November 22-én, vasárnap két településen tartanak időközi önkormányzati választást Magyarországon. Hajdúböszörményben és Gárdonyban egyaránt egyéni választókerületi képviselőt választanak. Mindkét helyen egyetlen jelölt szerepel a szavazólapon.

Időközi önkormányzati választás zajlik Hajdúböszörményben és Gárdonyban

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A Hajdú-Bihar megyei Hajdúböszörmény 3. számú egyéni választókerületében azért vált szükségessé az időközi választás, mert a körzet 2024-ben megválasztott képviselőjét, Kocsis Jánost az augusztus 30-i időközi választáson polgármesterré választották. Kocsis szeptember 3-án lemondott képviselői mandátumáról.

A megüresedett képviselői helyért Nagy Gábor, a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület jelöltje indul. A választói névjegyzékben közel 2200 választópolgár szerepel.

Gárdonyban is egyetlen jelölt indul

A Fejér megyei Gárdony 2. számú egyéni választókerületében szintén képviselőt választanak. A körzetben 2024-ben a független Dávid Zoltán szerzett mandátumot, aki augusztus 1-jei hatállyal lemondott tisztségéről.

Az időközi választáson Tátrai Andrea Monika, A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület jelöltje indul egyedüliként. A választói névjegyzékben több mint 1100-an szerepelnek.

Celldömölkön elmarad a tervezett választás

A Vas megyei Celldömölkön roma nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna vasárnap. A választást azonban a szükséges számú jelölt hiányában nem lehet megtartani.