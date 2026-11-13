Az irány jó, a munkát folytatjuk! – írta közösségi oldalán Kapitány István, kommentálva a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb ipari termelési adatait. Szeptember 8,2 százalékkal nőtt az ipari termelés, két és fél éves csúcson a magyar ipar – jegyezte meg a gazdasági és energetikai miniszter.

Aggasztó helyzetben az építőipar

A magyar építőipar komoly nehézségekkel küzd: visszaeső termelés, zuhanó megrendelések, csökkenő szerződésállomány és emelkedő költségek jellemzik az ágazatot – írta közleményében Havasi Bertalan ugyanerről a témáról. Orbán Viktor miniszterelnök titkárságának a szóvivője hangsúlyozta:

"rossz irányba mennek a dolgok"

, a magyar építőipar szeptemberben ismét visszaesett, a termelés volumene 5,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Különösen súlyosnak ítélte a visszaesést az infrastrukturális beruházások területén, példaként hozva, hogy az egyéb építmények építése 22 százalékkal, a közműépítés 28, az út- és vasútépítés 20,9 százalékkal csökkent. Az új építőipari szerződések állománya 34,5, a teljes szerződésállomány 14 százalékkal mérséklődött – tette hozzá.

A szóvivő szerint

munkahelyek ezrei kerülhetnek veszélybe, és a Tisza-kormány nem tesz semmit.

Ráadásul az építőipari árak 5,5 százalékos emelkedése miatt a vállalkozásoknak csökkenő megrendelések mellett növekvő kivitelezési költségekkel kell szembenézniük, a vásárlóknak pedig magasabb árat kell fizetniük - jegyezte meg Havasi Bertalan.

A Fidesz-kormányok alatt az egyik legnagyobb növekedést az építőipar produkálta

Fotó: Béres Attila

Az export nőtt, de a hazai értékesítés csökkent

A KSH jelentése szerint szeptemberben az iparon belül döntő súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 9,0 százalékkal bővült. A feldolgozóipari termelés 28 százalékát képviselő járműgyártás volumene 33 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 11,0 százalékkal bővült. Január-szeptemberben az ipari termelés 4,0 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 65 százalékát adó külpiaci eladások volumene 5,6 százalékkal emelkedett, a 35 százalékot képviselő hazai értékesítésé 1,2 százalékkal csökkent – közölte a KSH.