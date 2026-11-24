Mint arról korábban az Origo is beszámolt, Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-frakció 44 női képviselőjének javaslatára kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját az Országgyűlésben. A nemzetközi megállapodás azonban Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője szerint számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely messze túlmutat a nők elleni erőszak visszaszorításán. A jogász a Magyar Jelennek adott interjújában alkotmányossági, migrációs és költségvetési aggályokat egyaránt megfogalmazott.

Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának alkotmányos, migrációs és pénzügyi következményeire figyelmeztetett (fotó: Demokrata/Vermes Tibor)

Az áldozatvédelmen messze túlmutat az Isztambuli Egyezmény

Az Európa Tanács égisze alatt létrejött, 2011-ben aláírásra megnyitott nemzetközi egyezmény 2014-ben lépett hatályba. Magyarország ugyanebben az évben írta alá a dokumentumot, az Országgyűlés azonban 2020 májusában politikai nyilatkozatban elutasította annak ratifikációját, elsősorban a társadalmi nem fogalmával és a migrációs rendelkezésekkel kapcsolatos aggályok miatt.

Gaudi-Nagy Tamás hangsúlyozta, hogy a nők és a gyermekek védelme kiemelten fontos nemzeti ügy, amely indokolttá teszi a büntetőjogi eszközök, a távoltartás és az áldozatsegítés rendszerének megerősítését. Ehhez azonban álláspontja szerint nincs szükség olyan nemzetközi kötelezettségvállalásra, amely a magyar állam önrendelkezését is érintheti.

Nem kell ahhoz nemzetközi egyezmény, hogy a magyar állam védje a magyar nőket”

– szögezte le az ügyvéd.

Magyar Péter egyébként egy évvel ezelőtt még maga is megkérdőjelezte az egyezmény hasznát, most azonban már annak ratifikációját kezdeményezi.

Az Alaptörvénnyel való összeegyeztethetőség is kérdéses

Gaudi-Nagy Tamás az egyezmény egyik legvitatottabb elemének a társadalmi nem, vagyis a gender fogalmának bevezetését nevezte. A dokumentum harmadik cikke a társadalom által kialakított, a nőkhöz és a férfiakhoz kapcsolódó szerepek, magatartásformák és tulajdonságok alapján határozza meg a fogalmat.

Míg az egyezmény támogatói ezt a nők elleni erőszak társadalmi okainak feltárásával indokolják, a jogász attól tart, hogy a ratifikáció újabb jogi hivatkozási alapot teremthet a hagyományos családmodell átalakítását szorgalmazó törekvések számára.