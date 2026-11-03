Nyomozás indult egy 475 milliárd forintot érintő ügyben – Kapitány István jelentette be

Elrendelték a nyomozást a Kisfaludy Program miatt tett feljelentés nyomán – közölte Kapitány István a Facebook-oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter szerint az ügy 475 milliárd forintot érint.
Kapitány István közösségi oldalán jelentette be, hogy nyomozást rendeltek el a Kisfaludy Program ügyében tett feljelentésük alapján.
Kapitány István: El kell számolni a pénzzel
„A magyar emberek pénzével el kell számolni. Aki visszaélt vele, annak felelnie kell” – fogalmazott Kapitány István, aki szerint ezt szolgálja a Tisztítótűz-művelet.
A politikus bejegyzésében további részleteket nem közölt.