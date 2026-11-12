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isztambuli egyezmény

Látványos fordulat Magyar Péternél, egy éve még egészen mást gondolt az Isztambuli Egyezményről

12 perce
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Egy év alatt jelentősen megváltoztatta az álláspontját az Isztambuli Egyezményről a miniszterelnök. Az Isztambuli Szerződés ratifikálását most már a Tisza-kormány is kezdeményezné, noha Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy a nemzetközi szerződések önmagukban semmit sem oldanak meg.
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isztambuli egyezményTisza-kormányMagyar Péter

Magyar Péter ma már annyira pozitívnak tartja az Isztambuli Egyezményt, hogy Magyarországon is bevezetné, egy évvel ezelőtt azonban még egészen más véleményen volt a kérdésről – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Bohár Dániel. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, a Tisza-kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. 

Magyar Péter ma már annyira pozitívnak tartja az Isztambuli Egyezményt, hogy Magyarországon is bevezetné, egy évvel ezelőtt azonban még egészen más véleményen volt a kérdésről (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter ma már annyira pozitívnak tartja az Isztambuli Egyezményt, hogy Magyarországon is bevezetné, egy évvel ezelőtt azonban még egészen más véleményen volt a kérdésről (Fotó: Mediaworks)

Közlése szerint a magyar nők védelmében szigorítják a büntetőjogszabályokat, fellépnek a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatják a szívhangrendeletet, fellépnek a menstruációs szegénység ellen, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és megerősítik a várandós nők támogatását.

Magyar Péter egy éve még a szöges ellenkezőjét gondolta az Isztambuli Egyezményről

Bohár Dániel azonban megkereste azt a videórészletet, amelyben Magyar Péter még 2025. július 23-án nyilatkozik a szerződésről. Akkor úgy fogalmazott az Isztambuli Egyezményről, hogy nem gondolná, hogy Törökországban jobb lenne a nők helyzete, mint Magyarországon. 

Önmagában a nemzetközi egyezmények, főleg ezek semmit nem oldanak meg

– mondta.

Utat enged a genderideológiának

A KDNP azonban most is ugyanazon a véleményen van, mint 2025. júliusában. Magyar Péter bejelentése után kiadott közleményükben hangsúlyozták: az Isztambuli Egyezmény a genderideológia és a korlátok nélküli migráció előtt nyit teret, többek között bevezeti a „társadalmi nem” fogalmát, amit elválaszt a biológiai nemtől. Ez a szemlélet a teljes társadalomra súlyos veszélyt jelent, különösképpen a védtelenné váló oktatási rendszeren keresztül a gyermekekre.

Ellentétes a magyar családok, a magyar emberek érdekeivel

– fogalmaztak.

 

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