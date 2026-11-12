Látványos fordulat Magyar Péternél, egy éve még egészen mást gondolt az Isztambuli Egyezményről

Magyar Péter ma már annyira pozitívnak tartja az Isztambuli Egyezményt, hogy Magyarországon is bevezetné, egy évvel ezelőtt azonban még egészen más véleményen volt a kérdésről – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Bohár Dániel. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, a Tisza-kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.

Magyar Péter ma már annyira pozitívnak tartja az Isztambuli Egyezményt, hogy Magyarországon is bevezetné, egy évvel ezelőtt azonban még egészen más véleményen volt a kérdésről (Fotó: Mediaworks)

Közlése szerint a magyar nők védelmében szigorítják a büntetőjogszabályokat, fellépnek a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatják a szívhangrendeletet, fellépnek a menstruációs szegénység ellen, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és megerősítik a várandós nők támogatását.

Magyar Péter egy éve még a szöges ellenkezőjét gondolta az Isztambuli Egyezményről

Bohár Dániel azonban megkereste azt a videórészletet, amelyben Magyar Péter még 2025. július 23-án nyilatkozik a szerződésről. Akkor úgy fogalmazott az Isztambuli Egyezményről, hogy nem gondolná, hogy Törökországban jobb lenne a nők helyzete, mint Magyarországon.

Önmagában a nemzetközi egyezmények, főleg ezek semmit nem oldanak meg

– mondta.

Utat enged a genderideológiának

A KDNP azonban most is ugyanazon a véleményen van, mint 2025. júliusában. Magyar Péter bejelentése után kiadott közleményükben hangsúlyozták: az Isztambuli Egyezmény a genderideológia és a korlátok nélküli migráció előtt nyit teret, többek között bevezeti a „társadalmi nem” fogalmát, amit elválaszt a biológiai nemtől. Ez a szemlélet a teljes társadalomra súlyos veszélyt jelent, különösképpen a védtelenné váló oktatási rendszeren keresztül a gyermekekre.

Ellentétes a magyar családok, a magyar emberek érdekeivel

– fogalmaztak.