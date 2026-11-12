A KDNP szerint az isztambuli egyezmény nem a nők jogait védi jobban, hanem a genderideológiának ad teret

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) határozottan elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, továbbá azokat az életellenes lépéseket, amelyeket a miniszterelnök csütörtökön bejelentett. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.

Magyar Péter csütörtök reggel bejelentette, kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását (Fotó: Mediaworks)

Közlése szerint a magyar nők védelmében szigorítják a büntetőjogszabályokat, fellépnek a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatják a szívhangrendeletet, fellépnek a menstruációs szegénység ellen, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és megerősítik a várandós nők támogatását.

A Kereszténydemokrata Néppárt közleményben reagált, amelyben Magyar Péter bejelentését egy sértett ember dühös reakciójának minősítette. Mint írták, a miniszterelnökről szerdán végleg kiderült, hogy ő maga a bántalmazó. Ezek után az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának bejelentése nem más, mint terelés.

Az isztambuli egyezmény veszélyezteti a keresztény-nemzeti identitást

A KDNP szerint az Isztambuli Egyezmény a genderideológia és a korlátok nélküli migráció előtt nyit teret, többek között bevezeti a „társadalmi nem” fogalmát, amit elválaszt a biológiai nemtől. Ez a szemlélet a teljes társadalomra súlyos veszélyt jelent, különösképpen a védtelenné váló oktatási rendszeren keresztül a gyermekekre.

Ellentétes a magyar családok, a magyar emberek érdekeivel

– fogalmaztak.

Felidézték, hogy a KDNP és a Fidesz közös kormányzása alatt a kapcsolati erőszak ellen súlyosabb és hatásosabb intézkedések történtek, mint amiket ez az egyezmény szükségesnek tart.

A KDNP határozottan elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, továbbá azokat az életellenes lépéseket, amelyeket a miniszterelnök bejelentett. Leszögezték: az emberi életet teljes védelem illeti meg a fogantatástól a természetes halálig.

A nők elleni erőszakkal szemben határozottan fel kell lépni, az áldozatoknak pedig valódi, hatékony segítséget kell biztosítani. Rámutattak: ehhez azonban nem szükséges az Isztambuli Egyezmény ratifikációja, a lépés pedig hiteltelen, sőt, felháborító egy bántalmazó részéről. „Ezek valóban »történelmi lépések«, csakhogy nem a nők védelmében, hanem hazánk keresztény-nemzeti identitásának lerombolása felé” – közölte az ellenzéki párt.