Elmaradt a rendszerváltás a Budapesti Ügyvédi Kamarában: újraválasztották Hankó Balázs ügyvédjét

A Budapesti Ügyvédi Kamara pénteki tisztújításán ismét bizalmat kapott a szervezetet nyolc éve vezető Tóth M. Gábor, aki egyben Hankó Balázs ügyvédje is. A mintegy nyolcezer ügyvédet képviselő testület elnöki posztjáért hárman indultak: a hivatalban lévő elnök mellett Gerő Tamás, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért elnöke, valamint Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke szállt versenybe, aki korábban az ukrán aranykonvoj védelmére kelt. A jogász a választás eredményét követően közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy más kimenetelben reménykedett.
Horváth Lóránt szerint a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást
A választást megelőző napokban komoly figyelem övezte a Budapesti Ügyvédi Kamara tisztújítását. A HVG beszámolója szerint a jelöltek nyilvános vitáján a hivatalban lévő Tóth M. Gábor és Gerő Tamás vett részt, míg a harmadik induló, Horváth Lóránt távol maradt az eseménytől.
A pénteki szavazás végül nem hozott vezetőváltást, amit Horváth Lóránt a Facebook-oldalán rövid, de annál beszédesebb bejegyzésben értékelt.
Sajnos a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást. Gratulálok Tóth M. Gábor régi-új elnöknek!”
– fogalmazott az ügyvéd.