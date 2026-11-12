A KDNP szerint az isztambuli egyezmény nem a nők jogait védi jobban, hanem a genderideológiának ad teret

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) határozottan elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, továbbá azokat az életellenes lépéseket, amelyeket a miniszterelnök csütörtökön bejelentett. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.
Közlése szerint a magyar nők védelmében szigorítják a büntetőjogszabályokat, fellépnek a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatják a szívhangrendeletet, fellépnek a menstruációs szegénység ellen, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és megerősítik a várandós nők támogatását.
A Kereszténydemokrata Néppárt közleményben reagált, amelyben Magyar Péter bejelentését egy sértett ember dühös reakciójának minősítette. Mint írták, a miniszterelnökről szerdán végleg kiderült, hogy ő maga a bántalmazó. Ezek után az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának bejelentése nem más, mint terelés.
Az isztambuli egyezmény veszélyezteti a keresztény-nemzeti identitást
A KDNP szerint az Isztambuli Egyezmény a genderideológia és a korlátok nélküli migráció előtt nyit teret, többek között bevezeti a „társadalmi nem” fogalmát, amit elválaszt a biológiai nemtől. Ez a szemlélet a teljes társadalomra súlyos veszélyt jelent, különösképpen a védtelenné váló oktatási rendszeren keresztül a gyermekekre.
Ellentétes a magyar családok, a magyar emberek érdekeivel
– fogalmaztak.
Felidézték, hogy a KDNP és a Fidesz közös kormányzása alatt a kapcsolati erőszak ellen súlyosabb és hatásosabb intézkedések történtek, mint amiket ez az egyezmény szükségesnek tart.
A KDNP határozottan elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, továbbá azokat az életellenes lépéseket, amelyeket a miniszterelnök bejelentett. Leszögezték: az emberi életet teljes védelem illeti meg a fogantatástól a természetes halálig.
A nők elleni erőszakkal szemben határozottan fel kell lépni, az áldozatoknak pedig valódi, hatékony segítséget kell biztosítani. Rámutattak: ehhez azonban nem szükséges az Isztambuli Egyezmény ratifikációja, a lépés pedig hiteltelen, sőt, felháborító egy bántalmazó részéről. „Ezek valóban »történelmi lépések«, csakhogy nem a nők védelmében, hanem hazánk keresztény-nemzeti identitásának lerombolása felé” – közölte az ellenzéki párt.