Elmaradt a rendszerváltás a Budapesti Ügyvédi Kamarában: újraválasztották Hankó Balázs ügyvédjét

Horváth Lóránt szerint a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást

A választást megelőző napokban komoly figyelem övezte a Budapesti Ügyvédi Kamara tisztújítását. A HVG beszámolója szerint a jelöltek nyilvános vitáján a hivatalban lévő Tóth M. Gábor és Gerő Tamás vett részt, míg a harmadik induló, Horváth Lóránt távol maradt az eseménytől.

A pénteki szavazás végül nem hozott vezetőváltást, amit Horváth Lóránt a Facebook-oldalán rövid, de annál beszédesebb bejegyzésben értékelt.

Sajnos a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást. Gratulálok Tóth M. Gábor régi-új elnöknek!”

– fogalmazott az ügyvéd.