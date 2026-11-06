Böjte Csabával folytatódik a közös ima a politikai foglyokért – Rétvári Bence újabb felhívást tett közzé

Újabb közös imára hívja az embereket Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, aki Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy november 10-én, kedden 17 órától ismét a politikai foglyokért imádkoznak a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban. Az engesztelő keresztút és szentmise középpontjában az ártatlanul bebörtönzöttek és családjaik állnak, a közös ima pedig ezúttal Böjte Csaba ferences szerzetes vezetésével történik.

A közös ima november 10-én, Böjte Csaba vezetésével folytatódik Budapesten (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Böjte Csaba vezetésével folytatódik a közös ima

Senki sem maradhat egyedül a megpróbáltatások idején! Folytatódik a közös ima!”

– írta Rétvári Bence közösségi oldalán.

A frakcióvezető felidézte, hogy a legutóbbi alkalommal sokan csatlakoztak az imádsághoz, ami a szervezők számára is megerősítést jelentett.

Hatalmas erőt és megerősítést adott nekünk is, hogy legutóbb ilyen sokan imádkoztunk együtt azokért a honfitársainkért, akik a politikai önkény áldozataiként, ártatlanul ülnek börtönben”

– fogalmazott.

Mint korábban megírtuk, a KDNP október 16-án már szervezett közös imádságot a politikai foglyokért és családtagjaikért. Az akkori kezdeményezés célja az volt, hogy a fogva tartottak és hozzátartozóik érezzék a közösség támogatását. Rétvári Bence akkor Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika, Seszták Miklós és Bús Balázs ügyére is felhívta a figyelmet.

Gyertek, folytassuk együtt a közös imát! Ezúttal Csaba atya vezetésével imádkozunk honfitársainkért, a hitért, a reményért és az igazságért”

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

Az eseményt november 10-én, kedden 17 órakor tartják a budapesti Belvárosi Templomban, a Március 15. tér 2. szám alatt.