hozott vezetőváltást, amit Horváth Lóránt a Facebook-oldalán rövid, de annál beszédesebb bejegyzésben értékelt.

Sajnos a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást. Gratulálok Tóth M. Gábor régi-új elnöknek!”

 – fogalmazott az ügyvéd.

Szóljon hozzá!