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kapitány istván

Nyomozás indult egy 475 milliárd forintot érintő ügyben – Kapitány István jelentette be

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Elrendelték a nyomozást a Kisfaludy Program miatt tett feljelentés nyomán – közölte Kapitány István a Facebook-oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter szerint az ügy 475 milliárd forintot érint.
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kapitány istvánkisfaludy programügy

Kapitány István közösségi oldalán jelentette be, hogy nyomozást rendeltek el a Kisfaludy Program ügyében tett feljelentésük alapján.

kapitány istván
Nyomozás indult a Kisfaludy Program ügyében: 475 milliárd forintról írt Kapitány István. Fotó: Mediaworks

Kapitány István: El kell számolni a pénzzel

„A magyar emberek pénzével el kell számolni. Aki visszaélt vele, annak felelnie kell” – fogalmazott Kapitány István, aki szerint ezt szolgálja a Tisztítótűz-művelet.

A politikus bejegyzésében további részleteket nem közölt.

 

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