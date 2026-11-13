Összetett problémák, faék egyszerűségű válaszok – elemzőt kérdeztünk az Isztambuli Egyezményről

Magyar Péter csütörtök délelőtt bejelentette, a Tisza-kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Közlése szerint a magyar nők védelmében szigorítják a büntetőjogszabályokat, fellépnek a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatják a szívhangrendeletet, fellépnek a menstruációs szegénység ellen, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és megerősítik a várandós nők támogatását.

Magyar Péter csütörtök délelőtt bejelentette, a Tisza-kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását (Fotó: Mediaworks)

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közleményben reagált, amelyben Magyar Péter bejelentését egy sértett ember dühös reakciójának minősítette. Mint írták, a Varga Judittal folytatott szerda esti kommentcsatája után végleg kiderült, ő maga a bántalmazó. Szerintük ezután az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának bejelentése nem más, mint terelés, de ami ennél is súlyosabb, hogy a ratifikációval megnyitnák az utat hazánkban a genderideológia előtt.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának tervéről az Origo megkereste Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét is, aki mindenek előtt felhívta a figyelmet arra, az egyezmény elfogadhatatlan módon tesz különbséget a gyermekek között.

A bántalmazott lánygyermekek számára külön védelmet biztosítana, miközben a bántalmazott fiúk nem részesülnének ugyanolyan védelemben

– hangsúlyozta.

Szerinte már önmagában ez is elfogadhatatlanná teszi az egyezményt, amelynek szerinte nem a társadalmi problémák megoldása, hanem ideológiai célok érvényesítése a valódi célja. Úgy véli, a dokumentum a nemek közötti egyetértést is megbontaná, emellett több, a genderideológiához kapcsolódó rendelkezést tartalmaz, amelyeknek szerinte férfiellenes éle is van.

De miért követelte eddig szinte az összes nőjogi és civil szervezet?

Dornfeld László szerint ennek egyik oka, hogy egy rendkívül összetett társadalmi problémára, a kapcsolati erőszakra kínál látszólag egyszerű megoldást: az egyezmény ratifikálásától és a szabályok törvénybe iktatásától várják a helyzet javulását. Azonban a jogszabályi változtatások önmagukban nem elegendőek, a társadalom tagjainak is fel kell ismerniük a bántalmazás jeleit, és felelősséget kell vállalniuk az áldozatok megsegítéséért.