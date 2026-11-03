Nyomozás indult egy 475 milliárd forintot érintő ügyben – Kapitány István jelentette be

Kapitány István közösségi oldalán jelentette be, hogy nyomozást rendeltek el a Kisfaludy Program ügyében tett feljelentésük alapján.

Nyomozás indult a Kisfaludy Program ügyében: 475 milliárd forintról írt Kapitány István. Fotó: Mediaworks

Kapitány István: El kell számolni a pénzzel

„A magyar emberek pénzével el kell számolni. Aki visszaélt vele, annak felelnie kell” – fogalmazott Kapitány István, aki szerint ezt szolgálja a Tisztítótűz-művelet.

A politikus bejegyzésében további részleteket nem közölt.