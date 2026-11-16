Jellinek Dánielről kérdezték, a megtalált milliárdokról beszélt – sejtelmes kijelentést tett Dicső Viktória

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a politikust a Magyar Jelen munkatársa arról kérdezte, miért védekezhet szabadlábon Jellinek Dániel a Volánbusz-ügyben, amelyben Seszták Miklós is gyanúsított.

Jellinek Dániel szerepéről kérdezték Dicső Viktóriát a parlamentben, a tiszás képviselő sejtelmes választ adott (Forrás: Facebook/NVVH)

Jellinek Dániel szerepéről tett sejtelmes kijelentést Dicső Viktória

Megtaláltak 6,5 milliárdot. Valakinek mondania kellett valamit...”

– válaszolta a tiszás képviselő az újságírói kérdésre.

Dicső Viktória korábban a lefoglalt összeg és a Seszták Miklóshoz kötött, korábban emlegetett kilencmilliárd forint közötti lehetséges összefüggésekről is beszélt.

Volt szó 9 milliárd forintról a sajtóban, hogy annyit tárolt a páncélszekrényeiben, és most hirtelen találtak 6 és fél milliárdot.”

Hozzátette:

Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy van-e összefüggés a kettő között.”

A Magyar Nemzet szerint a kijelentések nyomán az a kérdés is felmerülhet, hogy Jellinek Dániel köthetett-e vádalkut a hatóságokkal. Erre azonban jelenleg nincs nyilvánosan ismert bizonyíték, és a képviselő sem közölt konkrétumokat az esetleges együttműködésről.

A Volánbusz-ügyben Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet szeptemberben letartóztatták. A hatóságok többmilliárdos korrupciógyanú miatt folytatnak nyomozást.

Továbbra sem tudni, kié a lefoglalt 6,5 milliárd forint

A nyomozók november 12-én és 13-án több helyszínen, erdőkben elásva, épületekben elrejtve és széfekben találtak összesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt. Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke ugyanakkor elismerte, hogy egyelőre nem tudják, kié a pénz, és azt sem állítják, hogy az összeg a Seszták Miklóshoz korábban kapcsolt kilencmilliárd forint része lenne.

A volt miniszter ügyvédje, Papp Gábor hétfőn újabb kérdést vetett fel: ha a hatóságok nem tudják, kié a pénz, milyen alapon kapcsolják azt a Seszták-ügyhöz?

Dicső Viktória korábban is feltűnést keltett a Seszták-üggyel kapcsolatos megnyilvánulásaival. A tiszás politikus, aki az áprilisi választáson Seszták Miklóst győzte le a kisvárdai választókerületben, szeptemberben örömtánccal ünnepelte Mikucza Tamás őrizetbe vételét és a volt miniszter mentelmi jogának kikérését.