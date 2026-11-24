Mint arról korábban az Origo is beszámolt, Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-frakció 44 női képviselőjének javaslatára kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját az Országgyűlésben. A nemzetközi megállapodás azonban Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője szerint számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely messze túlmutat a nők elleni erőszak visszaszorításán. A jogász a Magyar Jelennek adott interjújában alkotmányossági, migrációs és költségvetési aggályokat egyaránt megfogalmazott.
Az áldozatvédelmen messze túlmutat az Isztambuli Egyezmény
Az Európa Tanács égisze alatt létrejött, 2011-ben aláírásra megnyitott nemzetközi egyezmény 2014-ben lépett hatályba. Magyarország ugyanebben az évben írta alá a dokumentumot, az Országgyűlés azonban 2020 májusában politikai nyilatkozatban elutasította annak ratifikációját, elsősorban a társadalmi nem fogalmával és a migrációs rendelkezésekkel kapcsolatos aggályok miatt.
Gaudi-Nagy Tamás hangsúlyozta, hogy a nők és a gyermekek védelme kiemelten fontos nemzeti ügy, amely indokolttá teszi a büntetőjogi eszközök, a távoltartás és az áldozatsegítés rendszerének megerősítését. Ehhez azonban álláspontja szerint nincs szükség olyan nemzetközi kötelezettségvállalásra, amely a magyar állam önrendelkezését is érintheti.
Nem kell ahhoz nemzetközi egyezmény, hogy a magyar állam védje a magyar nőket”
– szögezte le az ügyvéd.
Magyar Péter egyébként egy évvel ezelőtt még maga is megkérdőjelezte az egyezmény hasznát, most azonban már annak ratifikációját kezdeményezi.
Az Alaptörvénnyel való összeegyeztethetőség is kérdéses
Gaudi-Nagy Tamás az egyezmény egyik legvitatottabb elemének a társadalmi nem, vagyis a gender fogalmának bevezetését nevezte. A dokumentum harmadik cikke a társadalom által kialakított, a nőkhöz és a férfiakhoz kapcsolódó szerepek, magatartásformák és tulajdonságok alapján határozza meg a fogalmat.
Míg az egyezmény támogatói ezt a nők elleni erőszak társadalmi okainak feltárásával indokolják, a jogász attól tart, hogy a ratifikáció újabb jogi hivatkozási alapot teremthet a hagyományos családmodell átalakítását szorgalmazó törekvések számára.
Az ügyvéd szerint a dokumentum egyes rendelkezései ellentétesek az Alaptörvényben rögzített házasság- és szülőfogalommal, valamint a gyermekek születési nemének megfelelő önazonosságát védő szabályozással.
Gaudi-Nagy Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy álláspontja szerint az Alaptörvénybe ütköző nemzetközi egyezmény ratifikációja a magyar jogrend alapján kizárt.
A magyar menekültügyi szabályozásra is hatással lehet a ratifikáció
Az interjúban az ügyvéd részletesen ismertette az egyezmény migrációval és menekültüggyel foglalkozó 59., 60. és 61. cikkét is.
Ezek a rendelkezések egyebek mellett lehetővé teszik, hogy meghatározott feltételek mellett a kapcsolati erőszak áldozatai önálló tartózkodási engedélyhez jussanak, valamint előírják a nemi alapú üldöztetés figyelembevételét a menekültügyi eljárások során. A dokumentum emellett rendelkezik a visszaküldés tilalmának betartásáról is.
Bár az egyezmény nem ír elő kötelező betelepítési kvótát, automatikus menedékjogot vagy a határok megnyitását, Gaudi-Nagy Tamás szerint a rendelkezések alkalmazása lehetőséget teremthet a nemzeti migrációs szabályok fellazítására.
A jogász példaként az Európai Unió Bíróságának két afgán nő menekültstátuszával kapcsolatos, 2024 októberében meghozott ítéletét említette. A döntés értelmében a tálib rendszer által a nőkkel szemben alkalmazott diszkriminatív intézkedések összességükben üldöztetésnek minősülhetnek.
Az ítélet alapján az afgán női menedékkérők esetében a tagállami hatóságok az állampolgárságot és a nemet önmagában is elegendőnek tekinthetik az üldöztetés veszélyének megállapításához.
Gaudi-Nagy Tamás az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének 2026-os jelentésére hivatkozva kiemelte, hogy 2025-ben 117 ezer afgán állampolgár nyújtott be menedékkérelmet az Európai Unió területén, ami az előző évhez képest 33 százalékos növekedést jelentett.
Évente több tízmilliárd forintba is kerülhet az egyezmény végrehajtása
A jogi és migrációs következmények mellett Gaudi-Nagy Tamás a ratifikáció lehetséges költségvetési vonzataira is kitért.
Az ügyvéd elmondása szerint egyelőre nem áll rendelkezésre hivatalos kormányzati költségbecslés, amely számszerűsítené a nemzetközi megállapodás teljes körű végrehajtásával járó kiadásokat.
Jelentős forrásokat igényelhetne egyebek mellett
- a krízisközpontok és a titkos menedékházak hálózatának bővítése,
- a segélyvonalak és az áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése,
- a rendőrök, ügyészek, bírák, pedagógusok és egészségügyi dolgozók rendszeres továbbképzése,
- a megelőzési kampányok és az adatgyűjtési rendszer kialakítása és
- az egyezmény végrehajtásában részt vevő civil szervezetek támogatása.
Gaudi-Nagy Tamás becslése szerint a teljes intézményrendszer kiépítése és fenntartása éves szinten akár több tízmilliárd forintos kiadást is jelenthetne, amelynek döntő részét várhatóan a magyar költségvetésből kellene finanszírozni.
Az ügyvéd összességében rendkívül veszélyesnek és aggályosnak nevezte a ratifikáció erőltetését, mivel attól tart, hogy az egyezményre hivatkozva további jogalkotási intézkedésekkel gyengíthetik a hagyományos értékrendet, a gyermekeket és a nemzeti önrendelkezést védő alkotmányos rendelkezéseket.